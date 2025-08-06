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HABER
Yayın Tarihi: 6 Ağustos 2025 13:30
 ~ Son Güncelleme: 6 Ağustos 2025 13:55
2 dk Okuma

Gazeteciye şiddet: Elazığ’da muhtar, haberini yapan Faik Akgün’e saldırdı

Elazığ’da gazeteci Faik Akgün, eleştirel haber yaptığı mahalle muhtarı Aytaç Şahinoğlu tarafından darp edildi. Şahinoğlu, Akgün'den ceza aldığı tehdit davasını geri çekilmesini istedi. "Kafasına sıkmakla" tehdit etti.

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Görseli Büyüt
Gazeteciye şiddet: Elazığ’da muhtar, haberini yapan Faik Akgün’e saldırdı

elaziggercekleri.com imtiyaz sahibi, gazeteci Faik Akgün, haberini yaptığı muhtarın saldırısına uğradı. Darp edilen Akgün, Sarayatik Mahallesi muhtarı Aytaç Şahinoğlu’ndan şikayetçi oldu.

Akgün, 11 Kasım 2024’te “Mahallesi pislik içinde muhtar Aytaç siyaset derdinde” başlıklı bir haber yaptı.

Haberde mahallenin durumu anlattı, görüşüne başvurulan mahalle sakinleri çöp sorunu ve sürekli patlayan su borularına dikkat çekti. Haber, mahalledeki çöp yığınlarının fotoğraflarıyla desteklendi.

Akgün, haberde muhtar Aytaç Şahinoğlu’nu eleştirdi, görevini yapmadığını iddia etti. Ayrıca AKP Elazığ Milletvekili Erol Keleş ile olan ilişkisinden bahsederek siyaset yaptığını yazdı. Ancak Şahinoğlu tarafından tehdit edildi. Olay davaya dönüştü. Basit usulle görülen yargılamada muhtar 22 gün karşılı 2 bin 200 TL adli para cezasına çarptırıldı. Ceza 5 yıl ertelendi. Sanık dosyaya itiraz etti.

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Yargı süreci devam ederken Şahinoğlu dün (5 Ağustos) öğlen saatlerinde, Akgün’ü evinin önünde bekleyerek fiziki olarak saldırdı. Yüzünden ve çeşitli yerlerinden yaralanan Akgün hastaneye giderek darp raporu aldı. Ardından da karakola giderek kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlamasıyla şikayetçi oldu.

İfadesinde “Evime gitmek için minibüsten indim. Yürüdüğüm esnada muhtar Aytaç Şahinoğlu bir anda karşıma çıkarak yumruk attı. ‘Davayı geri çekeceksin, yoksa kafana sıkarım. Dava günü mahalledeki torbacılara para verip ayaklarına sıktıracağım’ gibi şeyler söyledi. Bu sırada belini yoklayarak üzerinde silah olduğu izlenimi veriyordu. Köpekler, şerefsizler, namussuzlar diye de hakaret etti. Sonrasında da koşarak uzaklaştı.” dedi.

Olaydan sonra muhtar Şahinoğlu, Akgün’e Facebook’tan “Kardeşim benim seninle bir sorunum yok. Bir gün mutlaka oturalım” diye mesaj gönderdi.

bianet’e konuşan Akgün “Artık kapımızın önünde darp ediliyoruz. Gazetecilik yaptığımız için tehdit ediliyoruz, darp ediliyoruz. Suç duyurusu sonrası polise şimdi ne olacak diye sorduğumda aldığım yanıt ‘İfadeye çağrılacak’ oldu sadece” dedi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
gazeteciye saldırı Faik Akgün elaziggercekleri.com
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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/haber/yerelde-gazetecilik-baski-altinda-hakikatin-izinde-302435
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