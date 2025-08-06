Gazeteciye şiddet: Elazığ’da muhtar, haberini yapan Faik Akgün’e saldırdı

elaziggercekleri.com imtiyaz sahibi, gazeteci Faik Akgün, haberini yaptığı muhtarın saldırısına uğradı. Darp edilen Akgün, Sarayatik Mahallesi muhtarı Aytaç Şahinoğlu’ndan şikayetçi oldu.

Akgün, 11 Kasım 2024’te “Mahallesi pislik içinde muhtar Aytaç siyaset derdinde” başlıklı bir haber yaptı.

Haberde mahallenin durumu anlattı, görüşüne başvurulan mahalle sakinleri çöp sorunu ve sürekli patlayan su borularına dikkat çekti. Haber, mahalledeki çöp yığınlarının fotoğraflarıyla desteklendi.

Akgün, haberde muhtar Aytaç Şahinoğlu’nu eleştirdi, görevini yapmadığını iddia etti. Ayrıca AKP Elazığ Milletvekili Erol Keleş ile olan ilişkisinden bahsederek siyaset yaptığını yazdı. Ancak Şahinoğlu tarafından tehdit edildi. Olay davaya dönüştü. Basit usulle görülen yargılamada muhtar 22 gün karşılı 2 bin 200 TL adli para cezasına çarptırıldı. Ceza 5 yıl ertelendi. Sanık dosyaya itiraz etti.

Muhtardan gazeteciye tehdit: Bu dünyanın hesabı bazen ahirete kalmamalı

Yargı süreci devam ederken Şahinoğlu dün (5 Ağustos) öğlen saatlerinde, Akgün’ü evinin önünde bekleyerek fiziki olarak saldırdı. Yüzünden ve çeşitli yerlerinden yaralanan Akgün hastaneye giderek darp raporu aldı. Ardından da karakola giderek kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlamasıyla şikayetçi oldu.

İfadesinde “Evime gitmek için minibüsten indim. Yürüdüğüm esnada muhtar Aytaç Şahinoğlu bir anda karşıma çıkarak yumruk attı. ‘Davayı geri çekeceksin, yoksa kafana sıkarım. Dava günü mahalledeki torbacılara para verip ayaklarına sıktıracağım’ gibi şeyler söyledi. Bu sırada belini yoklayarak üzerinde silah olduğu izlenimi veriyordu. Köpekler, şerefsizler, namussuzlar diye de hakaret etti. Sonrasında da koşarak uzaklaştı.” dedi.

Olaydan sonra muhtar Şahinoğlu, Akgün’e Facebook’tan “Kardeşim benim seninle bir sorunum yok. Bir gün mutlaka oturalım” diye mesaj gönderdi.

bianet’e konuşan Akgün “Artık kapımızın önünde darp ediliyoruz. Gazetecilik yaptığımız için tehdit ediliyoruz, darp ediliyoruz. Suç duyurusu sonrası polise şimdi ne olacak diye sorduğumda aldığım yanıt ‘İfadeye çağrılacak’ oldu sadece” dedi.

(HA)