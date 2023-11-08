ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 8 Kasım 2023 14:55
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2023 15:14
4 dk Okuma

Gazeteciye saldırı davası: Tanık belediyede işe girdi, mahkemeye gelmedi

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var’ın ağabeyi Alper Var'ın Şarköy’ün Sesi editörü Deniz Önal’a saldırmasıyla ilgili görülen davada tanık olarak dinlenecek Hüseyin A.'nın belediyede işe alındığı ortaya çıktı. Tanık ifade vermeye gelmedi.

Hikmet Adal
Hikmet Adal

Hikmet Adal
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/08/gazeteciye-saldiri-davasi-tanik-belediyede-ise-girdi-mahkemeye-gelmedi.jpg

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var’ın ağabeyi Alper Var, Şarköy’ün Sesi editörü Deniz Önal’a saldırdığı için hakim karşısına çıktı.

Şarköy Asliye Ceza Mahkemesinde 16 Haziran’da görülen ilk duruşmaya gelmeyip mazeret dilekçesini belediye çalışanıyla gönderen Var, dün (7 Kasım) görülen ikinci duruşmaya katıldı.

Savunması alınan Var, “İş çıkışı evime doğru yürüyordum. Normalde Deniz Önal’ı tanımam. Beni gördükten sonra arkamdan ‘Tüm Şarköy'ü yediniz, 15-20 bin liralık içki içtiniz, çaldınız, Yunanistan ve Bulgaristan'a gittiniz’ diye bağırdı. Susturmak için arkasından koştum ancak kaçtı. O sırada elime geçmiş olsaydı dövmüş olabilirdim ancak yakalayamadım” dedi.

Hakaret ettiği iddialarını reddeden Alper Var,  “Sadece ‘Sıra babanda (Yakup Önal’ı kastederek)’ dedim” diye konuştu. Telefonu kırılan Deniz Önal’ın zararını karşılamak istediğini söyledi. Ardından da beraatını talep etti.

"Zararı gidermek istememiz suçu kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor"

Var’ın avukatı Doğuşcan Özgen olayın sadece Deniz Önal ve müvekkili arasında yaşandığını söyledi. Yakup Önal açısından dosyanın tefrik edilmesini talep etti.

Özgen “Tanık Perihan S.'nin beyanına dayanarak dava açılmış. Ancak Perihan S. ilk celsede müvekkilimin yumruk attığına dair herhangi bir şey görmediğini beyan etti. Bu haliyle müvekkilimin üzerine atılı kasten yaralama suçu yönünden herhangi bir delil bulunmamaktadır” dedi.

Hakaret ve tehdit yönünden ise Özgen “Müştekilere söylenmiş herhangi bir söz yoktur” dedi. Özgen ayrıca mala zarar verme yönünden Önal’ın zararını gidermeye hazır olduklarını belirterek “Ancak zararı gidermek istememiz suçu kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor” diye konuştu.

Belediye tanığı işe aldı

Söz alan Deniz Önal, Alper Var’ın kendisine sokak ortasında yumruk attığını belirterek “Bana ve babama hitaben hakaret ve tehditlerde bulundu. Şikayetim devam ediyor” dedi.

Yakup Önal ise olaya şahitlik eden Hüseyin A.’nın mahkemeye tanık olarak getireceklerini ancak 2 ay önce belediyede Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışmaya başladığını söyledi. “İşinin elinden alınacağı korkusu ile tanıklık yapmak istemiyor. Mahkemenizce zorla getirilerek dinlenmesini talep ederiz” diye konuştu. Ayrıca mahkemeye katılma talebinde bulundu.

Saldırı videosu izlendi

Beyanların ardından Var’ın Önal’a kovaladığı video kaydı mahkemede izlendi. Bunun üzerine söz alan Alper Var

“Videoda söylediğim her şeyi kabul ediyorum. Ancak çok fazla tahrik edildim. O anki sinirle neler söylediğimi hatırlamıyorum. Ben Alpay Var değilim. Kardeşime söylemek istediklerini bana söylediler. Benim hakkımda yalan haber yaptılar” diye konuştu.

Deniz Önal ise “Tahrikte bulunmadım. Videoda sadece sanığın bana yumruk attığı ve devam eden bir soruşturma hakkında bilgi verdiğim görülüyor” dedi.

Gelecek celseye kadar zararı karşılayacak

Ara karar kuran mahkeme Hüseyin A.'nın adres tespitinin yapılmasını istedi. Konuyla ilgili Emniyet’e gönderilen iki videonun kimin tarafından gönderildiğinin tespit edilmesi yönünde karar kurdu. Var’ın duruşmalardan vareste tutulması talebini de kabul etti.

Ayrıca, Önal’ın telefonunda oluşan 2 bin 600 TL’lik zararının gelecek celseye kadar karşılanmasına, zarar giderilmesi taktirde cezada indirim yapılmasına hükmetti. Bir sonraki duruşma 13 Şubat 2024’te.

Ne olmuştu?

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var’ın ağabeyi olan Alper Var, 2 Ekim 2022 akşamı Şarköy’ün Sesi editörü Deniz Önal’a saldırdı. Gazeteci babası Yakup Önal'ı da tehdit etti.

Yakup Önal saldırının gerekçesi olarak gazetede yayınladıkları ve Alpay Var’ın odağında olduğu bir usulsüzlük ve evrakta sahtecilik soruşturmasının haberini gösterdi.

Söz konusu haber Şarköy’ün kardeş belediyesi Macaristan Pazsto kasabasına dayanıyordu. Alpay Var, Temmuz 2019’da Pazsto’dan gelecek bir heyetin 4 gün boyunca belediyenin Sosyal Tesislerinde ağırlanması için Kültür Müdürlüğüne yazı yazdı.

Ancak Macaristan’dan her hangi bir heyet gelmedi. Heyet gelmediği gibi Belediye Başkanı Alpay Var, Başkan Yardımcısı Adnan Sevim ve CHP İlçe Başkanı Birol Taner sosyal tesise gitti.

Burada yanlarındakilerle eğlenen Var 14 bin 750 TL’lik ücreti Macaristan Pazsto kasabasından heyeti ağırlamış gibi Şarköy Belediyesine fatura etti.

Olay İçişleri Bakanlığının bir şikayet üzerine yapmış olduğu soruşturma ile ortaya çıktı. Yakup Önal ve gazeteci oğlu Deniz Önal da İçişleri Bakanlığının soruşturma izninden yola çıkarak olayı haberleştirdi.

Saldırıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı ancak 'delil yok' diyerek soruşturmayı kapattı. Yakup Önal ve Deniz Önal karara itiraz etti. 

İtirazdan sonra savcılık 'kovuşturmaya gerek yok' kararını kaldırdı, video görüntülerini çözümletti ve iddianame hazırlandı.
"Psikolojim bozuk" dedi duruşmaya katılmadı, mazeretini belediye personeli getirdi
ŞARKÖY'DE GAZETECİYE SALDIRI DAVASI
"Psikolojim bozuk" dedi duruşmaya katılmadı, mazeretini belediye personeli getirdi
16 Haziran 2023
Şarköy Belediye Başkanının ağabeyinden gazeteciye yumruklu saldırı
Şarköy Belediye Başkanının ağabeyinden gazeteciye yumruklu saldırı
3 Ekim 2022

(HA)

gazeteciye saldırı Yakup Önal şarköy'ün sesi alper var alpay var şarköy belediyesi
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

Devamını Göster
ilgili haberler
ŞARKÖY'DE GAZETECİYE SALDIRI DAVASI
"Psikolojim bozuk" dedi duruşmaya katılmadı, mazeretini belediye personeli getirdi
16 Haziran 2023
/haber/psikolojim-bozuk-dedi-durusmaya-katilmadi-mazeretini-belediye-personeli-getirdi-280425
“Belediye Başkanının ağabeyinden gazeteciye yumruklu saldırı” haberine sansür
8 Mart 2023
/haber/belediye-baskaninin-agabeyinden-gazeteciye-yumruklu-saldiri-haberine-sansur-275347
Savcılık gazeteciye saldırı dosyasını kapattı
28 Kasım 2022
/haber/savcilik-gazeteciye-saldiri-dosyasini-kapatti-270651
Şarköy Belediye Başkanının ağabeyinden gazeteciye yumruklu saldırı
3 Ekim 2022
/haber/sarkoy-belediye-baskaninin-agabeyinden-gazeteciye-yumruklu-saldiri-267987
ilgili haberler
ŞARKÖY'DE GAZETECİYE SALDIRI DAVASI
"Psikolojim bozuk" dedi duruşmaya katılmadı, mazeretini belediye personeli getirdi
16 Haziran 2023
/haber/psikolojim-bozuk-dedi-durusmaya-katilmadi-mazeretini-belediye-personeli-getirdi-280425
“Belediye Başkanının ağabeyinden gazeteciye yumruklu saldırı” haberine sansür
8 Mart 2023
/haber/belediye-baskaninin-agabeyinden-gazeteciye-yumruklu-saldiri-haberine-sansur-275347
Savcılık gazeteciye saldırı dosyasını kapattı
28 Kasım 2022
/haber/savcilik-gazeteciye-saldiri-dosyasini-kapatti-270651
Şarköy Belediye Başkanının ağabeyinden gazeteciye yumruklu saldırı
3 Ekim 2022
/haber/sarkoy-belediye-baskaninin-agabeyinden-gazeteciye-yumruklu-saldiri-267987
diğer yazıları
AYM, artigercek.com’un haberinin keyfi olarak sansürlenmesine ‘dur’ dedi
Bugün 11:19
AYM, artigercek.com’un haberinin keyfi olarak sansürlenmesine ‘dur’ dedi
EKOLOJİK KÖYE DİNAMİT FABRİKASINDA İKİNCİ PERDE
Erciyes Patlayıcı Maddeler AŞ, kapasite düşürüp yeni başvuru yaptı
7 Kasım 2023
Erciyes Patlayıcı Maddeler AŞ, kapasite düşürüp yeni başvuru yaptı
Bir dezenformasyon suçlaması da gazeteci Evrim Kepenek’e
2 Kasım 2023
Bir dezenformasyon suçlaması da gazeteci Evrim Kepenek’e
Yargıtay’dan dönen Hrant Dink davasına Erdoğan müdahil oldu
1 Kasım 2023
Yargıtay’dan dönen Hrant Dink davasına Erdoğan müdahil oldu
İmara aykırı inşaat yapan müteahhide “torpilli” diyen gazeteciye tazminat cezası
31 Ekim 2023
İmara aykırı inşaat yapan müteahhide “torpilli” diyen gazeteciye tazminat cezası
Sayfa Başına Git