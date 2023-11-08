Gazeteciye saldırı davası: Tanık belediyede işe girdi, mahkemeye gelmedi

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var’ın ağabeyi Alper Var, Şarköy’ün Sesi editörü Deniz Önal’a saldırdığı için hakim karşısına çıktı.

Şarköy Asliye Ceza Mahkemesinde 16 Haziran’da görülen ilk duruşmaya gelmeyip mazeret dilekçesini belediye çalışanıyla gönderen Var, dün (7 Kasım) görülen ikinci duruşmaya katıldı.

Savunması alınan Var, “İş çıkışı evime doğru yürüyordum. Normalde Deniz Önal’ı tanımam. Beni gördükten sonra arkamdan ‘Tüm Şarköy'ü yediniz, 15-20 bin liralık içki içtiniz, çaldınız, Yunanistan ve Bulgaristan'a gittiniz’ diye bağırdı. Susturmak için arkasından koştum ancak kaçtı. O sırada elime geçmiş olsaydı dövmüş olabilirdim ancak yakalayamadım” dedi.

Hakaret ettiği iddialarını reddeden Alper Var, “Sadece ‘Sıra babanda (Yakup Önal’ı kastederek)’ dedim” diye konuştu. Telefonu kırılan Deniz Önal’ın zararını karşılamak istediğini söyledi. Ardından da beraatını talep etti.

"Zararı gidermek istememiz suçu kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor"

Var’ın avukatı Doğuşcan Özgen olayın sadece Deniz Önal ve müvekkili arasında yaşandığını söyledi. Yakup Önal açısından dosyanın tefrik edilmesini talep etti.

Özgen “Tanık Perihan S.'nin beyanına dayanarak dava açılmış. Ancak Perihan S. ilk celsede müvekkilimin yumruk attığına dair herhangi bir şey görmediğini beyan etti. Bu haliyle müvekkilimin üzerine atılı kasten yaralama suçu yönünden herhangi bir delil bulunmamaktadır” dedi.

Hakaret ve tehdit yönünden ise Özgen “Müştekilere söylenmiş herhangi bir söz yoktur” dedi. Özgen ayrıca mala zarar verme yönünden Önal’ın zararını gidermeye hazır olduklarını belirterek “Ancak zararı gidermek istememiz suçu kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor” diye konuştu.

Belediye tanığı işe aldı

Söz alan Deniz Önal, Alper Var’ın kendisine sokak ortasında yumruk attığını belirterek “Bana ve babama hitaben hakaret ve tehditlerde bulundu. Şikayetim devam ediyor” dedi.

Yakup Önal ise olaya şahitlik eden Hüseyin A.’nın mahkemeye tanık olarak getireceklerini ancak 2 ay önce belediyede Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışmaya başladığını söyledi. “İşinin elinden alınacağı korkusu ile tanıklık yapmak istemiyor. Mahkemenizce zorla getirilerek dinlenmesini talep ederiz” diye konuştu. Ayrıca mahkemeye katılma talebinde bulundu.

Saldırı videosu izlendi

Beyanların ardından Var’ın Önal’a kovaladığı video kaydı mahkemede izlendi. Bunun üzerine söz alan Alper Var

“Videoda söylediğim her şeyi kabul ediyorum. Ancak çok fazla tahrik edildim. O anki sinirle neler söylediğimi hatırlamıyorum. Ben Alpay Var değilim. Kardeşime söylemek istediklerini bana söylediler. Benim hakkımda yalan haber yaptılar” diye konuştu.

Deniz Önal ise “Tahrikte bulunmadım. Videoda sadece sanığın bana yumruk attığı ve devam eden bir soruşturma hakkında bilgi verdiğim görülüyor” dedi.

Gelecek celseye kadar zararı karşılayacak

Ara karar kuran mahkeme Hüseyin A.'nın adres tespitinin yapılmasını istedi. Konuyla ilgili Emniyet’e gönderilen iki videonun kimin tarafından gönderildiğinin tespit edilmesi yönünde karar kurdu. Var’ın duruşmalardan vareste tutulması talebini de kabul etti.

Ayrıca, Önal’ın telefonunda oluşan 2 bin 600 TL’lik zararının gelecek celseye kadar karşılanmasına, zarar giderilmesi taktirde cezada indirim yapılmasına hükmetti. Bir sonraki duruşma 13 Şubat 2024’te.

Ne olmuştu? Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var’ın ağabeyi olan Alper Var, 2 Ekim 2022 akşamı Şarköy’ün Sesi editörü Deniz Önal’a saldırdı. Gazeteci babası Yakup Önal'ı da tehdit etti. Yakup Önal saldırının gerekçesi olarak gazetede yayınladıkları ve Alpay Var’ın odağında olduğu bir usulsüzlük ve evrakta sahtecilik soruşturmasının haberini gösterdi. Söz konusu haber Şarköy’ün kardeş belediyesi Macaristan Pazsto kasabasına dayanıyordu. Alpay Var, Temmuz 2019’da Pazsto’dan gelecek bir heyetin 4 gün boyunca belediyenin Sosyal Tesislerinde ağırlanması için Kültür Müdürlüğüne yazı yazdı. Ancak Macaristan’dan her hangi bir heyet gelmedi. Heyet gelmediği gibi Belediye Başkanı Alpay Var, Başkan Yardımcısı Adnan Sevim ve CHP İlçe Başkanı Birol Taner sosyal tesise gitti. Burada yanlarındakilerle eğlenen Var 14 bin 750 TL’lik ücreti Macaristan Pazsto kasabasından heyeti ağırlamış gibi Şarköy Belediyesine fatura etti. Olay İçişleri Bakanlığının bir şikayet üzerine yapmış olduğu soruşturma ile ortaya çıktı. Yakup Önal ve gazeteci oğlu Deniz Önal da İçişleri Bakanlığının soruşturma izninden yola çıkarak olayı haberleştirdi. Saldırıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı ancak 'delil yok' diyerek soruşturmayı kapattı. Yakup Önal ve Deniz Önal karara itiraz etti. İtirazdan sonra savcılık 'kovuşturmaya gerek yok' kararını kaldırdı, video görüntülerini çözümletti ve iddianame hazırlandı.

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(HA)