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Yayın Tarihi: 26 Aralık 2024 11:56
 ~ Son Güncelleme: 26 Aralık 2024 12:11
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Gazeteciye polis şiddetine tazminat

2021 25 Kasım’ında kadınların eylemini takip ederken polisin attığı plastik mermisiyle yaralanan dönemin Artı TV kameramanı Bilal Meyveci İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığı davada 40 bin TL tazminat kazandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazeteciye polis şiddetine tazminat

2021’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Alanda Mücadele ve Dayanışma Günü’nde kadınların yürüyüşünü takip eden Artı TV kameramanı Bilal Meyveci, polisin müdahalesinde yaralandı. Dudağına plastik mermi isabet etti. Aynı zamanda polis yakın mesafeden gaz sıktı. Ayrıca, müdahale sırasında Meyveci'nin çalıştığı kanal tarafından tahsis edilen kamera ve ekipman zarar gördü.

Meyveci bunun üzerine Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) ile birlikte İçişleri Bakanlığı aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Davaya İstanbul 2. İdare Mahkemesi’ne baktı. İçişleri Bakanlığı avukatları, olayda idareye yüklenebilecek bir kusurun bulunmadığı, bu nedenle idarenin sorumluluğundan bahsedilemeyeceğini ileri sürerek davanın reddedilmesini istedi.

Ancak mahkeme, polisin güç kullanma sınırlarını aştığını ve kötü muamele yasağını ihlal ettiğini tespit ederek, İçişleri Bakanlığı’nı 40 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkûm etti. Mahkeme, olayla ilgili polislerin kimliklerinin tespit edilemediğini belirtirken, idarenin toplumsal olaylara müdahale hizmetinde kusurlu olduğunu savundu:

“Güç kullanma yetkisinde sınırın aşıldığı, idarenin toplumsal olaylara müdahale etme hizmetini yerine getirirken kusurlu davrandığı anlaşılmış olup, davacının olay nedeniyle uğramış olduğu zararın hizmet kusuru çerçevesinde davalı idarece tazmini gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

Ok: Mahkeme polis şiddetini mahkum etti

MLSA Eş Direktörü Veysel Ok, kararla ilgili “Türkiye’de son dönemlerde yaşanan toplumsal olaylarda, yapılan basın açıklaması ve yürüyüşlerde polis öncelikle gazetecileri hedef alıyor. Gazetecilerin haber yapmalarını engelliyor. Kamusal alanda şiddet uyguluyor. Gazetecilerin kamerasını, fotoğraf makinesini kırıyor. Bu durum, son yıllarda kolluk güçlerinin uyguladığı bir idari pratik haline geldi. İdare Mahkemesi bu davada verdiği kararla, polisin gazeteciye uyguladığı şiddeti mahkûm etmiştir. Bu kararla, polisin haber takibi yapan gazeteciyi engelleme hakkının olmadığı açıkça hüküm altına almıştır. Bu karar gazetecilere yönelik şiddete karşı cezasızlığı bir nebze ortadan kaldırıyor” dedi.

Eylem sırasında Bilal Meyveci

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Bilal Meyveci
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