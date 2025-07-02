Gazetecilik örgütlerinden Türkiye’ye: Mesleki faaliyetler suçlama konusu yapılamaz

Artvin merkezli bir soruşturma kapsamında tutuklanan beş gazetecinin serbest bırakılması için 19 basın ve sivil toplum örgütü ortak açıklama yaptı.

Dicle Baştürk, Yavuz Akengin, Eylem Emel Yılmaz, Ozan Cırık ve Metin Yoksu’nun yalnızca mesleki faaliyetleri nedeniyle tutuklandığına dikkat çeken örgütler “Bu tutuklamalar, basını susturmak için kullanılan muğlak suçlamaların son örneğidir” dedi:

“Soruşturma dosyasında gazetecilerin haber sitelerine sağladıkları teknik hizmetler, haberleri için aldıkları telif ödemeleri ve mesleki iletişimleri suçlama konusu yapıldı. Gazeteciler, yaptıkları haberler ve bu haberler karşılığında aldıkları ödemeler nedeniyle cezalandırılmak isteniyor.

Basın özgürlüğünü koruyan ulusal ve uluslararası düzenlemeler kapsamında gazetecilik faaliyetlerinin suç unsuru olarak gösterilmesi kabul edilemez. Haber yapmak, haber paylaşmak ve bunun karşılığında telif ücreti almak suç değildir. Gazetecilik suç değildir.”

Basın ve sivil toplum örgütleri ayrıca gazeteci Eylem Yılmaz’ın cezaevi kapasite doluluğu gerekçesiyle yerde yattığının ortaya çıktığını hatırlattı. Bunun haksız yere yargılanmasının yanı sıra psikolojik ve fiziksel sağlık sorunlarına yol açacak şekilde cezalandırma olduğunu savundu. “Bu koşullar uluslararası insan hakları sözleşmelerine de aykırıdır” dedi.

Ortak açıklama şöyle sonlandı:

"Basın meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları olarak, bu tutuklamaların, muğlak suçlamaların basını susturmak amacıyla giderek nasıl daha fazla istismar edilmesinin en son örneği olduğunu düşünüyoruz. Gazetecilerin yalnızca haber üretiminden ve paylaşımından dolayı ‘örgüt üyeliği’ ile suçlanması kabul edilemez.

Gazeteciliğin ifade özgürlüğü başta olmak üzere güvencesizlik, baskı ve sansürle kuşatıldığı bu günlerde gazetecilerin gelir elde ettikleri mecralar, çalıştıkları kurumlar ve SGK kayıtları temelinde tutuklama uygulamasıyla baskı altına alınmaya, sindirilmeye çalışılması halkın haber alma hakkının da engellenmesidir.

Tutuklu gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını ve basını susturmaya yönelik girişimlerden vazgeçilmesini talep ediyoruz."

Açıklamada imzası bulunan kuruluşlar şöyle:

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF), Haber-Sen (Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası) DİSK Basın-İş, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), P24 Bağımsız Gazetecilik Derneği, Netgazeti (Gürcistan), Batumelebi (Gürcistan), Community Radio “Marneuli” (Gürcistan), Gürcistan Gazetecilik Etik Tüzüğü, Gürcistan Bağımsız Gazeteciler Derneği (IAGJ), Gazetecilik Kaynak Merkezi (JRC), Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), ARTICLE 19, Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Gazeteciler ve Medya Çalışanları Sendikası (Rusya), Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)

(HA)