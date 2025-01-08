Gazetecilerin tutuklanmasını protesto ettikleri için yargılanan gazetecilere beraat

Diyarbakır’da 16 Kürt gazetecinin tutuklanmasını Ankara’da protesto ettikleri için yargılanan gazeteciler Deniz Nazlım, Yıldız Tar ve Sibel Yükler beraat etti.

Gazeteciler 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmekle suçlanıyordu.

Ankara 71. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Nazlım ve Yükler katılmazken, Tar hazır bulundu. Gazetecileri MLSA Hukuk Birimi’nden avukat Muhammed Ünsal ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’ndan (TİHV) avukat Gulan Çağın Kaleli savundu. Gazeteci Hüseyin Aykol da duruşmada tanık olarak yer aldı.

Esas hakkındaki mütalaasını veren duruşma savcısı gazeteciler için ‘ceza’ istedi. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu (MKGF) ve DİSK Basın-İş’in çağrı yaptığı eylemin ‘kanun dışı’ olduğunu savundu. Gazetecilerin basın açıklaması henüz başlamadan gözaltına alınmalarına rağmen “Dağılın” ihtarına uymadıklarını iddia etti.

Avukat Muhammed Ünsal, mütalaaya karşı yaptığı savunmada “Savcılık makamının ‘dağılmama’ durumunu nasıl ortaya koyduğunu anlamadık. Olay yeri görüntüleri ve bilirkişi raporu incelendiğinde böyle bir ihtar olmadığı görülüyor. Ayrıca toplantı ve gösteri yürüyüşü için anayasa içtihatları kapsamında izin alma zorunluluğu bulunmuyor. Müvekkillerimiz daha alana bile gitmeden, toplanmaya bile başlamadan gözaltına alındı” dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına atıf yapan Ünsal, “Bildirim yükümlülüğü tek başına bir basın açıklamasını kanun dışı yapmaz. Valilikçe alınan bir yasaklama kararı da bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Gulan Çağın Kaleli de “Kanun bildirim şartını, eylemcilerin güvenliğini sağlamak için koyuyor, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü engellemek için değil. Müvekkillerimizin şiddete uğradığı çok açık. Gerçeğe aykırı bir şekilde polis tutanağı tutuldu. Mevcut yargılamanın kendisi karşı davadır. Müvekkillerimiz işkence ve kötü muameleden suç duyurusunda bulunduktan hemen sonra bu dava açıldı” diye konuştu.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, suç unsurları oluşmadığı belirterek gazetecileri beraat ettirdi.

Ne olmuştu?

8 Haziran 2022'de Diyarbakır'da evleri ve çalıştıkları kurumlar basılarak 20'si gazeteci 22 kişi gözaltına alındı. 16'sı sekiz gün sonra 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı.

DİSK Basın İş, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği ve Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu 5 Temmuz'da Ankara'da tutuklanan gazeteciler için eylem yapmak istedi. Ancak eylem henüz daha başlamadan polis saldırısı oldu. Deniz Nazlım, Yıldız Tar ve Sibel Yükler gözaltına alındı. Gazetecilere 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten dava açıldı.

Diaybarkır'daki dosyada bugün tutuklu sanık yok. Ancak dava halen devam ediyor.

POLİS ŞİDDETİNE TAKİPSİZLİK, GAZETECİLERE DAVA Ankara'da üç gazeteciye dava: "Bir yargı kıskacının içindeyiz"

(HA)