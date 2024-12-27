Gazetecilerin öldürülmesine tepki: Failler uluslararası yargı önünde hesap vermeli

İzmir’deki hak savunucuları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile gazeteciler, son dönemde gazetecilere yönelik artan saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi’nde yapılan açıklamada konuşan Şube Yöneticisi Ahmet Çiçek, Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in, 19 Aralık'ta Suriye'de yaşanan gelişmeleri takip ederken SİHA saldırı sonucu yaşamlarını yitirdiğini söyledi.

Çiçek, dün (26 Aralık) Filistin’de Al-Awda Hastanesi yakınındaki olayları izleyen 5 gazetecinin de İsrail hava saldırısıyla hedef alınarak öldürüldüğünü belirtti.

Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin SİHA saldırısında öldürüldü

"Failler uluslararası yargı önünde hesap vermeli"

Halkın haber alma hakkının insan haklarının temeli olduğunu ve devletlerin bu hakların korunması noktasında yükümlü olduğunu söyleyen Çiçek, bazı medya organlarında Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için "zaten teröristtiler" ithamlarına tepki gösterdi.

Çiçek, “Gazetecilere yönelik saldırıların failleri derhal tespit edilmeli ve ulusal ya da uluslararası yargı önünde hesap vermeleri sağlanmalıdır. Basın özgürlüğünün korunması ve gazetecilerin yaşam haklarının güvence altına alınması için uluslararası dayanışma artırılmalı, bu tür saldırılara karşı hukuki ve siyasi yaptırımlar uygulanmalıdır” diye ekledi.

IFJ Başkanı: Gazeteciler, devletlerin işledikleri suçlara tanık oldukları için öldürülüyor

“Uluslararası sözleşmeler ihlal ediliyor”

Uluslararası sözleşmeleri hatırlatan Çiçek, "Çatışma bölgelerinde gazetecilerin sistematik olarak hedef alınması, Uluslararası İnsancıl Hukuk ve Cenevre Sözleşmelerinin açık bir ihlalidir. Savaşa taraf olmayan sivillerin öldürülmesi, Roma Statüsü uyarınca savaş suçu olarak tanımlanmıştır. Gazetecilerin yaşam hakkının ihlali, yalnızca bireysel bir hak kaybı değil, halkın gerçeklere erişim hakkına yönelik topyekûn bir saldırıdır" dedi.

Çiçek, İstanbul’da Daştan ve Bilgin’in katledilmesini protesto ettikleri için gözaltına alınan ve 22 Aralıkta tutuklanan gazetecilere de değindi.

Tutuklamaların hukuksuz olduğunu ifade etti.

(RT)