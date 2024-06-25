Gazetecilerin hapis cezasına gerekçe: Haberle motivasyon sağlamak

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Mayıs’ta sonuçlanan Özgürlükçü Demokrasi davasında gazeteciler Mehmet Ali Çelebi (3 yıl 9 ay), Reyhan Hacıoğlu, Hicran Urun, İhsan Yaşar ve İshak Yasul’a (3 yıl 1 ay 15 gün) verdiği hapis cezasının gerekçesini açıkladı.

Mahkeme gazetecilere ‘örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte yardım ettikleri iddiasıyla (TCK 220/7)’ hapis cezası vermişti.

Mahkeme gerekçeli kararında, gazetenin KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin devamı olduğunu belirtip ‘KCK'nin basın-yayın düzenlemelerine uygun faaliyet gösterdiğini’ iddia etti.

Gazetenin Türkiye’nin 2018’de düzenlediği operasyon sırasında Demokratik Suriye Güçleri (QSD) lehine ve devlet aleyhine yayın yaptığını aktardı.

QSD'nin "meşru savunma", "öz savunma", "büyük mücadele", "çağın direnişi" ve "efsanevi direniş" kavramlarıyla meşrulaştırıldığı öne sürdü.

Gazetenin 20 Ocak 2018 ile 27 Mart 2018 tarihleri arasında basılan nüshalarını suçlamalara delil gösterdi.

Haberle uluslararası kamuoyu oluşturma suçlaması

Mahkeme editör Mehmet Ali Çelebi’nin ‘örgütün ideolojisi doğrultusunda haber düzenlediğini’, örgüt lehine uluslararası kamuoyu ve destek oluşturmaya çalıştığını savundu.

Çelebi’nin telefonunda Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eşbaşkanı Salih Müslim ile PYD Dış İlişkiler Sorumlusu Zuhad Kobanî'nin numaralarının yer almasının ise tek başına delil sayılamayacağını belirtti.

Editör Reyhan Hacıoğlu’nun yaptığı röportajlar ve ev baskınında ele geçirilen dijital materyallerde bulunan gazete nüshalarını suç olarak gösterdi.

Haberle motivasyon sağlamış

Mahkeme gerekçeli kararda, İmtiyaz Sahibi İhsan Yaşar’ın aynı zamanda gazetenin basıldığı Engin Basın Yayın Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin sahibi olduğu bilgisini verdi. Ardından da şirketin ‘örgütsel faaliyet içerisinde’ olduğunu iddia etti.

Yaşar için “Yapılan haberler ile örgüte moral ve motivasyon sağlandığı, ayrıca örgüt lehine kamuoyu oluşturulmaya yöneldiği anlaşılmıştır” dedi.

'Manevi yardım' suçlaması

Mahkeme Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İshak Yasul’un da gazetede yayımlanan ‘Zeytin Dalı Harekatı’na dair haberlerini suç unsuru saydı.

Kararda, “Faturası Ağır Olur”, “Karayılan, 11 aylık savaş bilançosunu açıkladı: 24’ü rütbeli 1484 asker ve 578 HPG'li yaşamını yitirdi” ve "Efrin Darbeyi Tetikler" haberlerinin “örgütün amaç ve hedefi doğrultusunda” hazırlandığını iddia etti. Ayrıca haberlerin “örgüte yardım etmek” amacı taşıdığını savundu.

Mahkeme gerekçeli kararda Hicran Ürün için “Gazetenin editörü olduğu anlaşılmıştır” dedi. Ardından da Ürün’ün hazırladığı haberlerle "örgüte moral ve motivasyon verdiği" iddia etti. Kararda, ayrıca Ürün’ün "örgüte manevi yardım ettiğini" kaydetti.

Özgürlükçü Demokrasi çalışanlarına hapis cezası

Ne olmuştu? TIKLAYIN - Özgür Basın'ın "Tutsak Yılları" Özgürlükçü Demokrasi, Özgür Gündem'in 16 Ağustos 2016'da kapatılmasının ardından, 23 Ağustos 2016'da yayına başladı. Nesrin Basın, Yayıncılık ve Dağıtım tarafından yayınlanmaya başlayan gazete, daha sonra Engin Basın Yayın Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından yayınlanıp, dağıtılmaya başladı. Gazete ilk sayısının sürmanşetinde Özgür Gündem'in Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya ve gazetenin Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya'nın tutuklanmasına yer vermişti. Polis, 28 Mart 2018'de Özgürlükçü Demokrasi ve Gün Matbaası'na baskın düzenledi. Aralarında Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi İmtiyaz Sahibi İhsan Yaşar, Yazıişleri Müdürü İshak Yasul, Gün Matbaası Sahibi Kasım Zengin'in de olduğu toplam 33 gazete ve matbaa çalışanını gözaltına aldı. Gözaltına alınanların çoğu tutuklandı. İlerleyen süreçte 'örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım', 'örgüt üyeliği' ve 'örgüt propagandası' iddialarıyla haklarında davalar açıldı.

(HA)