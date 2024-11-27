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Yayın Tarihi: 27 Kasım 2024 16:12
 ~ Son Güncelleme: 27 Kasım 2024 16:16
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Gazetecilerin gözaltına alınması Diyarbakır'da protesto edildi

Eylemde konuşan gazeteci Özgür Babat "Özgür basın sürekli yaptıkları haberlerle suçlanıyor. Gazeteci arkadaşlarımızın yaptığı haberler suç değil" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazetecilerin gözaltına alınması Diyarbakır'da protesto edildi
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Diyarbakır’da Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), DİSK Basın-İş ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Eskişehir merkezli soruşturmada gazetecilerin gözaltına alınmasını protesto etti.

Bölgedeki çok sayıda gazeteci ve yazarın katıldığı eylemde “Özgür Basın susturulamaz” pankartı açıldı.

Burada konuşan DİSK Basın-İş Temsilcisi Hakkı Boltan, gözaltılar için “Gazetecileri korkutma girişimi” dedi. Meslektaşlarının yaptıkları haberlerin suç gibi gösterildiğini belirten Boltan, gazetecilerin derhal serbest bırakılmalarını istedi.

MKG üyesi muhabir Dilan Babat, daha önceki gözaltı ve tutuklamaları hatırlatarak "Özgür basın sürekli yaptıkları haberlerle suçlanıyor. Gazeteci arkadaşlarımızın yaptığı haberler suç değil. Bizleri Meclis kürsülerinde, televizyonlarda tehdit edenler bilsin ki bizler korkmuyoruz, gücümüzü hakikatten alıyoruz. Gazeteci arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Gazetecilik suç değildir, yaşasın özgür basın” diye konuştu.

DFG Eşbaşkanı Dicle Müftüoğlu, özgür basın emekçilerinin gerçekleri yazmaktan bir an olsun geri durmadığını aktardı. “Tutuklanan, gözaltına alınan her bir arkadaşımızın haberlerini yaparak, bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bugüne kadar geri adım atmadık, bundan sonra da atmayacağız. Gözaltındaki arkadaşlarımızın da serbest bırakılmasını istiyoruz. İfadelerin alınmaya başlandığını öğrendik, ifadeden sonra serbest bırakılmasını istiyoruz.” İfadelerini kullandı.

TGS Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral da "Gazeteciler üzerindeki elinizi çekin artık, yeter" diyerek tepkisini dile getirdi.

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(HA)

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