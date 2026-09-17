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YT: Yayın Tarihi: 17.09.2026 17:30 17 Eylül 2026 17:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.09.2026 17:45 17 Eylül 2026 17:45
Okuma Okuma:  2 dakika

Gazetecilerin davasında mahkeme bilirkişi raporunu bekleyecek

Yeni Özgür Politika ve PolitikArt’ta yayımlanan haber, makale ve telif ödemelerinin suçlama konusu olduğu davada mahkeme, adli kontrolün kaldırılması ve dijital materyallerin iadesi taleplerini reddederek duruşmayı 8 Aralık’a erteledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazetecilerin davasında mahkeme bilirkişi raporunu bekleyecek
*Gazeteciler, davanın 9 Aralık 2025’te görülen duruşması için adliyede. (Fotoğraf: @DFGDernegi/X)
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Gazeteciler Erdoğan Alayumat, Tuğçe Yılmaz, Suzan Demir, Gülcan Dereli ve Kemal Taylan Abatan ile çevirmen Serap Güneş ve sosyolog Berfin Atlı hakkında ‘örgüte yardım’ suçlamasıyla açılan davanın üçüncü duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde görülen duruşmaya Erdoğan Alayumat katıldı. Alayumat’ın savunmasını üstlenen Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) de duruşmayı izledi.

Alayumat, savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı söz alarak, “Savunmamı yapmıştım. Avukatlarımın esas hakkındaki savunmasını bekleyeceğim” dedi.

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Yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını isteyen Alayumat, el konulan dijital materyallerinin de iadesini talep etti. Avukatı da Alayumat’ın gazetecilik faaliyetlerine dikkat çekerek aynı talepleri yineledi.

Berfin Atlı’nın avukatı ise müvekkili hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti bu talepleri reddetti. Heyet, bilirkişi raporunun dosyaya ulaşmasını bekleme kararı alarak bir sonraki duruşmayı 8 Aralık’a bıraktı.

Ne olmuştu?

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında polis, 26 Kasım 2024’te İstanbul, Diyarbakır, Ankara ve Batman’da çoğunluğu gazeteci olmak üzere yazar, şair, karikatürist, çevirmen ve aktivistlerin evlerine baskın düzenledi.

Polis, bianet editörü Tuğçe Yılmaz’ın yanı sıra Roza Metina, Erdoğan Alayumat, Hamza Kaan (Bilge Aksu), Ahmet Sümbül, Bilal Seçkin, Mehmet Uçar, Havin Derya ve Suzan Demir’i gözaltına aldı.

Aynı soruşturma kapsamında yönetmen Ardin Diren, şair Hicri İzgören, yazar ve çevirmen Ömer Barasi, karikatürist Doğan Güzel, fotoğraf sanatçısı Emrah Kelekçier, yayınevi koordinatörü Baver Yoldaş, KHK ile ihraç edilen akademisyen Abdurrahman Aydın, sosyolog Berfin Atlı ve çevirmen Serap Güneş de gözaltına alındı.

Savcılık işlemlerinin ardından mahkeme Mehmet Uçar ve Hamza Kaan’ı tutukladı. Diğer isimler dört günlük gözaltının ardından adli kontrol tedbirleriyle serbest kaldı.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Uçar ve Kaan hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ettikten sonra yetkisizlik kararı verdi. Yargı makamları daha sonra dosyaları ayırarak gözaltı işlemlerinin yapıldığı kentlerdeki mahkemelere gönderdi.

İddianamelerde gazetecilerin haberleri, sosyal medya paylaşımları ve çalıştıkları yayınlardan aldıkları telif ödemeleri suçlamalara dayanak yapıldı.

Mahkemeler Mehmet Uçar ile Hamza Kaan’ı sırasıyla 3 Temmuz ve 8 Temmuz’da görülen ilk duruşmalarda tahliye etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise aynı soruşturma kapsamında gazeteci Bilal Seçkin hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
tuğçe yılmaz gazeteci yargılamaları Telif ücreti davası Özgür Politika
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