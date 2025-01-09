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Yayın Tarihi: 9 Ocak 2025 13:43
 ~ Son Güncelleme: 9 Ocak 2025 13:50
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Gazetecilerin cenazelerinin teslimi için İHD'den Dışişleri Bakanlığına çağrı

Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in ailelerinin Habur sınır kapısında bekletilmesini uluslararası sözleşmeler ve insancıl hukukun ihlali olduğunu söyleyen İHD, Dışişleri Bakanlığını cenazelerin ailelerine ivedilikle teslim edilmesi için harekete geçmeye çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazetecilerin cenazelerinin teslimi için İHD'den Dışişleri Bakanlığına çağrı

İnsan Hakları Derneği (İHD) bugün yaptığı açıklamada gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in cenazelerini almak üzere ailelerin de aralarında bulunduğu heyetin 3 gündür Habur sınır kapısında bekletilmesini uluslararası sözleşmeler ve insancıl hukukun ihlali olarak açıkladı.

Yetkililerden cevap yok

Gazetecilerin cenazelerini teslim almak isteyen ailelerin İHD Diyarbakır Şubesinden isteği üzerine dernek, konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı, TBMM İnsan Hakları Komisyonu ve Erbil Türkiye Başkonsolosluğuna başvuruda bulunduğunu ancak kurumların herhangi bir cevap vermediğini belirtti.

Ailelerin 3 gündür Habur kapısında bekletilmesini “işkence düzeyine varan muamele” olarak niteleyen İHD, durumun Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve insancıl hukuka aykırı olduğunu kaydetti.

Yas hakkı ve gömülme hakkı

Cenazeleri bekleyen ailelerin yas hakkının ihlal edildiğini kaydeden İHD, ayrıca cenazelerin gömülme ve insan onuruna saygı haklarının ihlal edildiğini belirtti.

İHD, “Kürt Meselesinde barışçıl çözümün tartışıldığı bu günlerde gazetecilerin cenazelerinin engellenmesi kabul edilemezdir. İnsan Hakları Derneği olarak Dışişleri Bakanlığı ve yetkilileri Cihan Bilgin ve Nazım Daştan'ın cenazelerini ivedilikle ailelerine teslim etmeye ve ailelerin yas hakkına saygı duymaya çağırıyoruz.” dedi.

(EC)

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