Gazetecilerin cenazelerini almaya giden heyet Silopi’de bekletiliyor

Suriye'deki gelişmeleri yerinde takip ederken hava saldırısında öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in cenazesini almak için Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne geçmek isteyen heyet 18 saattir Silopi’de bekletiliyor.

Aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ile aile bireylerinin olduğu heyet dün akşam saatlerinde Habur Sınır Kapısı’na geldi.

Burada kendilerine “X-ray cihazının bozuk ve sistem yok” denildiğini belirten heyet, Irak’a geçişlerine izin verilmediğini aktardı.

Mezopotamya Ajansı, sınır kapısından sadece TIR'ların geçişine izin verildiğini, bekleyen diğer yurttaşların da geçişlerine izin verilmediği yazdı. Bekletilen araçlar nedeniyle kapıda bir kilometre kuyruk oluştu.

Burada bir açıklama yapan Kamuran Tanhan, keyfi bir şekilde bekletildiklerini belirterek, “Federe Kürdistan’a geçmek isteyen bütün yurttaşlar bekletiliyor. İlk olarak; arabanız X-ray’dan geçecek dediler, sonra ‘Sizi aramadan sınırdan geçireceğiz' dediler. Ardından da pasaport kontrolünde ‘Sistem yok’ deyip beklettiler. Bu tavır bize karşı bir tavırdır. Dünden beri irtibata geçtiğimiz herkes sınır kapısından geçeceğimizi söyledi ama halen bekletiyorlar” dedi.

Heyet, Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in cenazesini Irak-Suriye sınırındaki Semelka Sınır Kapısı’ndan alarak Türkiye’ye getirecek.

Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin SİHA saldırısında öldürüldü

(HA)