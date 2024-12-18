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Yayın Tarihi: 18 Aralık 2024 14:37
 ~ Son Güncelleme: 18 Aralık 2024 14:45
2 dk Okuma

Gazetecileri ve kadınları tehdit eden Hanefi Zengin görevden alındı

Tolga Şardan'ın T24'te dün yayımlanan "Mal varlığını açıklayamayan ünlü Savcı Bato’ya verilen hapis cezası ve İstanbul Emniyeti’ndeki tayinler" başlıklı yazısında İstanbul emniyet teşkilatında yapılan değişikliklere ilişkin bilgiler yer aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazetecileri ve kadınları tehdit eden Hanefi Zengin görevden alındı

İstanbul'da Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görev yaparken eylemlerde kadınlara ve gazetecilere yönelik tutumu nedeniyle gündeme gelen, ardından Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü görevine getirtilen Hanefi Zengin'in görevden alındığı ortaya çıktı.

Tolga Şardan'ın T24'te dün yayımlanan "Mal varlığını açıklayamayan ünlü Savcı Bato’ya verilen hapis cezası ve İstanbul Emniyeti’ndeki tayinler" başlıklı yazısında İstanbul emniyet teşkilatında yapılan değişikliklere ilişkin bilgiler yer aldı.

Yazıda, İstanbul’da düzenlenen eylemlerde, kadınlara, gazetecilere ve LGBTİ+lara yönelik sert müdahaleleriyle tanınan, Güvenlik Şube Müdürü iken Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü yapılan Hanefi Zengin görevden alındığını belirtildi.

Zengin'in personel emrine çekildiği ve aktif polislik görevinin ise geçici olarak askıya alındığı anlatıldı.

Şardan'ın yazısı

"Şaşırtan görevden alma: Hanefi Zengin" başlıklı ara başlık sonrasındaki ilgili bölüm şöyle:

Listede dikkat çeken bir atama ise, Aktaş’ın Terörle Mücadele Şube Müdürü iken görevden alıp Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü yaptığı, Yıldız gibi Emniyet İstihbaratı’nda görev yapmış Abdurrahman Soğuksu’nun Beyoğlu ilçe müdürü yapılması oldu.

İstanbul’daki atamalarda, daha önce sivil toplum örgütlerinin eylemlerinde, göstericilere yönelik sert müdahaleleriyle tepki çeken ve sonrasında Güvenlik Şube Müdürü iken Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü yapılan Hanefi Zengin, Yıldız’ın atamalarında bu görevinden alınarak personel emrine çekildi. Zengin, aktif polisliği personel emrinden çıkıncaya kadar geçici olarak askıya alındı.

Hanifi Zengin hakkında bazı detaylar

Ankara Polis Akademisi'nden mezun oldu. Tokat Erbaa’da göreve başladı. Ardından sırasıyla Ağrı, Bitlis, Antalya’da görev yaptı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ‘ne tayin olan Fatih Tınas’tan boşalan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ‘ne atandı.

26 Haziran’daki Onur Yürüyüşü’nde bir kadını taciz ettiği anların video kaydı tepkiye neden oldu. Hak örgütleri videonun ortaya çıkmasından sonra Zengin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aynı Onur Yürüyüşü sırasında AFP foto muhabiri Bülent Kılıç’ı gözaltına aldırdı.

Sağlık emekçilerinin, görevi başında öldürülen doktor Ekrem Karakaya için 7 Temmuz’da yaptıkları eylemi takip eden gazetecilere yönelik tavırları ve tehditleri ile gündeme geldi.

Doktorların eyleminde kameraman Bilal Meyveci’yi “Çektin mi, ayağına bastığımı çektin mi? Ayağına bastığımı çektin mi, çekmediysen sonra görüşürüz!” diyerek tehdit etti.

Bunun üzerine MLSA Hukuk Birimi, Hanifi Zengin ve olaya karışmış olabilecek diğer kolluk görevlileri hakkında "görevi kötüye kullanmak", "tehdit", "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali" yönünden suç duyurusunda bulundu.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hanifi zengin Muhammed Hanifi Zengin Tolga Şardan görevden almalar
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/haber/polis-amiri-hanifi-zengin-in-talebiyle-uc-kadina-acilan-dava-ertelendi-295045
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/haber/eski-istanbul-guvenlik-sube-muduru-hanifi-zengine-tacizci-diyen-kadinlara-dava-289690
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/haber/ehb-den-polis-amiri-hanifi-zengin-hakkinda-suc-duyurusu-276479
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/haber/valilik-hanifi-zengin-i-yine-korudu-sorusturma-izni-vermedi-268285
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7 Eylül 2022
/haber/polis-amiri-hanifi-zengin-hakkinda-ikinci-sorusturma-266836
Polis amiri Hanifi Zengin hakkında tahkikat başlatıldı
28 Ağustos 2022
/haber/polis-amiri-hanifi-zengin-hakkinda-tahkikat-baslatildi-266406
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