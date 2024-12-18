Gazetecileri ve kadınları tehdit eden Hanefi Zengin görevden alındı

İstanbul'da Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görev yaparken eylemlerde kadınlara ve gazetecilere yönelik tutumu nedeniyle gündeme gelen, ardından Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü görevine getirtilen Hanefi Zengin'in görevden alındığı ortaya çıktı.

Tolga Şardan'ın T24'te dün yayımlanan "Mal varlığını açıklayamayan ünlü Savcı Bato’ya verilen hapis cezası ve İstanbul Emniyeti’ndeki tayinler" başlıklı yazısında İstanbul emniyet teşkilatında yapılan değişikliklere ilişkin bilgiler yer aldı.

Yazıda, İstanbul’da düzenlenen eylemlerde, kadınlara, gazetecilere ve LGBTİ+lara yönelik sert müdahaleleriyle tanınan, Güvenlik Şube Müdürü iken Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü yapılan Hanefi Zengin görevden alındığını belirtildi.

Zengin'in personel emrine çekildiği ve aktif polislik görevinin ise geçici olarak askıya alındığı anlatıldı.

Şardan'ın yazısı

"Şaşırtan görevden alma: Hanefi Zengin" başlıklı ara başlık sonrasındaki ilgili bölüm şöyle:

Listede dikkat çeken bir atama ise, Aktaş’ın Terörle Mücadele Şube Müdürü iken görevden alıp Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü yaptığı, Yıldız gibi Emniyet İstihbaratı’nda görev yapmış Abdurrahman Soğuksu’nun Beyoğlu ilçe müdürü yapılması oldu.

İstanbul’daki atamalarda, daha önce sivil toplum örgütlerinin eylemlerinde, göstericilere yönelik sert müdahaleleriyle tepki çeken ve sonrasında Güvenlik Şube Müdürü iken Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü yapılan Hanefi Zengin, Yıldız’ın atamalarında bu görevinden alınarak personel emrine çekildi. Zengin, aktif polisliği personel emrinden çıkıncaya kadar geçici olarak askıya alındı.