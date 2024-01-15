ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 15 Ocak 2024 16:11
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2024 16:26
2 dk Okuma

DİCLE MÜFTÜOĞLU'NUN AVUKATI RESUL TEMUR:

"Gazetecileri uzun süre tutuklu tutmanın temel amacı mesleklerini yaptırmamak"

Tutuklu gazeteci Dicle Müftüoğlu'nun avukatı Resul Temur "Bir tedbir uygulaması olan tutuklama cezaya dönüştürüldü" dedi. Savcıların hazırladıkları iddianameleri eleştirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Gazetecileri uzun süre tutuklu tutmanın temel amacı mesleklerini yaptırmamak"

Avukat Resul Temur, müvekkili gazeteci Dicle Müftüoğlu’nun 18 Ocak Perşembe günkü duruşması öncesinde konuştu. Temuz, gözaltına alınan ya da tutuklanan Kürt gazetecilere yönelik itham ve iddiaların benzer olduğunu dile getirdi.

Temur “Kişi değişiyor ama iddiaların yapısı, çatısı, biçimi değişmiyor. Bu, bize devletin Kürt gazetecilere karşı yönelimini gösteriyor. Önceden belirlenmiş, tasarlanmış bir şablon var” diye konuştu. Müftüoğlu’nun çalıştığı Mezopotamya Ajansı’nın savcılık ve kolluk tarafından yasa dışı yayın organı gibi gösterildiğini sözlerine ekledi.

"Savcı denetlenmeyeceğinin farkında"

Daha sonra da iddianamedeki suçlamalar hakkında konuştu. Müftüoğlu’nun Dersim’e gitmesini savcının iddianamede ‘örgütsel faaliyet” olarak nitelendirdiğini belirten Temur şöyle devam etti:

"Dicle, Dersim’e festival takip etmeye gitmiş. Festival takibi yaparken orada bir takım düşünür ve sanatçılarla röportajlar yapmış ve bunlar yayımlanmış. Fakat bu röportajları araştırmak yerine ya da bunları dosyaya eklemek yerine sanki yasadışı nedenlerden dolayı orada bulunuyormuş gibi bir çıkarsama yoluna gidilmiş.

"Bu iddiayı temellendirecek tek bir delil de dosyaya sunulmuyor. Savcılık, kollukla birlikte hareket ettiği zaman kendisini denetleyecek herhangi bir makamın olmadığının farkında. Bunun rahatlığıyla hareket ediyor."

Babasıyla kaldı, ‘örgüt üyeleriyle aynı otelde kaldığı’ diye yazıldı

Temur, Müftüoğlu’nun babasıyla İstanbul’da bir otelde kalmasının da iddianameye ‘örgüt üyeleriyle aynı otelde kaldığı’ şeklinde geçtiğini anlattı.

Temur, "Oysa soruşturma makamı kayıtlara baksa, Müftüoğlu’nun babasıyla kaldığını net bir şekilde görecek. Buna rağmen babasını görmemezlikten gelip, duruma örgütsel yorum getirmek ne kadar kötü niyetli olduklarını, dosyayı ne şekilde manipüle ettiklerini açık bir şekilde gösteriyor” dedi.

"Gazetecilik faaliyetleri manipüle ediliyor"

Temur açıklamalarında dosyadaki tanıklara da değindi. Tanıklarından Kerem Gökalp’in ilk ifadelerinde Müftüoğlu’na dair beyanı olmadığını söyleyen Temur, Gökalp’in Ankara’ya götürülmesinden sonra bazı dosyalara ilişkin ifade verdiğini söyledi.

Gökalp’in, Müftüoğlu’na “yasa dışı yollarla örgüt kamplarına” gittiği yönünde iddiasına ilişkin Temur “Tanığın belirttiği dönemde Müftüoğlu’nun geçirdiği kaza nedeniyle bel ve boyun bölgesinde kırıklar vardı. Uzun süre tedavi gördü” dedi.

Temur iddianamede suç olarak sunulan Federe Kürdistan Bölgesi’ne geçişiyle ilgili de şunları kaydetti:

“2017’de yapılan referandumu takip için gitti. Müftüoğlu’nun oradan yaptığı imzalı haberlerle gidiş amacı ve yaptığı haberlerin delilleri mahkeme heyetine sunuldu. Gazetecilik faaliyetlerinin nasıl manipüle edilip ne şekilde örgütsel faaliyet gibi gösterildiği tam olarak burada başlıyor.”

"Tedbir uygulaması cezaya dönüştürülüyor"

Bir tedbir uygulaması olan tutuklamanın müvekkili şahsında cezaya dönüştürüldüğünü söyleyen Temur, sözlerini “Gazetecileri uzun süre tutuklu tutmanın temel amaçlarından birinin gazetecilik faaliyetlerinden uzak tutmak, yıldırmak ve bu noktada mesleği yapamaz hale getirmek olduğunu görüyoruz” diyerek noktaladı.

Mahkeme, tutuklu gazeteci Dicle Müftüoğlu'nu tahliye etmedi
Mahkeme, tutuklu gazeteci Dicle Müftüoğlu'nu tahliye etmedi
7 Aralık 2023

(HA)

Dicle Müftüoğlu tutuklu gazeteciler gazeteci yargılamaları
ilgili haberler
TUTUKLU GAZETECİ
Dicle Müftüoğlu: İki aydır doktor yok, tutuklulara tek sıra yürütme dayatılıyor
31 Aralık 2023
/haber/dicle-muftuoglu-iki-aydir-doktor-yok-tutuklulara-tek-sira-yurutme-dayatiliyor-290007
Tutuklu gazeteci Müftüoğlu’ndan yeni yıl mesajı
31 Aralık 2023
/haber/tutuklu-gazeteci-muftuoglundan-yeni-yil-mesaji-290002
Vakalar, “Gazetecilik faaliyetinden dolayı tutuklu olan yok” diyen Adalet Bakanını yalanlıyor
22 Aralık 2023
/haber/vakalar-gazetecilik-faaliyetinden-dolayi-tutuklu-olan-yok-diyen-adalet-bakanini-yalanliyor-289671
Mahkeme, tutuklu gazeteci Dicle Müftüoğlu'nu tahliye etmedi
7 Aralık 2023
/haber/mahkeme-tutuklu-gazeteci-dicle-muftuoglu-nu-tahliye-etmedi-288988
DİCLE MÜFTÜOĞLU İDDİANAMESİ
Gazeteciye, gazeteciyle konuşma suçlaması
27 Eylül 2023
/haber/gazeteciye-gazeteciyle-konusma-suclamasi-285423
Tutuklu gazeteci Dicle Müftüoğlu’na kelepçeli muayene dayatması
13 Eylül 2023
/haber/tutuklu-gazeteci-dicle-muftuoglu-na-kelepceli-muayene-dayatmasi-283915
Dicle Müftüoğlu ‘En Dirençli Gazeteci Ödülü’ne aday
12 Eylül 2023
/haber/dicle-muftuoglu-en-direncli-gazeteci-odulu-ne-aday-283877
Gazeteciler Müftüoğlu ve Yılmaz tutuklandı
3 Mayıs 2023
/haber/gazeteciler-muftuoglu-ve-yilmaz-tutuklandi-278114
Gazeteciler Yılmaz ve Müftüoğlu gözaltında | 24 saat görüş yasağı getirildi
29 Nisan 2023
/haber/gazeteciler-yilmaz-ve-muftuoglu-gozaltinda-24-saat-gorus-yasagi-getirildi-277980
ilgili haberler
TUTUKLU GAZETECİ
Dicle Müftüoğlu: İki aydır doktor yok, tutuklulara tek sıra yürütme dayatılıyor
31 Aralık 2023
/haber/dicle-muftuoglu-iki-aydir-doktor-yok-tutuklulara-tek-sira-yurutme-dayatiliyor-290007
Tutuklu gazeteci Müftüoğlu’ndan yeni yıl mesajı
31 Aralık 2023
/haber/tutuklu-gazeteci-muftuoglundan-yeni-yil-mesaji-290002
Vakalar, “Gazetecilik faaliyetinden dolayı tutuklu olan yok” diyen Adalet Bakanını yalanlıyor
22 Aralık 2023
/haber/vakalar-gazetecilik-faaliyetinden-dolayi-tutuklu-olan-yok-diyen-adalet-bakanini-yalanliyor-289671
Mahkeme, tutuklu gazeteci Dicle Müftüoğlu'nu tahliye etmedi
7 Aralık 2023
/haber/mahkeme-tutuklu-gazeteci-dicle-muftuoglu-nu-tahliye-etmedi-288988
DİCLE MÜFTÜOĞLU İDDİANAMESİ
Gazeteciye, gazeteciyle konuşma suçlaması
27 Eylül 2023
/haber/gazeteciye-gazeteciyle-konusma-suclamasi-285423
Tutuklu gazeteci Dicle Müftüoğlu’na kelepçeli muayene dayatması
13 Eylül 2023
/haber/tutuklu-gazeteci-dicle-muftuoglu-na-kelepceli-muayene-dayatmasi-283915
Dicle Müftüoğlu ‘En Dirençli Gazeteci Ödülü’ne aday
12 Eylül 2023
/haber/dicle-muftuoglu-en-direncli-gazeteci-odulu-ne-aday-283877
Gazeteciler Müftüoğlu ve Yılmaz tutuklandı
3 Mayıs 2023
/haber/gazeteciler-muftuoglu-ve-yilmaz-tutuklandi-278114
Gazeteciler Yılmaz ve Müftüoğlu gözaltında | 24 saat görüş yasağı getirildi
29 Nisan 2023
/haber/gazeteciler-yilmaz-ve-muftuoglu-gozaltinda-24-saat-gorus-yasagi-getirildi-277980
Sayfa Başına Git