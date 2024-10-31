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HABER
Yayın Tarihi: 31 Ekim 2024 15:43
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2024 15:47
2 dk Okuma

Gazetecilere yönelik operasyonları protesto eden gazetecilere hapis cezası

Gazeteciler Pınar Gayıp, Eylem Nazlıer, Esra Soybir, Serpil Ünal, Yadigar Aygün ve Zeynep Kuray Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada 5 ay hapis cezasına çarptırıldılar.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazetecilere yönelik operasyonları protesto eden gazetecilere hapis cezası

Diyarbakır ve Ankara merkezli operasyonlarda gözaltına alınan ve tutuklanan meslektaşları için 29 Nisan 2023’te Kadıköy’de protesto gösterisi düzenleyen altı gazetecinin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı.

Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık gazetecilerden sadece Gazete Patika muhabiri Yadigar Aygün katıldı.

ETHA editörü Pınar Gayıp, Evrensel muhabiri Eylem Nazlıer, Direnişteyiz.org muhabiri Esra Soybir, Mücadele Birliği muhabiri Serpil Ünal ve gazeteci Zeynep Kuray duruşmaya girmedi. Avukatlar ise duruşmada hazır bulundu.

Savcı, gazetecilerin "tüm ikazlara rağmen gösteri ve toplantıyı sonlandırmadıkları" gerekçesi ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamasıyla ceza istediği mütalaayı tekrar etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan Eylem Nazlıer’in avukatı Devrim Avcı Özkurt, "Kaymakamlığın kararı ile anayasal bir düzenlemenin ortadan kaldırılması mümkün değildir. Dilekçemizde konuyla ilgili AYM'nin birçok kararını sunduk. Suçun unsurları yerine getirilmemiştir, müvekkillere dağılmaları için yer de sağlanmamıştır. Beraat kararı verilmesini talep ediyoruz" dedi.

“Bize orantısız şiddet uygulayan hiçbir polis yargılanmadı”

Zeynep Kuray'ın savunmanlığını üstlenen MLSA Hukuk Birimi avukatlarından Muhammed Ünsal "İddianamenin düzenlediği 32. maddenin unsurları gerçekleşmemiştir. Müvekkiller gazetecidir, meslektaşlarına destek olmak amacıyla anayasal haklarını kullanmışlardır. Kaymakamlığın yasaklama kararı toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına orantısız bir müdahale teşkil eder" diye konuştu.

Yadigar Aygün ise Süreyya Operası önünde tutuklu gazeteciler için daha önce de eylem yaptıklarını söyledi. Aygün "Eylemden 40 dakika önce oradaydık. Kimse gelip bizi uyarmadı ama tam eylem başlarken gelip yasak var dediler. Hatta milletvekilleri iki dakikada mı yasaklama kararı aldınız diye sordular" dedi.

Polislerin kendilerine uyguladığı şiddet görüntülerinin mahkemede izlenilmesini istediğini söyleyen Aygün, "Biz orantısız şiddete uğrarken hiçbir polis burada yargılanmadı. Polislerin uygulamasının ve Kaymakamlığın yasaklama kararının keyfi olduğunu düşünüyorum. Beraatimizi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme gazetecilere 5’er ay hapis cezası verdi. Yadigar Aygün, Pınar Gayıp, Eylem Nazlıer, Esra Soybir ve Zeynep Kuray’ın cezalarını erteledi. Serpil Ünal’ın cezasını ise adli para cezasına çevirdi.

Gazetecilerin gözaltına alınmasını protesto eden gazetecilere dava
Gazetecilerin gözaltına alınmasını protesto eden gazetecilere dava
3 Ağustos 2023

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
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/haber/gazetecilerin-gozaltina-alinmasini-protesto-eden-gazetecilere-dava-282357
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29 Nisan 2023
/haber/istanbul-da-gozaltina-alinan-gazeteciler-serbest-birakildi-278003
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29 Nisan 2023
/haber/gazeteciler-yilmaz-ve-muftuoglu-gozaltinda-24-saat-gorus-yasagi-getirildi-277980
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Gazeteci Kadir Bayram gözaltına alındı
27 Nisan 2023
/haber/gazeteci-kadir-bayram-gozaltina-alindi-277907
DİYARBAKIR MERKEZLİ OPERASYON
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/haber/dort-gazeteci-tutuklandi-277877
Bugün gözaltına alınan 10 gazeteci kimdir?
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/haber/bugun-gozaltina-alinan-10-gazeteci-kimdir-277753
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/haber/gazeteci-dilan-akyol-gozaltina-alindi-277274
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