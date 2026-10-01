Gazetecilere yeni sansür dalgası

Türkiye’de gazetecilerin sosyal medya hesaplarına yönelik sansür dalgasına yenileri eklendi.

bianet editörü Hikmet Adal ile gazeteciler Tuğçe Yılmaz, Onur Dalar, Furkan Karabay, Dinçer Gökçe ve Esra Tokat’ın X hesapları Türkiye’den erişime engellendi.

Son engellemeler, eylül ayı boyunca gazeteciler, haber kuruluşları, ekonomistler, akademisyenler, hak örgütleri ve LGBTİ+ örgütlerinin sosyal medya hesaplarını kapsayan erişim engeli kararlarının ardından geldi.

Fon krizi paylaşımları nedeniyle 147 X hesabı daha erişime engellendi

Fon krizi hakkında paylaşım yapan yüzlerce hesap engellendi

Erişim engellerinin yoğunlaştığı başlıklardan biri, yatırım fonlarında yaşanan kriz oldu.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) EngelliWeb projesine göre (bugün o da erişime engellendi) 22 Eylül’de ekonomistler, gazeteciler ve finans alanında çalışan isimlerin de aralarında bulunduğu 194 X hesabı, sermaye piyasaları hakkında “spekülasyon amaçlı paylaşımlar” yapıldığı iddiasıyla erişime engellendi. Hesapların toplam takipçi sayısı yaklaşık 12 milyondu. Kararlarda 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesi gösterildi.

Engellemeler sonraki günlerde de devam etti. İFÖD, 30 Eylül’de fon krizi hakkında paylaşım yapan en az 147 X hesabının daha erişime engellendiğini açıkladı. Finans ve sermaye piyasaları alanında çalışanların, ekonomistlerin, akademisyenlerin, yatırımcıların ve avukatların bulunduğu bu hesapların toplam takipçi sayısı yaklaşık 2,65 milyon.

28 Eylül’de ise Bizim TV ile gazeteciler ve avukatların da bulunduğu çok sayıda X hesabına erişim engeli getirildi. İFÖD’ün güncellenen kaydına göre bu dalgada en az 150 hesap hakkında erişim engeli kararı verildi. Hesapların önemli bir bölümünde fon krizi, Narin Güran cinayeti ve Furkan Hareketi hakkında paylaşımlar bulunuyordu.

X’te yeni erişim engeli dalgası: En az 55 hesap daha sansürlendi

LGBTİ+ örgütleri ve gazetecilerin hesapları da engellendi

Son dönemdeki erişim engellerinin bir diğer odağında LGBTİ+ örgütleri, aktivistler ve LGBTİ+ haberciliği bulunuyor.

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği ile Mersin 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 12 Eylül tarihli kararlarıyla Kaos GL, SPoD, Pembe Hayat, Lambdaistanbul, 17 Mayıs, ÜniKuir, Kırmızı Şemsiye ve çok sayıda başka LGBTİ+ örgütünün internet sitesi veya sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Kararlar X, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok ve LinkedIn’deki hesapları da kapsadı.

Engellemeler sonraki günlerde genişledi. 13 Eylül’de aralarında üniversite LGBTİ+ topluluklarının da bulunduğu 32 X hesabına daha erişim engeli getirildi. 14 Eylül’de Evrensel, Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Barış Akademisyenleri ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) erişime engellendi.

Haziran ayında da LGBTİ+ haberleri yapan gazeteciler Yıldız Tar, Yusuf Çelik, Esra Ece Kutlu, Zilan Azad, Oğulcan Özgenç ve Nisan Çıra’nın yanı sıra TGS Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu ve Velvele’nin X hesaplarına erişim engeli getirilmişti.

KaosGL ve Velvele dahil çok sayıda LGBTİ+ hesabına erişim engeli

T24 de sansürlü

Gazetecilerin hesaplarına yönelik son engellemelerden bir gün önce, 30 Eylül’de T24’ün internet sitesi ile 1,9 milyon takipçili X hesabı da Türkiye’den erişime engellendi.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 29 Eylül tarihli kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında alındı. Başsavcılık, T24’ün son bir yıl içinde yayımladığı 118 içeriğin “LGBT propagandası niteliği taşıdığını” öne sürdü.

Kararda, söz konusu içeriklerin “Türk aile yapısını zayıflatmaya yönelik olduğu” ve gençlerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularındaki gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği iddia edildi. Erişim engeli, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca “suç işlenmesinin önlenmesi ve kamu düzeninin korunması” gerekçesine dayandırıldı.

T24, erişim engelinin ardından okurlarını mobil uygulamasına ve alternatif erişim yollarına yönlendirdi.

T24’ün internet sitesi erişime engellendi

(HA)