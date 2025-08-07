Gazetecilere ve aktivistlere Onur Yürüyüşü davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Haziran Pazar günü düzenlenen Onur Yürüyüşü’de gözaltına alınan LGBTİ+ ve gazetecilere dava açtı.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli savcı Furkan Kafalı, bianet Editörü Evrim Gündüz, gazeteci Nur Kaya ve Özgür Gelecek muhabiri Yusuf Çelik dahil olmak üzere 53 kişi hakkında iddianame hazırladı.

Savcı Kafalı, 33. İstanbul Onur Haftası’ndan “-sözde- LGBT+ Onur Haftası” diye bahsetti. Beşiktaş Kaymakamlığı’nın 29 Haziran’da ilçedeki tüm protesto ve gösteri yürüyüşlerini yasakladığını bu nedenle de eylemlerin kanunsuz olduğunu savundu.

“Yaşamda ısrar! 23. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü” pankartını da suç delili yaptı. “Nerdesin aşkım burdayım aşkım” ve “Yasada değil yaşamda ısrar” sloganları da iddianamede suçlama konusu oldu.

Kafalı, suçlamaları LGBTİ+’ların sosyal medyadaki paylaşımlarına ve gazetecilerin haberlerine dayandırdı. X’teki (Twitter) videoları, ssstwitter.com üzerinden indirerek delillendirdi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun ‘Direnme’ başlıklı 32 maddesi uyarınca eyleme katılan ve takip edenlerin altı aydan üç yıla kadar hapsini istedi.

Davada ilk duruşma yarın (8 Ağustos) İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. Dosyada şu an iki kişi tutuklu bulunuyor.

Savcı Kafalı'nın adı son dönemde kamuoyuna yansıyan yüksek profilli davalarla sıkça anılmaya başladı. Gezi soruşturmasında tutuklanan menajer Ayşe Barım soruşturmasını yürüten ve iddianamyeyi hazırlayan kişi. Ayrıca bianet eski muhabirlerinden Elif Akgül’e ‘propaganda’, Furkan Karabay'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' ile ‘Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’ protestosuna katılan gazetecilere 'örgüt propagandası' davası açan kişi olarak tanınıyor.

"Gazetecileri yargılamak kanunla hedef almaktır"

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve bianet Medya Gözlem Raportörü Erol Önderoğlu, iddianameye dahil edilen gazeteciler için açıklama yaptı. Önderoğlu "Onur Yürüyüşü’nü gazeteci olarak izleyenleri Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile hedef almak, gazetecinin en temel haber verme misyonundan bihaber olmaktır. Muhabir arkadaşlarımızı taciz eden bu dava hızla kapatılmalıdır." dedi.

23. İstanbul Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: En az 40 gözaltı

(HA)