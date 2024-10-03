Gazetecilere tehdit: "Devlet Bahçeli kadar iktidar ve adli makamlar da sorumlu"

Sinan Ateş cinayetine ilişkin haberler ve eleştirileri nedeniyle gazeteciler Timur Soykan, Murat Ağırel, Barış Pehlivan ve Şule Aydın ile Halk TV’yi tehdit edip hedef gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye bir tepki de meslek ve ifade özgürlüğü kuruluşlarından geldi.

Ortak açıklama yayınlayan 13 ulusal ve uluslararası ifade özgürlüğü kuruluşu tehdidin karşısında durduklarını ve sürecin yakın takipçisi olacaklarını söyledi.

Gazetecilere yönelik olası bir saldırı durumunda, tehdidi dile getiren Bahçeli kadar, sessiz kalan iktidar ve adli makamların da sorumlu tutulacağını ifade etti:

Bahçeli’nin kullandığı ifadeler, demokratik toplumlarda basının özgürce çalışabilmesi ve halkın haber alma hakkının korunması adına ciddi bir endişe yaratmaktadır. Basın mensuplarını hedef gösteren bu açıklamalar, geçmişte Türkiye’de siyasetçiler tarafından tehdit edilen gazetecilere yönelik fiziksel saldırıların, cinayetlerin yaşandığı dikkate alındığında son derece riskli ve tehlikeli bir durumdur. Gazetecilerin özellikle mesleki faaliyetleri gereği bir cinayeti araştırdıkları için tehdit edilmeleri, demokratik hukuk devleti ilkesi ile ifade Özgürlüğünün temel ilkelerine aykırıdır ve kabul edilemez. Sivil toplum örgütleri ve demokratik kitle örgütleri olarak, Sinan Ateş cinayetini araştıran gazetecilere yönelik olası herhangi bir saldırıdan bu tehditleri dile getirenler kadar, bu tehditler karşısında sessiz kalan iktidarı ve ilgili adli makamları da sorumlu tutacağımızı belirtmek istiyoruz. Demokratik bir toplumda basın özgürlüğü, halkın bilgi alma hakkı ve gazetecilerin güvenliği en temel değerlerdendir. Bu nedenle, Halk TV’ye ve kanalda program yapan Şule Aydın, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel ile Timur Soykan’a yönelik her türlü tehdidin karşısında duracağımızı ve adli süreçlerin de yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.”

Bildiride imzası olan kuruluşlar şöyle:

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Haber-Sen, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Basın Konseyi, Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), DİSK Basın İş Sendikası, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), ARTICLE19, Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD), Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG)

Bahçeli ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de yeni yasama yılının açıldığı gün olan 1 Ekim’de grup toplantısı dünenledi. Aynı gün Sinan Ateş cinayeti davası da görülüyordu. Bahçeli Sinan Ateş cinayetiyle ilgili haberler nedeniyle Halk TV ve kanalda program yapan dört gazeteciyi şu sözlerle tehdit etti ve hedef gösterdi:

"Mahkeme kararı açıklanmadan, adalet yerini bulmadan, güya ve gıyaben hüküm verenler iftiralarının günahına iki cihanda da katlanacaklar, camiamız bu rezillere hakkını hiçbir zaman helal etmeyecektir.Buradan sesleniyorum; Halk Tv ve CHP ayağınızı denk alın. Dört soytarı muhabirle Milliyetçi Hareket Partisi’ni sorgulayamazsınız, sorgulatmayız."

Bahçeli: Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın

(HA)