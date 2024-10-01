Gazetecilerden kendilerini tehdit eden Devlet Bahçeli’ye: Cinayetleri işleyenler gazeteciler değil

Yeni yasama yılının ilk grup toplantısında Sinan Ateş cinayeti nedeniyle Timur Soykan, Murat Ağırel, Barış Pehlivan ve Şule Aydın ile Halk TV’yi tehdit eden Devlet Bahçeli’ye tehdit edilen gazeteciler cevap verdi. Meslek örgütleri tepki gösterdi.

Murat Ağırel, “Bahçeli, Sinan Ateş’in katillerinin yargılanmasından neden rahatsız oluyor?” diye sordu. Gazeteci olarak sorgulamanın doğalarında olduğunu söyledi.

Biz gazeteciyiz. Sorgulamak bizim doğamız. Yolsuzlukları, hukuksuzlukları, cinayetleri sorguladıkça ülkemizi aydınlatırız. Allah’ın bildiğini kuldan saklamayalım: Bahçeli’nin hedef gösterdiği dört gazeteciden biriyim. Dün mahkemeye Sinan Ateş’i katledenlerin yargılamasını izlemeye gittim. Davada hepimizin gözünün içine sokulan eksiklikleri sorguladım. Devlet Bahçeli’nin bugün kullandığı dili dün cinayetin azmettiricisi olarak yargılanan Tolgahan Demirbaş da kullandı. Malum gazeteleri aynı şekilde manşet yaptı.Sinan Ateş’in katili tetikçi Eray Özyağcılar bize silah işareti yaptı. Açıkça soruyorum: MHP Lideri, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in katillerinin yargılanmasından neden rahatsız oluyor? Katilleri sorgulayanları neden hedef gösteriyor? Bilmediğimiz bir şey mi var? Bahçeli, bizi tehdit etmek yerine keşke Sinan Ateş’in cinayetten önce kendisine sunduğu dosyayı açıklasa. Böylece hepimiz cinayetin nedenini anlasak.

"Kimse had bildirmeye kalkışamaz"

Barış Pehlivan "Dört soytarı muhabirden biriyim. Kayda geçsin" diyerek Halk TV'de yayınlanan programın ismiyle yanıt Bahçeli’ye yanıt verdi. Şule Aydın da, Pehlivan’ın paylaşımını alıntılayarak “Ne yaparsınız?” diye sordu.

Timur Soykan ise Ağırel gibi Eray Özyağcı’nın kendilerini tehdit ettiğini hatırlatarak “Ne yaparlarsa yapsınlar, biz gazetecilik yapmaya, gerçeklerin peşinde koşmaya devam edeceğiz” dedi.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, "Kimse parmak sallayamaz, tehdit edemez, had bildirmeye kalkışamaz. Daha demokratik, daha özgür bir ülke idealimizden asla geri adım atmayız. Halk TV, ekran önü ve ekran arkasındaki emekçileriyle bir bütündür ve özgür bir mecradır. Halk TV doğru haberleri olduğu gibi halkına aktarma sorumluluğundan geri adım atmayacaktır” ifadelerini kullandı.

"Siyasetçilerin görevinin gazetecileri tehdit etmek değil"

Gazetecilere basın meslek örgütleri de destek çıktı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Bahçeli’nin Halk TV’de program yapan gazetecilere yönelik, "Ayağınızı denk alın" sözlerine karşılık şu açıklamayı yaptı:

Gazetecilerin görevi siyasi cinayetleri, olayların arkasındaki kirli ilişkileri aydınlatmak ve kamuoyunu bilgilendirmektir. Gazeteci kamuoyunun doğru bilgilendirilme hakkından sorumludur. Türkiye’de siyasetçiler tarafından hedef gösterildikleri için 67 gazeteci öldürülmüştür. Ayrıca ülkemizde gazeteciler her gün hedef gösterilmekte, saldırıya uğramakta ve saldırganlar cezasızlıkla ödüllendirilmektedir. Siyasetçilerin görevinin gazetecileri tehdit etmek değil, can ve çalışma güvenliklerinin sağlamak olduğunu hatırlatıyoruz. Gazetecileri tehdit ederek, hedef göstererek, yaralayarak ve öldürerek kimse bir yere varamamıştır. Cinayetleri işleyenler gazeteciler değildir.

TGS: Bahçeli, bir saldırının yaşanması halinde doğrudan sorumlu

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) da Bahçeli’nin “Ayağınızı denk alın” sözlerinin açık bir tehdit olduğunu kaydetti.

Siyasilerin gazetecileri hedef göstermesinin, basın özgürlüğüne ve ifade hürriyetine doğrudan bir saldırı olduğunu kaydeden TGS şunları kaydetti:

Gazetecilere yönelik bu tehditler, sadece gazetecilik mesleğini değil, demokrasimizi de tehdit ediyor. Altını bir kez daha çizmek gerekiyor ki, gazetecilik suç değildir! Meslektaşlarımız, toplumun doğru bilgiye ulaşma hakkı adına karanlıkta kalan olayları, siyasi cinayetleri ve halkın geleceğini ilgilendiren tüm gelişmeleri ortaya çıkarmakla yükümlüdür. Sinan Ateş cinayeti gibi olayların aydınlatılması da ve detayların kamuoyu ile paylaşılması bir gazetecilik faaliyetidir, toplum yararınadır. Bahçeli’nin bu sözleri sonrası, gazetecilere yönelik herhangi bir saldırının yaşanması halinde kendisini doğrudan sorumlu olacağını vurgulamak istiyoruz. TGS olarak, halkın gerçekleri öğrenme hakkını savunmaya devam edeceğiz. Gazetecilik suç değildir! Gazetecilere yönelik saldırılar karşısında geri adım atmayacağız.

Bahçeli: Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın

(HA)