ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 7 Şubat 2025 17:16
 ~ Son Güncelleme: 7 Şubat 2025 17:19
1 dk Okuma

Gazetecilerden Adalet Bakanlığı’na Abdullah Öcalan başvurusu

Gazeteciler Nezahat Doğan, Dicle Müftüoğlu ve Diren Yurtsever, PKK Lideri Abdullah Öcalan’la röportaj yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na dilekçe verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazetecilerden Adalet Bakanlığı’na Abdullah Öcalan başvurusu

Gazeteciler Nezahat Doğan ve Dicle Müftüoğlu, Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunarak PKK Lideri Abdullah Öcalan ile röportaj yapabilmek için izin istedi.

Gazeteciler başvuru dilekçelerini Adalet Bakanlığı’na teslim etti. Gazeteci Diren Yurtsever de posta yoluyla Adalet Bakanlığı'na başvurarak Abdullah Öcalan ile röportaj yapma başvurusunda bulundu.

Dilekçe verdikten sonra bir açıklama yapan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eşbaşkanı Dicle Müftüoğlu, gazeteciler olarak Kürt sorunun çözümüne dair yürütülen tartışmaları takip ettiklerini belirtti.

Süreci yakından takip ettiklerini dile getirip, “Birçok kesimin açıklamaları oldu ve bizler de bunu kamuoyuna duyurmaya çalıştık. Bütün taraflar basına canlı yayınlarda açıklamalarda bulunuyorlar. Ancak Abdullah Öcalan’ın açıklamalarını direkt duyurma şansımız olmuyor. Şu ana kadar giden heyetler üzerinden kısmi bilgiye sahibiz.  Bu nedenle bu sürecin ana aktörü olan Abdullah Öcalan ile de görüşmek ve onun da sürece ve sorunun çözümüne dair fikirlerini öğrenmek için başvuruda bulunduk. Gazeteciler olarak toplumu aydınlatma görevine sahibiz bu noktada kendisine sorular yöneltmek istiyoruz” dedi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Abdullah Öcalan imralı heyeti
ilgili haberler
Bahçeli'den İmralı açıklaması: Beklenen çağrı bir an önce yapılmalı
28 Ocak 2025
/haber/bahceli-den-imrali-aciklamasi-beklenen-cagri-bir-an-once-yapilmali-304030
"DEM PARTİLİ YETKİLİ"DEN YORUMLAR
İkinci İmralı görüşmesinden sızanlar
25 Ocak 2025
/haber/ikinci-imrali-gorusmesinden-sizanlar-303954
DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile 4 saat görüştü
22 Ocak 2025
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-ocalan-ile-4-saat-gorustu-303853
İmralı Heyeti, Öcalan ile görüşmek için Bakanlığa başvurdu
20 Ocak 2025
/haber/imrali-heyeti-ocalan-ile-gorusmek-icin-bakanliga-basvurdu-303775
DEM Parti İmralı Heyeti: Görüşmeler umut verici düzeyde
17 Ocak 2025
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-gorusmeler-umut-verici-duzeyde-303698
İmralı Heyeti'nden Buldan: Herkes meseleye temkinli yaklaşıyor
16 Ocak 2025
/haber/imrali-heyeti-nden-buldan-herkes-meseleye-temkinli-yaklasiyor-303683
Bakan'ın "İmralı için başvuru yok" açıklamasına Önder'den yanıt
15 Ocak 2025
/haber/bakan-in-imrali-icin-basvuru-yok-aciklamasina-onder-den-yanit-303645
Ahmet Türk: İmralı'dan silah bırakma çağrısı gelebilir
4 Ocak 2025
/haber/ahmet-turk-imrali-dan-silah-birakma-cagrisi-gelebilir-303328
DEM Parti İmralı Heyeti ile Bahçeli görüşmesi sona erdi
2 Ocak 2025
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-ile-bahceli-gorusmesi-sona-erdi-303275
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Bahçeli'den İmralı açıklaması: Beklenen çağrı bir an önce yapılmalı
28 Ocak 2025
/haber/bahceli-den-imrali-aciklamasi-beklenen-cagri-bir-an-once-yapilmali-304030
"DEM PARTİLİ YETKİLİ"DEN YORUMLAR
İkinci İmralı görüşmesinden sızanlar
25 Ocak 2025
/haber/ikinci-imrali-gorusmesinden-sizanlar-303954
DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile 4 saat görüştü
22 Ocak 2025
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-ocalan-ile-4-saat-gorustu-303853
İmralı Heyeti, Öcalan ile görüşmek için Bakanlığa başvurdu
20 Ocak 2025
/haber/imrali-heyeti-ocalan-ile-gorusmek-icin-bakanliga-basvurdu-303775
DEM Parti İmralı Heyeti: Görüşmeler umut verici düzeyde
17 Ocak 2025
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-gorusmeler-umut-verici-duzeyde-303698
İmralı Heyeti'nden Buldan: Herkes meseleye temkinli yaklaşıyor
16 Ocak 2025
/haber/imrali-heyeti-nden-buldan-herkes-meseleye-temkinli-yaklasiyor-303683
Bakan'ın "İmralı için başvuru yok" açıklamasına Önder'den yanıt
15 Ocak 2025
/haber/bakan-in-imrali-icin-basvuru-yok-aciklamasina-onder-den-yanit-303645
Ahmet Türk: İmralı'dan silah bırakma çağrısı gelebilir
4 Ocak 2025
/haber/ahmet-turk-imrali-dan-silah-birakma-cagrisi-gelebilir-303328
DEM Parti İmralı Heyeti ile Bahçeli görüşmesi sona erdi
2 Ocak 2025
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-ile-bahceli-gorusmesi-sona-erdi-303275
Sayfa Başına Git