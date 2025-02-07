Gazetecilerden Adalet Bakanlığı’na Abdullah Öcalan başvurusu

Gazeteciler Nezahat Doğan ve Dicle Müftüoğlu, Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunarak PKK Lideri Abdullah Öcalan ile röportaj yapabilmek için izin istedi.

Gazeteciler başvuru dilekçelerini Adalet Bakanlığı’na teslim etti. Gazeteci Diren Yurtsever de posta yoluyla Adalet Bakanlığı'na başvurarak Abdullah Öcalan ile röportaj yapma başvurusunda bulundu.

Dilekçe verdikten sonra bir açıklama yapan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eşbaşkanı Dicle Müftüoğlu, gazeteciler olarak Kürt sorunun çözümüne dair yürütülen tartışmaları takip ettiklerini belirtti.

Süreci yakından takip ettiklerini dile getirip, “Birçok kesimin açıklamaları oldu ve bizler de bunu kamuoyuna duyurmaya çalıştık. Bütün taraflar basına canlı yayınlarda açıklamalarda bulunuyorlar. Ancak Abdullah Öcalan’ın açıklamalarını direkt duyurma şansımız olmuyor. Şu ana kadar giden heyetler üzerinden kısmi bilgiye sahibiz. Bu nedenle bu sürecin ana aktörü olan Abdullah Öcalan ile de görüşmek ve onun da sürece ve sorunun çözümüne dair fikirlerini öğrenmek için başvuruda bulunduk. Gazeteciler olarak toplumu aydınlatma görevine sahibiz bu noktada kendisine sorular yöneltmek istiyoruz” dedi.

(HA)