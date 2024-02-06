Gazeteciler, Süleyman Gençel için eylem yaptı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) 2 Şubat Cuma günü tutuklanan meslektaşları A3 Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Gençel için eylem yaptı.

Dün (5 Şubat) Konak’ta Hasan Tahsin heykeli önünde bir araya gelen gazeteciler Gençel’in serbest bırakılmasını istedi.

Eyleme İGC Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Gappi, CHP eski İzmir Milletvekili ve İGC Onursal Başkanı Atila Sertel, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şube Başkanı Nil Kahramanoğlu, CHP Konak Belediye Başkan adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Emine Helil İnay Kınay ile STK temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Eylemde konuşan Dilek Gappi, Süleyman Gençel'e yönelik haksız bir tutuklama ile karşı karşıya olduklarını ve bir an önce serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Gazetecilerin halkın gerçekleri bilmesinin teminatı olduğunun altını çizen Gappi, "Gazeteciler halkın haber alma, halkın gerçekleri bilmesinin teminatıdır. Halkımız bilmeki ki, artık sizler için mücadele ederken çok ama çok zorlanıyoruz. Doğruları yazdıkça gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, işsiz kalıyor, cezalandırılıyoruz. Bazıları basın sadece onların istediklerini yazsın, onların gerçeklerine hizmet etsin istiyor. Bizler bir avuç gazeteci de kalsak hizmet etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gappi, "İçişleri Bakanı’na sesleniyorum. Burada bir yanlış var. Yanlış kişiyi tutukladınız. Azılı suç örgütünün lideri Süleyman Gençel’i öldürmek için beni tuttular derken, sizler niçin azmettireni sorgulamıyorsunuz. Üstelik hakaret etti diyerek gazeteciyi tutukluyorsunuz. Bu işin arkasında kimse durmamalıdır. Aksi takdirde tarih bizleri mücadele eden, sizleri ise katillerin, vicdansızların arkasında duranlar olarak yazacaktır" diye konuştu.

“Gazeteciler baskıya uğruyor”

İGC Genel Sekreteri Mehlika Gökmen ise doğruları yazan gazetecilerin baskıya uğradığını ve hapislerde çürümeye mahkum edildiğini söyledi.

Gökmen "Süleyman, bunun için daha önce de bedel ödedi. İzmir de bedel ödeyen bir şehir, bu Hasan Tahsin ile başladı. Bu yüzden Türkiye’de yıldız gibi parlıyor ve çizgisi ile fark yaratıyor" diye konuştu.

Gökmen, Süleyman Gençel'in bir an önce serbest bırakılması gerektiğini ekledi.

“Hukuk ayaklar altına alındı”

Dokuz Eylül Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Macit Sefiloğlu ise Süleyman Gençel'e yönelik tutuklama kararının hukukun ayaklar altına alınması demek olduğunu söyledi.

Gençel'in serbest bırakılması gerektiğine vurgu yapan Sefiloğlu, Süleyman Gençel ile yan yana olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ne olmuştu? Süleyman Gençel, 2013’te dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar’ın İzmir’de "FETÖ Borsası" olarak adlandırılan yapıyla ilişkisini gündeme getiren bir yazı dizisi kaleme aldı. Ardından İzmir’de saldırıya uğrayan Gençel, saldırıyı Hotar’ın azmettirdiğini söyledi. “FETÖ Borsası”nın silahlı kanadını yönettiği iddia edilen İzmirli suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş da Arjantin’de halen tutuklu bulunduğu hapishaneden gazetecilere verdiği röportajda, Gençel’i Hotar’ın darp ettirdiğini ve sakat bırakmak amacıyla vurdurmak istediğini öne sürdü. Gençel daha önce de Hotar'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 1 ay hapis cezası almıştı. Sonrasında denetimli serbestlikten yararlanan Gençel'e Hotar tarafından ikinci bir dava açıldı. İkinci dava sonucunda 1 yıl 2 ay hapis cezası alan Gençel, cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından tutuklanarak İzmir Şakran Cezaevi’ne gönderildi. Gençel, geçen haftalarda Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmıştı.

Gazeteci Süleyman Gençel’e İzmir'de gözaltı

(HA)