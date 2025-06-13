ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 13 Haziran 2025 08:12
 ~ Son Güncelleme: 13 Haziran 2025 08:36
2 dk Okuma

Gazeteciler Semra Pelek, Dicle Baştürk ve Ozan Cırık gözaltına alındı

MLSA, gazeteciler Pelek, Cırık ve Baştürk'ün Artvin merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alındığını ancak şu ana kadar detaylı bir açıklamanı yapılmadığını belirtti.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazeteciler Semra Pelek, Dicle Baştürk ve Ozan Cırık gözaltına alındı

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), gazeteciler Semra Pelek, Ozan Cırık ve Dicle Baştürk’ün bu sabah İstanbul’daki evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını duyurdu.

Ayrıca, Frankfurter Allgemeine Zeitung için tercümanlık yapan Melisa Efe de aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gazeteci Semra Pelek, Artvin’de açılan bir soruşturma kapsamında hakkında verilen arama ve gözaltı kararı doğrultusunda gözaltına alındı. Sabah saatlerinde evine yapılan baskın sonrası bir saat süren arama gerçekleştirildi.

*Semra Pelek

Aramanın ardından Pelek, Maslak Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Gözaltı gerekçesi henüz kamuoyuna açıklanmadı. MLSA Hukuk Birimi, süreci takip ettiğini ve hukuki destek sağladığını bildirdi.

*Dicle Baştürk

Aynı soruşturma kapsamında gazeteci Dicle Baştürk’ün de gözaltına alındığı öğrenildi. Baştürk’ün de Artvin merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ancak şu ana kadar detaylı bir açıklamanın yapılmadığı belirtildi.

MLSA, gelişmeleri izlemeye devam ettiğini ve gazetecilere yönelik hak ihlallerine karşı kamuoyunu bilgilendireceğini  de söyledi.

*Ozan Cırık

Ayrıca, Sendika.org emekçisi Ozan Cırık'ın da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurdu. Haberde, Cırık’ın ikametine gelen jandarmalar soruşturma hakkında gizlilik kararı olduğu belirtildi. Cırık da Maslak’ta bulunan jandarma komutanlığına götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından da Artvin’e sevk edileceği öğrenildi.

BİA Medya Gözlem Veritabanı
BİA Medya Gözlem Veritabanı
25 Eylül 2023
Medya Gözlem Raporları
Medya Gözlem Raporları
12 Aralık 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ifade özgülüğü düşünce özgürlüğü semra pelek dicle baştürk
ilgili haberler
TGS avukatı Şahin: Mahpus gazetecilerin koğuşları kamera ile izleniyor
7 Eylül 2022
/haber/tgs-avukati-sahin-mahpus-gazetecilerin-koguslari-kamera-ile-izleniyor-266847
TGS avukatı Şahin: Mahpus gazetecilerin koğuşları kamera ile izleniyor
7 Eylül 2022
/haber/tgs-avukati-sahin-mahpus-gazetecilerin-koguslari-kamera-ile-izleniyor-266846
DİSK Basın İş Mahpus Gazeteciler İçin Adalet Yürüyüşü'ndeydi
21 Haziran 2017
/haber/disk-basin-is-mahpus-gazeteciler-icin-adalet-yuruyusu-ndeydi-187652
Çocuk İstismarına Cezasızlık ve Mahpus Gazeteciler Uykusuz Kapağında
11 Nisan 2017
/haber/cocuk-istismarina-cezasizlik-ve-mahpus-gazeteciler-uykusuz-kapaginda-185344
ULUSLARARASI İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
"Mahpus Gazeteciler Koşulsuz Serbest Bırakılmalı"
27 Şubat 2017
/haber/mahpus-gazeteciler-kosulsuz-serbest-birakilmali-184019
TGS'den Uğur Mumcu'ya ve Mahpus Gazetecilere: Basın Öne Eğilmesin
25 Ocak 2017
/haber/tgs-den-ugur-mumcu-ya-ve-mahpus-gazetecilere-basin-one-egilmesin-183000
CPJ MAHPUS GAZETECİLER RAPORU
Dünyadaki Mahpus Gazetecilerin Üçte Biri Türkiye'den
13 Aralık 2016
/haber/dunyadaki-mahpus-gazetecilerin-ucte-biri-turkiye-den-181656
ÖGC'den Mahpus Gazetecilerle Dayanışma Kampanyası
2 Haziran 2016
/haber/ogc-den-mahpus-gazetecilerle-dayanisma-kampanyasi-175461
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
TGS avukatı Şahin: Mahpus gazetecilerin koğuşları kamera ile izleniyor
7 Eylül 2022
/haber/tgs-avukati-sahin-mahpus-gazetecilerin-koguslari-kamera-ile-izleniyor-266847
TGS avukatı Şahin: Mahpus gazetecilerin koğuşları kamera ile izleniyor
7 Eylül 2022
/haber/tgs-avukati-sahin-mahpus-gazetecilerin-koguslari-kamera-ile-izleniyor-266846
DİSK Basın İş Mahpus Gazeteciler İçin Adalet Yürüyüşü'ndeydi
21 Haziran 2017
/haber/disk-basin-is-mahpus-gazeteciler-icin-adalet-yuruyusu-ndeydi-187652
Çocuk İstismarına Cezasızlık ve Mahpus Gazeteciler Uykusuz Kapağında
11 Nisan 2017
/haber/cocuk-istismarina-cezasizlik-ve-mahpus-gazeteciler-uykusuz-kapaginda-185344
ULUSLARARASI İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
"Mahpus Gazeteciler Koşulsuz Serbest Bırakılmalı"
27 Şubat 2017
/haber/mahpus-gazeteciler-kosulsuz-serbest-birakilmali-184019
TGS'den Uğur Mumcu'ya ve Mahpus Gazetecilere: Basın Öne Eğilmesin
25 Ocak 2017
/haber/tgs-den-ugur-mumcu-ya-ve-mahpus-gazetecilere-basin-one-egilmesin-183000
CPJ MAHPUS GAZETECİLER RAPORU
Dünyadaki Mahpus Gazetecilerin Üçte Biri Türkiye'den
13 Aralık 2016
/haber/dunyadaki-mahpus-gazetecilerin-ucte-biri-turkiye-den-181656
ÖGC'den Mahpus Gazetecilerle Dayanışma Kampanyası
2 Haziran 2016
/haber/ogc-den-mahpus-gazetecilerle-dayanisma-kampanyasi-175461
Sayfa Başına Git