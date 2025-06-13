Gazeteciler Semra Pelek, Dicle Baştürk ve Ozan Cırık gözaltına alındı

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), gazeteciler Semra Pelek, Ozan Cırık ve Dicle Baştürk’ün bu sabah İstanbul’daki evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını duyurdu.

Ayrıca, Frankfurter Allgemeine Zeitung için tercümanlık yapan Melisa Efe de aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gazeteci Semra Pelek, Artvin’de açılan bir soruşturma kapsamında hakkında verilen arama ve gözaltı kararı doğrultusunda gözaltına alındı. Sabah saatlerinde evine yapılan baskın sonrası bir saat süren arama gerçekleştirildi.

*Semra Pelek

Aramanın ardından Pelek, Maslak Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Gözaltı gerekçesi henüz kamuoyuna açıklanmadı. MLSA Hukuk Birimi, süreci takip ettiğini ve hukuki destek sağladığını bildirdi.

*Dicle Baştürk

Aynı soruşturma kapsamında gazeteci Dicle Baştürk’ün de gözaltına alındığı öğrenildi. Baştürk’ün de Artvin merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ancak şu ana kadar detaylı bir açıklamanın yapılmadığı belirtildi.

MLSA, gelişmeleri izlemeye devam ettiğini ve gazetecilere yönelik hak ihlallerine karşı kamuoyunu bilgilendireceğini de söyledi.

*Ozan Cırık

Ayrıca, Sendika.org emekçisi Ozan Cırık'ın da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurdu. Haberde, Cırık’ın ikametine gelen jandarmalar soruşturma hakkında gizlilik kararı olduğu belirtildi. Cırık da Maslak’ta bulunan jandarma komutanlığına götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından da Artvin’e sevk edileceği öğrenildi.

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(EMK)