Gazeteciler İzmir’den seslendi: Savaş haberi yazmak istemiyoruz

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi, İsrail-Filistin savaşında 17 gazetecinin öldürülmesine dair Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde açıklama yaptı.

Filistin-İsrail Savaşı: 14 günde 21 gazeteci öldürüldü

Açıklamada, "Savaşa hayır, savaş haberi yazmak istemiyoruz" pankartı açıldı ve sık sık "Savaşa hayır, barış hemen şimdi" ve "Savaşın sesi olmayacağız" sloganları atıldı.

MA'daki habere göre İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, gazetecilerin öldürülmesine tepki göstererek, "Halkı bilgilendirme görevini yapan gazetecilere yönelik katliamlar akıl almaz boyutlardadır. Bugüne kadar Filistin’de gerçekleri görünür kılan en az 17 gazeteci katledilmiştir. 3 gazeteci de kayıp" dedi.

"Savaş haberlerini yazmak istemiyoruz" diyen Gappi, şunları vurguladı:

"Öldürülen masum insanların sayılarını vermek, aç, susuz, evsiz ve yarınsız kalan bir halkın çaresizliğini görüntülemek istemiyoruz. İsrail’in Filistin Gazze’de yaptığı insanlık dışı vahşete bugün son verilmeli ve uluslararası kuruluşlar başta olmak üzere tüm ülkeler bölgede barış için harekete geçmelidir. Bizler hayata, haberleriyle katkı sunan gazetecileriz. Fikir işçileriyiz."

"Gerekli önlemle alınsın"

TGS İzmir Şubesi Başkanı Nil Kahramanoğlu da şöyle dedi:

“Gazze’de son günlerde yaşananların basın özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bölgedeki gelişmeleri takip eden gazeteciler için gerekli önlemler alınmalı. İzmirli gazeteciler olarak savaş haberleri yazmak istemiyoruz.”

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(EMK)