Gazeteciler, İsrail’in Gazze saldırılarında öldürülen meslektaşları için cenaze töreni düzenledi

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında şu ana kadar en az sekiz gazeteciyi öldürdü. Filistinli medya çalışanları öldürülen iki gazeteci Said et-Tavil ve Muhammed Subh için cenaze töreni düzenledi.

Törende medya çalışanları, gazetecilerin naaşlarına fotoğraf makinelerini ve kasklarını koydu. Ayrıca gazetecilerin öldürüldüğünde üzerinde olan ve basın yazan kanlı yelekleriyle yürüdü. Ardından kılınan cenaze namazıyla gazeteciler defnedildi.

Gazetecileri Koruma Komitesi’ne (CPJ) göre İsrail, Gazze Şeridi’ndeki hava saldırılarında en az 40 medya kuruluşunu hedef aldı. Bu sırada üç gazetecinin evi tamamen yıkıldı.

CPJ'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika program koordinatörü Sherif Mansour, “CPJ, gazetecilerin kriz zamanlarında önemli işler yapan siviller olduğunu ve savaşan taraflarca hedef alınmamaları gerektiğini vurguluyor” dedi.

Mansour “Dünya çapında milyonlarca kişi, çatışma hakkında doğru bilgi sağlamak için bölgedeki muhabirlere güveniyor. Tüm siviller gibi gazetecilere de saygı duyulmalı ve korunmalıdır” diye konuştu.

Uluslararası örgütlerden İsrail-Filistin çatışmalarında gazetecilerin güvenliğinin sağlanması çağrısı

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Genel Sekreteri Anthony Bellanger de gazetecilerin çatışma bölgelerinde korunması ve gazetecilere herhangi bir şekilde müdahale edilmemesi gerektiğini söyledi.

Bellanger, tüm tarafları gazetecileri ve medya çalışanlarını korumak için ellerinden geleni yapmaya davet ederek, "Dünyanın her yerinde bu çatışmaya yoğun ve derin bir ilgi var, fakat insanlar gerçekte neler olup bittiğini, gazetecilerin işlerini yapmalarına izin verilmesi durumunda anlayabilecekler" diye konuştu.

Gazze'deki hükümet basın ofisinden dün (11 Ekim) yaptığı açıklamada 8 gazetecinin İsrail saldırıları sırasında yaşamlarını yitirdiği, 10 gazetecinin yaralandığı, 2 gazetecinin de kayıp olduğu kaydetmişti.

Gazze’de 8 gazeteci hayatını kaybetti

(HA)