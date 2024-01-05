Gazeteciler için yeşil pasaport teklifi

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın mensuplarına yeşil pasaport verilmesi için yasa teklifi verdi.

Teklifi TBMM Başkanlığına sunan Özdemir, kanun gerekçesinde yalan, çarpıtma, kara propaganda ve dezenformasyona karşı doğru bilgiyi yayma konusunda medya diplomasisinin geliştirilmesinin zorunluluk haline geldiğini belirtti. Ardından şunları kaydetti:

"Türkiye'nin milli güvenlik hassasiyetleri ile hak ve menfaatlerine hizmet edecek tarzda faaliyet yürütecek sivil ve özel teşebbüsleri de içerisinde bulunduran bir medya diplomasisine ihtiyaç duyduğumuz açıktır. Ülkemize karşı yürütülmeye çalışılan karanlık ve kirli emelleri engelleyebilecek mekanizmaların hızlı çalıştırılabilmesi ile doğru bilginin etkin yayılabilmesi adına, akıl ve vicdan sahibi, vatansever basın mensuplarımızın yurt dışında görevlerini daha rahat icra edebilmeleri için gerekli kolaylığın sağlanabilmesi, ihtiyaç duyulan yüksek yetkinliğe sahip medya diplomasisinin geliştirilebilmesi için ehemmiyet arz eden bir husustur. Bu kapsamda da mesleklerinde 15 yılı doldurmuş ve basın kartına sahip, terör suçlarına bulaşmamış basın mensuplarımıza hususi pasaportların temin edilmesi önem arz etmektedir."

Yasa teklifiyle Pasaport Kanunu'nda değişiklik yapılması öngörülüyor. Düzenlemeye göre, Terörle Mücadele Kanunu’nu ihlalden hüküm giymemiş, 15 yıl mesleki kıdemi bulunan ve basın kartı sahibi basın mensuplarına hususi damgalı (Yeşil) pasaport verilebilecek. Buna yönelik usul ve esaslar, Dışişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının olumlu görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.

Yeşil pasaport nedir? Yeşil pasaport ya da diğer adıyla hususi pasaport belirli kademe ve kıdemi dolduran devlet memurlarına, kamu çalışanlarına, eski vekil ve bakanlara, belediye başkanlarına, milli sporculara ve tüm bu kişilerin ailelerine 5 yıllık süre ile verilen bir pasaport türü. Umuma mahsus (bordo) pasaporttan farklı olarak birçok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak üzere vizesiz giriş sağlıyor. Bu pasaporta sahip kişiler sadece uçak bileti alıp check-in işlemi gerçekleştirip farklı bir prosedürü yerine getirmek zorunda kalmadan seyahat edebilirler.

(HA)