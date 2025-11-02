"Gazeteciler hedefte, failler cezasız"

Bugün 2 Kasım Gazetecilere Karşı İşlenen Suçlarda Cezasızlığın Sona Erdirilmesi Uluslararası Günü.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, gazetecilere yönelik saldırılar ve cezasızlığa karşı uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk, "Adaletsizliği ifşa eden ve sessizlerin sesi olan gazeteciler hükümetler, şirketler ve suçlular tarafından saldırıya uğramaktadır. Bugün onları anıyor ve suçluların hesap vermelerini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Journalists who expose injustice and give voice to the voiceless are human rights defenders. But they are under attack by governments, corporations, and criminals.



On the Int’l Day to #EndImpunity, we honour them and call for accountability. pic.twitter.com/WijaZyQQ6T — Volker Türk (@volker_turk) November 2, 2025

Basın özgürlüğü endeksi

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) verilerine göre, Türkiye, dünya basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 159’uncu sırada yer alıyor. Mart 2025’te ise, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlayan protestolar sırasında binin üzerinde kişi gözaltına alınırken, aralarında gazeteciler de bulunan çok sayıda medya çalışanına yönelik tutuklama ve erişim engelleri uygulandı.

Hakan Tosun cinayeti

Belgeselci ve çevre aktivisti Hakan Tosun, 11 Ekim 2025’te sokakta uğradığı saldırının ardından hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili iki kişi tutuklanırken, olay, Türkiye’de basın özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliği konusundaki sorunları yeniden ortaya çıkardı.

Uluslararası düzeyde ise gazeteciler, özellikle çatışma bölgelerinde ölümcül saldırıların hedefi haline geliyor. Committee to Protect Journalists (CPJ) verilerine göre, 2024 yılında en az 124 gazeteci öldürüldü. UNESCO verilerinde 2006‑2025 döneminde bin 800’den fazla gazetecinin yaşamını yitirdiği ve yaklaşık yüzde 85’inin faillerinin hesap vermediği belirtiliyor.

7 gazetecinin cezası onandı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22’nci Ceza Dairesi, 11 gazetecinin yargılandığı dosyayı karara bağlayarak 7 gazeteciye verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadı. Mahkeme gazeteciler hakkında delil olarak sunulan haber ve dijital materyalleri "bütüncül delil zinciri" olarak kabul edip "örgütle organik bağın kanıtı" olduğunu iddia etti.

Daire, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Diren Yurtsever, Selman Güzelyüz, Emrullah Acar, Zemo Ağgöz, JINNEWS Haber Müdürü Öznur Değer ve Gazeteciler Deniz Nazlım, Hakan Yalçın hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezalarını onadı.

Gazze ve Yemen’de öldürülen gazeteciler

Gazze'deki savaşı ve İsrail'in katliamlarını haberleştiren gazeteci Enes Eş-Şerif, 10 Ağustos 2025’te düzenlenen bir hava saldırısında beş meslektaşıyla birlikte hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nde gazetecilerin öldürülmesindeki artış, uluslararası kuruluşlarca yakından izleniyor; bir mektupta, “7 Ekim 2023’ten bu yana 220’den fazla gazeteci öldü” denildi.

Yemen’in başkenti Sana'da 10 Eylül 2025’te bir basın kompleksi hava saldırısına uğradı ve 31 gazeteci ile medya çalışanı hayatını kaybetti.

Şiddet 'çevrimiçi' şekilde boyut değiştiriyor

Ayrıca şiddet sadece ölümle sınırlı değil; kadın gazeteciler çevrimiçi taciz, LGBTİ+'lar cinsel yönelime dayalı şiddet ve “yapay zeka destekli” taciz gibi yeni risklerle karşı karşıya bulunuyor.

"Gazetecilere Karşı İşlenen Suçlarda Cezasızlığın Sona Erdirilmesi Uluslararası Günü" nedir? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, A/RES/68/163 sayılı Genel Kurul Kararı ile 2 Kasım'ı "Gazetecilere Karşı İşlenen Suçlarda Cezasızlığın Sona Erdirilmesi Uluslararası Günü" olarak ilan etmiştir . Karar, Üye Devletleri mevcut cezasızlık kültürüne karşı kesin tedbirler almaya çağırmıştır. Bu tarih, 2 Kasım 2013'te Mali'de iki Fransız gazetecinin öldürülmesinin anısına seçilmiştir. Bu karar, gazetecilere ve medya çalışanlarına yönelik tüm saldırı ve şiddeti kınamaktadır. Ayrıca, Üye Devletleri, gazetecilere ve medya çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek, hesap verebilirliği sağlamak, gazetecilere ve medya çalışanlarına karşı işlenen suçların faillerini adalete teslim etmek ve mağdurların uygun çözümlere erişimini sağlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çağırmaktadır. Karar ayrıca, Devletleri, gazetecilerin işlerini bağımsız ve gereksiz müdahalelere maruz kalmadan yerine getirebilmeleri için güvenli ve elverişli bir ortam sağlamaya çağırmaktadır.

