HABER
YT: Yayın Tarihi: 05.02.2026 18:27 5 Şubat 2026 18:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.02.2026 20:11 5 Şubat 2026 20:11
Okuma Okuma:  2 dakika

Gazeteciler, gözaltındaki ETHA çalışanları için Çağlayan’da açıklama yaptı

“Gazeteci dostlarımızı ve doğru haber alma hakkına sahip çıkan halkımızı dayanışmaya çağırıyoruz. Gazetecilik suç değildir. Özgür basın, demokratik bir toplumun temel koşuludur ve asla susturulamaz.”

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Gazeteciler, gözaltındaki ETHA çalışanları için Çağlayan’da açıklama yaptı

Gazeteciler, ESP’ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörleri Nadiye Gürbüz, Pınar Gayıp ile muhabirler Elif Bayburt, Müslüm Koyun ve Züleyha Müldür için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi.

Haberin yayımlanmasından kısa bir süre sonra gazeteciler Pınar Gayıp, Nadiye Gürbüz ve Elif Bayburt, tutuklandı.

Çok sayıda gazetecinin katıldığı açıklamada DİSK Basın-İş, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği, Haber-Sen imzası yer aldı.

DFG’den Saliha Aras’ın okuduğu açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) yerleşik içtihatlarında basının “kamunun bekçisi” (public watchdog) rolü vurgulandı.

Açıklamada sık sık “Özgür Basın susturulamaz”, “ETHA susmadı, susmayacak”, “Atılım susmadı, susmayacak” sloganları atıldı.

“Gazetecilerin haber yapmak yerine haber konusu olduğu bir ülke tablosu”

Gazetecilerin serbest bırakılmasının talep edildiği açıklama kısaca şöyle:

“Gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınması; hukuki belirlilik, ölçülülük ve demokratik toplumda gereklilik ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Basına yönelik bu tür uygulamalar, yalnızca gazetecilerin çalışma ve ifade özgürlüğünü değil, toplumun doğru ve güvenilir bilgiye erişim hakkını da ihlal etmektedir.

“Gazetecilerin haber yapmak yerine haber konusu olduğu bir ülke tablosu, halkın en temel bilgi edinme hakkının gaspı anlamına gelmektedir. Meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyor; basın özgürlüğünü hedef alan bu hukuka aykırı uygulamaları en güçlü biçimde kınıyoruz. Yetkili makamları, ulusal ve uluslararası yükümlülükler doğrultusunda hareket etmeye, gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını sağlamaya ve basın özgürlüğüne yönelik müdahalelere son vermeye çağırıyoruz.

“Gazeteci dostlarımızı ve doğru haber alma hakkına sahip çıkan halkımızı dayanışmaya çağırıyoruz. Gazetecilik suç değildir. Özgür basın, demokratik bir toplumun temel koşuludur ve asla susturulamaz.”

“Kapısını kırarak girdikleri o ajans asla kapanmayacak”

Aras’tan sonra konuşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul İl Eş Başkanı Çınar Altan da “Bugün belki ETHA muhabirleri tutuklanacak; ama onların yerini yoldaşları alacaktır. Biz bu savaşımı kazanacağız. Dünyayı bu karanlığa teslim etmeyeceğiz,” dedi.

Altan’dan sonra söz alan ETHA muhabiri Yeşim Tükel ise “Kapısını kırarak girdikleri o ajans asla kapanmayacak. Atılım 30 yıldır susmadı, susmayacak. Biz ne itirafçılara ne de kapı kırmalara pabuç bırakacağız. Asla arkadaşlarımızın kalemi yere düşmeyecek. Umudun adı biziz,” ifadelerini kullandı.

(TY/HA)

Haber Yeri
İstanbul
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet LGBTİ+ ve Ekoloji/İklim Krizi haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı.

bianet LGBTİ+ ve Ekoloji/İklim Krizi haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

