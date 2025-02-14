Gazeteciler geçinemiyor, basın kuruluşları TİS imzalamaya yanaşmıyor

Dokuz haber ve medya kuruluşunda toplu iş sözleşmesi (TİS) pazarlığı yürüten Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda (TGS) tüm görüşmeler yasal sürecin sonunda anlaşmazlıkla sonuçlandı.

Buna karşılık bir açıklama yapan TGS “Oysa talebimiz son derece meşru: Gazetecilerin onurlu bir yaşam sürmeye yetecek gelire sahip olması” dedi.

İşverenlerin her geçen gün daha da derinden hissedilen ekonomik krize rağmen Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarının altında ücret zammı teklifleriyle geldiğini aktardı.

Asgari ücretin basın sektöründe genel ücret olarak kabul görmeye başladığını belirterek kamuoyuna çağrı yaptı:

Edirne, İzmir ve İstanbul’da bulunan, kimi yerel kimiyse ulusal çapta yayın yapan bu işverenleri sağduyuya davet ediyoruz. Çalışanlarınıza yaptığınız ücret zammı teklifleri, ülkenin ekonomik gerçekliğinden uzaktır. Gazetecilik mesleğinin sürdürülebilmesi için basın özgürlüğünün yanı sıra ekonomik özgürlük de olmazsa olmazdır.

Evinin kirasını, faturalarını nasıl ödeyeceğini, daha ucuza karnını nasıl doyuracağını düşünmek zorunda bırakılan gazeteciden, verimli ve yaratıcı bir çalışma beklenemez.

‘Dolu Haber Boş Cüzdanla Yapılmaz’ sloganımızı tüm gazetecilere ve işverenlere hatırlatıyoruz. Gazeteciden sakındığınız her kuruş, haber kalitesinden de tasarruf anlamına gelir. Örgütlü olduğumuz işyerleri başta olmak üzere medya sektörüne dayatılan bu koşulları kabul etmiyoruz.

Bir çağrı da Türkiye kamuoyuna yapmak istiyoruz. Haberinize, haber alma hakkınıza ve habercinize sahip çıkın. Bilin ki, ülkede basın özgürlüğünün önündeki engeller iktidar baskısı, cezalandırma aracına dönüşen yargı sistemi ve kolluk şiddeti ile sınırlı değil. Gazeteciler tüm bunların yanı sıra yoksullukla da mücadele ediyor.

Bu vesileyle bir kez daha başta meslektaşlarımızı olmak üzere kamuoyunu adil bir ücret, insanca çalışma koşulları ve editoryal bağımsızlık için birlik, mücadele ve dayanışmaya davet ediyoruz.