Gazeteciler, Gazze’de öldürülen meslektaşları için İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), İsrail’in Gazze’de öldürdüğü meslektaşları için eylem yaptı.

Gazeteciler, İsrail’in Levent'teki İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi. Avrupa'daki sendikalarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen eylemde gazeteciler Filistinli meslektaşlarının ölümünden sorumlu kişilerin yargılanması talep etti. Ayrıca Gazze ve bölgede çalışan gazetecilere dayanışma mesajı gönderdi.

Eylemde konuşan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırısı sonrası İsrail’in Gazze’ye karşı başlattığı savaşta şu ana kadar 99 gazetecinin öldürüldüğünü söyledi.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’nun (IFJ) verilerini paylaşan Durmuş öldürülen gazetecilerden 92’sinin Filistinli, 4’ünün İsrailli ve 3’ünün Lübnanlı olduğu bilgisini verdi.

Sivil ölümlerinden bahseden Durmuş, “Tüm dünyanın gözü önünde cereyan eden bu insanlık dramını kimse durduramıyor” dedi. Ardından şöyle devam etti:

Yedi yıl süren ve çok daha az gazetecinin görev başında hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, 1949’da imzalanan Cenevre Sözleşmelerine göre, savaş ve çatışma durumlarında gazeteciler de sivil kabul edilir ve korunmaları gerektiği açıkça ifade edilir. Ancak 7 Ekim’den bugüne kamuoyuna doğru bilgi aktarmakla yükümlü olan gazeteciler hedef alınmış ve tarihin en büyük gazeteci katliamı yaşanmıştır.

Çatışma ve savaş zamanlarında sivil halka yönelik ihlalleri belgeleyen ve tüm dünyaya duyuran gazetecileri hedef almak bir savaş suçudur ve artık durması gerekir.

Bu çatışma ortamının derhal son bulması, sivillerin ve gazetecilerin hedef alınmaması için tüm ülkeleri göreve çağırıyoruz. Kamu yararı için çalışan gazetecileri hedef alıp öldüren sorumluların derhal yargılanmasını ve cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Gazze'deki gazetecilere dayanışma duygularımızı iletiyoruz.”