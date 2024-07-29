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Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2024 14:22
 ~ Son Güncelleme: 29 Temmuz 2024 14:22
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“Gazeteciler bu yasanın sonuçlarının takipçisi olacaktır”

Türkiye Gazeteciler Sendikası, sokakta yaşayan hayvanların toplatılmasının ve öldürülmesinin önünü açan kanun teklifinin karşısında olduğunu duyurdu.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
“Gazeteciler bu yasanın sonuçlarının takipçisi olacaktır”
Fotoğraf: Aren Yıldırım / bianet

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”yle ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı.

Kanun teklifi, sokakta yaşayan hayvanların, özellikle köpeklerin yaşam haklarını ihlal edecek yeni düzenlemeler içeriyor.

TGS’nin kanun teklifiyle ilgili açıklaması şöyle:

“Görünen o ki, önceki hemen tüm yasa tekliflerinde olduğu gibi sayısal çoğunluğun dediği olacak ve teklif olduğu gibi yasalaşacak. Oysa çoğulcu demokrasi, çoğunluğun mutlak hakimiyetini reddeden bir demokrasi anlayışıdır.

“Haftalardır milyonların yükselttiği sese, meydanlarda toplanan on binlere kulak tıkamak, çoğulcu demokrasi ile bağdaşmaz. Bu ancak çoğunluğun yönetme hakkının çoğunluk diktasına dönüşmesidir.

“Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak, sokakta yaşayan hayvanların yaşam hakkını ihlal eden, insan merkezci, dayatmacı bu yasaya karşı olduğumuzu duyururuz. Kamuoyunun ve meclisteki muhalefet partilerinin tüm itirazlarına rağmen geçirilen bu yasanın olası trajik sonuçlarının gazeteciler olarak takipçisi olacağız.” (TY)

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