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YT: Yayın Tarihi: 23.10.2026 14:51 23 Ekim 2026 14:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.10.2026 15:31 23 Ekim 2026 15:31
Okuma Okuma:  5 dakika

Gazeteciler baskılara karşı yarın sokağa çıkıyor: İllere göre eylem takvimi

Gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalar devam ediyor, medya kuruluşlarına ise kayyım atanıyor. Basın meslek örgütleri 24 Ekim Cumartesi günü alanlara çıkma çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazeteciler baskılara karşı yarın sokağa çıkıyor: İllere göre eylem takvimi
Basın meslek örgütleri, sansür ve baskılara karşı meydanlara çıkma çağrısı yaptı.
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Gazetecilerin tutuklandığı, Halk TV'ye kayyım atandığı, T24 ve çok sayıda internet sitesine erişimin engellendiği, sosyal medya hesaplarının sansürlendiği süreçte basın meslek örgütleri "Sansüre hayır, habere özgürlük" diyerek alanlara çıkıyor.

10 ilde eş zamanlı eylem

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TELE 1’e kayyım atanmasının birinci yılında, 24 Ekim Cumartesi günü 10 ilde eş zamanlı eylemler ve kitlesel basın açıklamaları düzenlenecek, "Basın hürdür, sansür edilemez" denilecek.

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Basın meslek örgütleri, yaptıkları açıklamada, şunlara yer verildi: "Bugüne kadar sesini duyurduğumuz ve şimdi benzer baskılarla karşı karşıya kalan herkesi; siyasi partileri, sendikaları, baroları, insan hakları ve sivil toplum kuruluşlarını, bütün meslek örgütlerini ve en önemlisi haber alma hakkı engellenen yurttaşlarımızı bu ortak itirazın yanında olmaya davet ediyoruz."

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Toplanma yerleri belli oldu

Eş zamanlı düzenlenecek eylemlerin toplanma yerleri ve saatleri şöyle:

Adana: Sanatçılar Parkı Basın Anıtı önü - 13.00

Ankara: Kolej Kavşağı'ndan Sakarya Caddesi'ne yürüyüş ve açıklama - 14.00

Antalya: Attalos Heykeli önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş - 14.00

Bursa: Osmangazi - Şehreküstü Meydanı - 14.00

Diyarbakır: Adliye önünden BTK önüne yürüyüş - 14.00

Eskişehir: Köprübaşı - 14.00

İstanbul: Kadıköy Boğa Heykeli'nden meydana yürüyüş ve açıklama - 13.00

İzmir: Kıbrıs Şehitleri Türkan Saylan Kültür Merkezi önünden Liman'a doğru yürüyüş - 14.00

Kocaeli: İzmit Uğur Mumcu Parkı - 14.00

Van: Sanat Sokağı'ndan Kent Meydanı'na yürüyüş ve açıklama - 14.00

“Sansüre hayır! Habere özgürlük!”

Basın meslek örgütleri tarafından yapılan çağrının tamamı şöyle:

"Bizler, halkın haber alma hakkını savunan, gerçeğin peşinde koşan gazetecileri temsil eden basın meslek örgütleri olarak ilan ediyoruz: Artık yeter! Nefes alamıyoruz!

Gazeteciliğin suç, haberin tehdit, gerçeğin sakıncalı sayıldığı; sadece gazetecilerin değil itiraz eden herkesin sansüre uğradığı bir düzene sessiz kalmayacağız.

Basın özgürlüğü yalnızca gazetecilerin değil tüm toplumun temel hakkıdır. Gerçeğin susturulmasına, halkın haber alma hakkının engellenmesine ve tüm toplum kesimlerinin sansüre maruz bırakılmasına karşı sesimizi yükseltiyoruz.

Gazetecilerin yazdıkları haberler, sordukları sorular ve ortaya çıkardıkları gerçekler nedeniyle gözaltına alınmasını, kaçma ya da delil karartma şüphesi bulunmadığı halde tutuklanmasını, ayaklarına elektronik kelepçe takılarak ev hapsine mahkûm edilmesini kabul etmiyoruz.

Gazetecilik suç değildir. Haber yapmak, soru sormak, eleştirmek ve kamu adına denetlemek anayasal güvence altındaki haklardır.

Televizyon kanallarının ve haber sitelerinin birer birer susturulmasına, medya kuruluşlarına kayyım atanmasına, gazetecilerin ve kamuoyunu bilgilendiren uzmanların ya da haberlerimizi paylaşan yurttaşların sosyal medya hesaplarının erişime kapatılmasına seyirci kalmayacağız.

Bugüne kadar sesini duyurduğumuz  ve şimdi benzer baskılarla karşı karşıya kalan herkesi; siyasi partileri, sendikaları, baroları, insan hakları ve sivil toplum kuruluşlarını, bütün meslek örgütlerini ve en önemlisi haber alma hakkı engellenen yurttaşlarımızı, HALK TV’ye el konulması, birçok internet sitesinin kapatılmasına karşı; TELE 1’e kayyım atanmasının birinci yılında, 24 Ekim Cumartesi günü bu ortak itirazın yanında olmaya davet ediyoruz.

Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Antalya, Adana, Kocaeli, Van ve Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde düzenleyeceğimiz eş zamanlı eylemler ve kitlesel basın açıklamalarıyla 'Basın hürdür, sansür edilemez' diyeceğiz.

Biz susarsak gerçekler karanlıkta kalır. Biz yazamazsak halk öğrenemez. Biz soramazsak iktidar sahipleri hesap vermez."

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
sansür baskı halk tv Tele1 kayyım gazetecilik suç değildir
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