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YT: Yayın Tarihi: 21.10.2026 16:20 21 Ekim 2026 16:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.10.2026 16:28 21 Ekim 2026 16:28
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Gazeteciler baskılara karşı sokağa çıkıyor

Basın meslek örgütleri, gazetecilere yönelik gözaltı, tutuklama ve ev hapsi kararları ile medya kuruluşlarına kayyım atanması ve erişim engellerine karşı 24 Ekim Cumartesi günü 10 kentte sokağa çıkacak. Örgütler, gazetecilerin yanı sıra halkın haber alma hakkına sahip çıkan herkesi eylemlere çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazeteciler baskılara karşı sokağa çıkıyor
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Gazeteciler, basın örgütleri ve haber alma hakkına sahip çıkan yurttaşlar haberi, haberciliği ve basın özgürlüğü savunmak için sokağa çıkıyor.

Basın meslek örgütlerinin çağrısıyla gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik baskılara karşı 24 Ekim Cumartesi günü 10 şehirde eylem yapılacak.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Adana, Kocaeli, Van ve Diyarbakır’daki eylemler eş zamanlı düzenlenecek.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), DİSK Basın-İş, Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ile gazetecilik alanında faaliyet gösteren diğer meslek örgütleri “Sansüre hayır, habere özgürlük” çağrısı yaparak, siyasi partilerden sendikalara, barolardan insan hakları ve sivil toplum örgütlerine kadar tüm kesimlere eylemlere katılma çağrısı yaptı.

24 Ekim Cumartesi günü yapılacak eylemlerin yer ve saatleri şöyle:

  • İstanbul: Kadıköy Boğa Heykeli, 13.00. Boğa Heykeli’nden Kadıköy Meydanı’na yürüyüş ve açıklama.
  • Ankara: Kolej Kavşağı, 14.00. Kolej Kavşağı’ndan Sakarya Caddesi’ne yürüyüş ve açıklama.
  • İzmir: Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önü, 14.00. Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden limana doğru yürüyüş.
  • Van: Sanat Sokağı, 14.00. Sanat Sokağı’ndan kent meydanına yürüyüş ve açıklama.
  • Adana: Sanatçılar Parkı Basın Anıtı önü, 13.00.
  • Eskişehir: Köprübaşı, 14.00.
  • Diyarbakır: Adliye önü, 14.00. Adliye önünden BTK önüne yürüyüş ve açıklama.
  • Antalya: Attalos Heykeli önü, 14.00. Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş.
  • Bursa: Osmangazi Şehreküstü Meydanı, 14.00.
  • Kocaeli: İzmit Uğur Mumcu Parkı, 14.00.

"Biz susarsak gerçekler karanlıkta kalır"

Basın meslek örgütleri eylem çağrısı için ortak bir açıklama çıktı. Gazetecilerin haberleri, soruları ve mesleki faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmasına, tutuklanmasına ve ev hapsine mahkum edilmesine tepki göstereceklerini kaydetti:

“Bizler, halkın haber alma hakkını savunan, gerçeğin peşinde koşan gazetecileri temsil eden basın meslek örgütleri olarak ilan ediyoruz: Artık yeter! Nefes alamıyoruz!

Gazeteciliğin suç, haberin tehdit, gerçeğin sakıncalı sayıldığı; sadece gazetecilerin değil itiraz eden herkesin sansüre uğradığı bir düzene sessiz kalmayacağız.

Basın özgürlüğü yalnızca gazetecilerin değil tüm toplumun temel hakkıdır. Gerçeğin susturulmasına, halkın haber alma hakkının engellenmesine ve tüm toplum kesimlerinin sansüre maruz bırakılmasına karşı sesimizi yükseltiyoruz.

Gazetecilerin yazdıkları haberler, sordukları sorular ve ortaya çıkardıkları gerçekler nedeniyle gözaltına alınmasını, kaçma ya da delil karartma şüphesi bulunmadığı halde tutuklanmasını, ayaklarına elektronik kelepçe takılarak ev hapsine mahkûm edilmesini kabul etmiyoruz.

Gazetecilik suç değildir. Haber yapmak, soru sormak, eleştirmek ve kamu adına denetlemek anayasal güvence altındaki haklardır.

Televizyon kanallarının ve haber sitelerinin birer birer susturulmasına, medya kuruluşlarına kayyım atanmasına, gazetecilerin ve kamuoyunu bilgilendiren uzmanların ya da haberlerimizi paylaşan yurttaşların sosyal medya hesaplarının erişime kapatılmasına seyirci kalmayacağız.

Bugüne kadar sesini duyurduğumuz  ve şimdi benzer baskılarla karşı karşıya kalan herkesi; siyasi partileri, sendikaları, baroları, insan hakları ve sivil toplum kuruluşlarını, bütün meslek örgütlerini ve en önemlisi haber alma hakkı engellenen yurttaşlarımızı, HALK TV’ye el konulması, birçok internet sitesinin kapatılmasına karşı; TELE 1’e kayyım atanmasının birinci yılında, 24 Ekim Cumartesi günü bu ortak itirazın yanında olmaya davet ediyoruz.

Biz susarsak gerçekler karanlıkta kalır. Biz yazamazsak halk öğrenemez. Biz soramazsak iktidar sahipleri hesap vermez.”

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
halk tv Tele1 Bianet sansür t24
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