Gazeteciler baskı altında: Bir ayda 45 soruşturma, 18 gözaltı, 9 tutuklama

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Ocak ayında gazetecilere dönük hak ihlallere ilişkin raporunu yayınladı.

Türkiye'de basın özgürlüğüne yönelik baskılar sistematik bir şekilde sürdüğü belirtilen raporda DFG, “Gazeteciler her gün yeni gözaltı operasyonlarıyla uyanıyor. Yeni yılın ilk ayında gazetecilere dönük gerçekleşen soruşturmalar, gözaltılar ve tutuklamalar; basın özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü alanında karanlık bir tablo çiziyor” dedi.

Rapora göre 2024’te 74 gazeteciye soruşturma açılırken sadece ocak ayında 42 gazeteciye soruşturma açıldı. Açılan soruşturmalardan 17’si davaya dönüştü.

18 gazeteci gözaltına alındı. Gözaltına alınan gazetecilerden 9’u tutuklandı. Tutuklanan gazeteciler şöyle:

Kürt basını çalışanları Reyhan Hacıoğlu, Rahime Kavrar, Necla Demir Arvas, Velat Ekin, Vedat Örüç, Ahmet Güneş ve Eylem Babayiğit, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve ETHA muhabiri Züleyha Müldür.

Yine rapora göre ocak ayında 43 dosyada 102 gazeteci, meslekli faaliyetlerinden dolayı yargılandı. Bu yargılamalar sonucu 12 gazeteci 31 yıl 2 ay hapis cezasına çarpıtıldı. Bu gazetecilerden biri de JINNEWS eski Haber Müdürü Sofya Alağaş’tı. Yerel seçimlerde Siirt Belediye Eş Başkanı seçilen Alağaş gazetecilik yaptığı dönemde açılan bir davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Ocakta 10 gazetecinin de evi basıldı.

Erişim engelleri

Ocakta ayrıca 10 internet sitesi erişime engellenirken 361 habere de erişim engeli getirildi.

“Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle aralarında Mezopotamya Ajansı’nın 264 bin takipçisi bulunan @MAturkce, JINNEWS Haber Ajansı’nın 168 bin takipçisi bulunan @jinnewsturkce, 125 bin takipçisi bulunan @yeniyasamgazete adlı X hesaplarında bulunduğu 31 sosyal medya hesabı sansüre uğradı. Yeni Yaşam Gazetesi ve JİNNEWS’in Instagram hesapları da kapatıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) başta Bolu’daki otel yangınına ilişkin eleştiri yapan yayınlarında içerisinde olduğu 8 programa idari para cezası verdi.

DFG raporda “Gazetecilerin tutuklanması, mesleklerini icra etmeleri engellenirken, dışarıda çalışan gazetecilerin de haber yapmaları, baskılarla engelleniyor. Gazeteciler, soruşturmalarla sürekli gözdağı ve baskı politikalarıyla karşılaşıyor. Bir kez daha söylemek istiyoruz: Gazetecilerin tutuklu olduğu, yaptıkları haberlerden dolayı soruşturmaya maruz kaldığı, yayınladıkları haberlerden dolayı yargılandıkları bir ülkede basın özgürlüğünden bahsetmek mümkün değil. Tüm sansür ve baskı politikalarına rağmen gazeteciliği savunmaya devam edeceğiz.” dedi.

(HA)