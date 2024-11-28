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Yayın Tarihi: 28 Kasım 2024 10:52
 ~ Son Güncelleme: 28 Kasım 2024 11:47
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Gazeteciler 3 gündür gözaltında: Diyarbakır’da ifadeler bitti, Eskişehir’de sürüyor

İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra Eskişehir’e sevk edilenlerin kolluktaki ifade süreçleri devam ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazeteciler 3 gündür gözaltında: Diyarbakır’da ifadeler bitti, Eskişehir’de sürüyor

Eskişehir merkezli operasyonda gözaltına alınan çoğunluğu gazeteci olmak üzere yazar, şair, karikatüristlerin adli süreçleri devam ediyor.

Diyarbakır’da gözaltına alınan Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina, yönetmen Ardin Diren, karikatürist Doğan Güzel, şair-yazar Ahmet Hicri İzgören, gazeteci Ahmet Sümbül, yazar-çevirmen Ömer Barasi, fotoğrafçı Emrah Kelekçier ile Figen Mamedoğlu Alp’nun ifadeleri kollukta alındı. Gözaltındaki isimler bu sabah itibariyle adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden gazeteci ve yazarların ifadelerini alacak.

Eskişehir'de ifade süreci devam ediyor

İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra Eskişehir’e sevk edilenlerin ise kolluktaki ifade süreçleri devam ediyor.

Fotomuhabiri Bilal Seçkin ile LGBTİ+ aktivisti Berfin Atlı dün ifade verdi. Bugün ise bianet editörü Tuğçe Yılmaz, serbest gazeteci Havin Derya, yazar Suzan Demir ve Serap Güneş ifadeye girecek.

Eskişehir’deki isimlerin de ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Süreç

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatıtğı soruşturma kapsamında polis, 26 Kasım'da İstanbul, Diyarbakır, Ankara ve Batman'da çoğunluğu gazeteci olmak üzere yazar, şair, karikatüristler gözaltına aldı. Gözaltına alınanların bir kısmı Eskişehir'e gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Kasım'da sosyal medyada yaptığı açıklamada gözaltına alınan kişileri "şüpheli terör örgütü mensubu" olarak niteledi.

Gazetecilerin avukatlarıyla görüştürülmelerine izin verilmedi; avukatların soruşturma hakkında bilgi almasını "kısıtlılık kararı" gerekçesiyle engellendi.

Gözaltındaki gazeteciler şöyle: Tuğce Yılmaz, Roza Metina, Erdoğan Alayumat, Bilge Aksu, Ahmet Sümbül, Bilal Seçkin, Mehmet Ücar, Havin Derya ve Suzan Demir.

Ayrıca uzun yıllardır birçok gazetede köşe yazarlığı yapan yönetmen Ardin Diren, şair Hicri İzgören, yazar/çevirmen Ömer Barasi, karikatürist Doğan Güzel, fotoğraf sanatçısı Emrah Kelekçier, yayınevi koordinatörü Baver Yoldaş, KHK’lı akademisyen Abdurrahman Aydın, LGBTİ+ aktivisti Berfin Atlı ve Serap Güneş de gözaltına alınan isimler arasında...

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
gözaltındaki gazeteciler
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