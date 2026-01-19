ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:27 19 Ocak 2026 11:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.01.2026 11:38 19 Ocak 2026 11:38
Okuma Okuma:  3 dakika

“Gazeteciden savcı gibi ispat beklenemez”: AYM’den Karafazlı başvurusunda ihlal kararı

“Yargı mercileri, gazetecilik mesleğinin nasıl yapılması gerektiğini ve gazetecilerin haber verme tekniğini belirleyemez.”

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Görseli Büyüt
“Gazeteciden savcı gibi ispat beklenemez”: AYM’den Karafazlı başvurusunda ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), kuzeyteve.com’un imtiyaz sahibi, gazeteci Gençağa Karafazlı’nın, internet sitesinde yayımlanan haberler nedeniyle manevi tazminata mahkûm edilmesi üzerine yaptığı bireysel başvuruda Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti.

AYM, ihlalin sonuçlarının giderilmesi için dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere Rize 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti; ayrıca Karafazlı’ya 34 bin TL manevi tazminat ve yargılama giderinin ödenmesine karar verdi.

Habere tazminat cezası

Karafazlı, 2020’de kendisine ait internet haber sitesinde iki kişi hakkında üç haber yayımladı.

“FETÖ itirafçısı Rize'de müdür oldu”, “FETÖ’den yargılandı ödüllendirildi!", “AKP'li başkanın eşi ile ilgili habere yasak” başlıklı haberlere konu edilen kişilerden biri siyasi partide il genel meclisi üyesiydi; diğeri ise Rize’de bir kamu bankasında yönetici olarak görev yapıyordu.

İ. ve E.T. haberlerin “onur ve saygınlıklarını zedelediği” iddiasıyla Karafazlı aleyhine manevi tazminat davası açtı. Rize 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 26 Ekim 2021’de davayı kısmen kabul ederek Karafazlı’nın 2 bin TL ve 4 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti; istinaf aşamasında da karar kesinleşti.

Karafazlı bunun üzerine 28 Kasım 2022’de AYM’ye başvurarak, verilen tazminat kararının ifade ve basın özgürlüğünü ihlal ettiğini ileri sürdü.

AYM: Mahkemeler dengeyi kurmadı, gerekçe “ilgili ve yeterli” değil

AYM, tazminat kararının Karafazlı’nın ifade ve basın özgürlüğüne bir müdahale olduğunu belirterek, yerel mahkemelerin basın özgürlüğü ile “şeref ve itibarın korunması hakkı” arasında adil dengeyi kurup kurmadığını inceledi.

Kararda; habere konu kişilerin kamuoyu tarafından tanınan konumları nedeniyle eleştiriye daha fazla katlanma yükümlülüğü bulunduğu, tartışmanın kamu yararı boyutu taşıdığı ve basının kamuyu bilgilendirme işlevinin altı çizildi.

AYM ayrıca, haberlerdeki bazı değerlendirmelerin “olgu isnadı” niteliğinde olduğunu kabul etmekle birlikte, yerel mahkemelerin dosyaya getirtilen ceza yargılaması evrakı ışığında haberin “olgusal temellere dayanıp dayanmadığı” ve gazetecinin iyi niyetli araştırma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği yönünden AYM içtihadına uygun bir değerlendirme yapmadığı sonucuna vardı.

“Gazeteciden savcı gibi ispat beklenemez”

Kararın dikkat çeken bölümlerinden biri, yerel mahkemelerin “teknik” bir ayrıntı üzerinden kurduğu değerlendirmeye ilişkin oldu.

AYM; ilgili kişi hakkında beraat gerekçesinin “etkin pişmanlık” değil, “yeterli delil bulunmaması” olduğuna işaret ederken, bu ayrımın ceza hukuku açısından teknik bir farklılık olduğunu, uzman olmayan biri açısından kolaylıkla gözden kaçabileceğini vurguladı.

AYM, gazetecinin ispat yükü bakımından “savcı gibi hareket etmesinin beklenemeyeceğini”, araştırma yükümlülüğünün de mutlak doğrulamadan ziyade yayın anındaki beliriş biçimine uygunluk ve makul güvenilirlik çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca şöyle dedi:

“Anayasa Mahkemesi veya yargı mercileri, gazetecilik mesleğinin nasıl yapılması gerektiğini ve gazetecilerin haber verme tekniğini belirleyemez. Zira bir düşüncenin hangi üslup ve biçimle en iyi şekilde aktarılacağına bizzat düşünceyi dile getiren karar verebilir. Bu bağlamda Anayasa'nın 26. maddesinin sadece ifade edilen haber ve fikirlerin içeriğini değil aynı zamanda bunların nakledilme biçimlerini de koruduğu akılda tutulmalıdır.

Gazetecilerin siyasetçilerin sözlerini ve davranışlarını takip etmeleri, onlar hakkında fikir oluşturarak kamuoyunu bilgilendirmeye hatta yönlendirmeye çalışmaları demokratik bir toplumda kaçınılmazdır.

Rahatsız edici de olsa siyasilere ve tanınmış kişilere ilişkin olarak yapılan bilgilendirme ve eleştirilerin cezalandırılması caydırıcı etki doğurarak toplumdaki ve kamuoyundaki farklı seslerin susturulmasına yol açabilir. Cezalandırılma korkusu, çoğulcu toplumun sürdürülebilmesine engel olabilir.

Bu nedenle somut olayda, başvurucunun tazminat ödemesine karar verilmesi, benzer konudaki haberlerde caydırıcı bir etki oluşturacağı gibi eleştiri ortamına da zarar verebilecektir.”

AYM, Karafazlı aleyhine tazminata hükmedilmesinin benzer haberlerde caydırıcı etki yaratabileceğine ve eleştiri ortamına zarar verebileceğine dikkat çekti; bu nedenle müdahalenin “zorunlu toplumsal ihtiyaç”a karşılık geldiğinin ilgili-yeterli gerekçeyle ortaya konulamadığını belirterek ihlal kararı verdi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
gençağa karafazlı Anayasa Mahkemesi
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

Devamını Göster
ilgili haberler
Rize’de ‘makam odası’ haberi yapan iki gazeteci gözaltına alındı
22 Temmuz 2025
/haber/rizede-makam-odasi-haberi-yapan-iki-gazeteci-gozaltina-alindi-309711
Gazeteci Karafazlı Neden 13,5 Ay Hapis Yattı?
3 Ağustos 2010
/haber/gazeteci-karafazli-neden-13-5-ay-hapis-yatti-123889
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Rize’de ‘makam odası’ haberi yapan iki gazeteci gözaltına alındı
22 Temmuz 2025
/haber/rizede-makam-odasi-haberi-yapan-iki-gazeteci-gozaltina-alindi-309711
Gazeteci Karafazlı Neden 13,5 Ay Hapis Yattı?
3 Ağustos 2010
/haber/gazeteci-karafazli-neden-13-5-ay-hapis-yatti-123889
diğer yazıları
Hrant Dink'siz 19 yıl: Buradayız ahparig!
Bugün 14:00
Hrant Dink'siz 19 yıl: Buradayız ahparig!
“Katil İsrail, işbirlikçi Erdoğan” sloganına hapis talebi
7 Ocak 2026
“Katil İsrail, işbirlikçi Erdoğan” sloganına hapis talebi
IDEF 2025’teki soykırım şüphelilerine yargı zırhı: ÇHD’nin suç duyurusuna ikinci ret
6 Ocak 2026
IDEF 2025’teki soykırım şüphelilerine yargı zırhı: ÇHD’nin suç duyurusuna ikinci ret
23. İstanbul Onur Yürüyüşü Davası: 53 sanığa 104 polis
24 Aralık 2025
23. İstanbul Onur Yürüyüşü Davası: 53 sanığa 104 polis
23. İSTANBUL ONUR YÜRÜYÜŞÜ DAVASI
İstanbul Adliyesi’nde dava takip etmek isteyen gazetecilere engel
24 Aralık 2025
İstanbul Adliyesi’nde dava takip etmek isteyen gazetecilere engel
Sayfa Başına Git