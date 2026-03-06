Gazeteci Zeynep Durgut’a soruşturma

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Êzidî köyü Mağaraköy’de (Kiwex) gerçekleştirilen ağaç kesimini haberleştiren Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Zeynep Durgut hakkında soruşturma açıldı.

Durgut, HÜDA-PAR Midyat eski İlçe Başkanı Sait Sevim’in şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada ifade verdi.

Van’ın İpekyolu ilçesinde bulunan 2 Nisan Polis Karakoluna avukatıyla birlikte giden Durgut ifadesinde söz konusu haberin kendisine ait olduğunu belirterek gazeteci olarak görevini yerine getirdiğini söyledi.

“Gazeteci olarak işim kamuoyunu aydınlatmaktır” diyen Zeynep Durgut, kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi.

Zeynep Durgut’un avukatı Veysi Atay ise haberin kamuoyunu bilgilendirme ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Atay, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen suçun oluşabilmesi için açık ve yakın bir tehlikenin bulunması gerektiğini, bu nedenle suçun unsurlarının oluşmadığını ifade etti.

Zeynep Durgut, ifade işlemlerinin ardından karakoldan ayrıldı.

Haber hakkında Durgut, 23 Haziran 2025’te, Mağaraköy girişine yapılan karakol inşaatı nedeniyle köy sakinlerine ait arazilerde ağaç kesildiği iddialarını haberleştirmişti. Haber “Êzidî köyüne karakol yapımı için ağaç kıyımı” başlığıyla Mezopotamya Haber Ajansı’nda yayınlamıştı. Durgut haberde bir köy sakininin söylemine yer vermiş ve “Ağaç kesiminin de HÜDA PAR Midyat eski İlçe Başkanı Sait Sevim ile AKP'li Hezex (İdil) Belediye Meclis üyeleri ile köyün muhtarı tarafından yapıldığı iddia ediliyor.” diye yazmıştı.

