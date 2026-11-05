Gazeteci Yelis Ayaz’ın tutuklanmasını haberleştiren bianet’e soruşturma

bianet Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vecih Cuzdan, gazeteci Yelis Ayaz’ın tutuklanmasına ilişkin 18 Mayıs 2026’da yayımlanan haber nedeniyle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün İstanbul’da ifade verdi.

Soruşturma, haberde adı geçen AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’ın şikayeti üzerine başlatıldı.

Cuzdan, avukatı Deniz Yazgan ile birlikte Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği’ne gitti.

Burada Cuzdan’a Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 217/A maddesindeki “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ile TCK 123 kapsamındaki “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçlamaları yöneltildi.

Soruşturma kapsamında bianet Genel Yayın Yönetmeni Murat İnceoğlu’nun da ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

Cuzdan: Haber bir gazetecinin tutuklanmasını konu alıyor

Cuzdan ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Haberin gazeteci Yelis Ayaz’ın yaptığı yayınlar nedeniyle tutuklanmasını ve basın meslek örgütlerinin buna yönelik tepkilerini konu aldığını söyledi:

“Okulda yaşandığı ileri sürülen olay, tutuklamanın hangi haberler üzerine gerçekleştiğini açıklamak için aktarılmıştır. Başlıkta bunun bir iddia olduğu açıkça belirtilmiştir. Haberde hem Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının iddiaların gerçeği yansıtmadığı yönündeki açıklamasına hem de Ayaz'ın cezaevinden yayımladığı açıklamaya yer verilmiştir.

CİMER başvuruları ve fotoğrafla ilgili anlatımlar da kime ait oldukları belirtilerek aktarılmıştır. Yayının amacı, kamuoyunu bir gazetecinin tutuklanması ve bu karara gösterilen tepkiler hakkında bilgilendirmektir. Halk arasında endişe, korku veya panik yaratma amacıyla hareket edilmediği açıktır.”

Cuzdan, haberin bir bütün olarak değerlendirilmesini isteyerek hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep etti.

Yazgan: Bir gazetecinin tutuklanması kamuyu ilgilendirir

Cuzdan’ın avukatı Deniz Yazgan da ifadesinde, haberde okula ilişkin anlatımın başlık ve spotta “iddia” olarak sunulduğunu belirtti. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının iddiaları reddeden açıklamasına da metinde yer verildiğini hatırlattı.

Ayaz’ın cezaevinden gönderdiği yazıdaki ifadelerin de açık biçimde kendisine atfedildiğini belirten Yazgan, “CİMER başvurularına veya fotoğrafa atıf yapılmasıyla bunların okulda yaşandığı ileri sürülen olayı kanıtladığının ileri sürülmesi ayrı meselelerdir. bianet.org bu iddiayı kendi olgusal tespiti olarak sunmamıştır” dedi.

Yazgan, aksi ileri sürülüyorsa bunun haberdeki hangi somut ifadeye dayandığının belirtilmesi gerektiğini kaydetti:

“Haberin bir tutuklama kararını konu alması, karşı açıklamayı içermesi ve basın meslek örgütlerinin tepkilerini aktarması, yayının kamuoyunu bilgilendirme amacıyla yapıldığını gösterir. Bir gazetecinin haberleri nedeniyle tutuklanması ve bir ceza normunun basın üzerindeki etkileri kamu yararını ilgilendiren konulardır.”

Yazgan ayrıca suç duyurusunun hangi tarihte kayda geçirildiğinin tespit edilmesini istedi. Basın Kanunu’nun 26. maddesindeki dört aylık dava açma süresi hatırlattı. Kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunmadığını belirterek Cuzdan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini talep etti.

Haber, Ayaz’ın tutuklanmasını konu alıyordu

Soruşturmaya konu olan bianet haberi 18 Mayıs’ta, “‘AKP’li vekilin oğlu okula silahla gitti’ iddiasını yazan gazeteci üç gündür tutuklu” başlığıyla yayımlandı.

Haberde, Aydınpost Gazetesi İmtiyaz Sahibi Yelis Ayaz’ın, bir milletvekilinin oğlunun okula silah götürdüğü yönündeki iddiaları haberleştirmesinin ardından TCK 217/A kapsamında tutuklanması aktarılıyordu.

Haberde ayrıca Ayaz’ın cezaevinden kaleme aldığı yazıya da yer verilmişti.

DEZENFORMASYON YASASININ HEDEFİNDE YİNE GAZETECİLER VAR "AKP'li vekilin oğlu okula silahla gitti" iddiasını yazan gazeteci üç gündür tutuklu

(HA)