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Yayın Tarihi: 4 Temmuz 2025 16:40
 ~ Son Güncelleme: 5 Temmuz 2025 11:36
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Gazeteci-yazar Nihat Genç vefat etti

Genç’in vefat haberini, kurucusu olduğu Veryansın TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazeteci-yazar Nihat Genç vefat etti

Gazeteci ve yazar Nihat Genç, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Akciğer kanseri nedeniyle yoğun bakımda entübe edilen 69 yaşındaki Genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç’in vefat haberini, kurucusu olduğu Veryansın TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay duyurdu. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Atay, “Hayatını vatana ve cumhuriyete vakfeden büyük savaşçı, gerçek aydın, yazar Nihat Genç hakkın rahmetine kavuştu. Türk milletinin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
nihat genç
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