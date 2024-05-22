Gazeteci-yazar Bahadır Özgür'e TCK 301’den dava

Gazeteci-yazar Bahadır Özgür’e “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama (TCK 301)” suçlamasıyla dava açıldı.

Davanın nedeni Özgür’ün Ahmet Şık, Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özdal ve Timur Soykan ile birlikte kaleme aldığı “Duvar: Sedat Peker'in İtiraf İfşaat ve İddiaları” kitabı üzerine yaptığı konuşma.

Ahmet Şık ile birlikte 2 Ekim 2022'de Mudanya Kitap Fuarı’na katılan Özgür, burada tarihsel süreçte devlet mafya ilişkisine dair bir konuşma yapmıştı.

bianet’in telefonla ulaştığı Özgür, iddianamenin henüz eline geçmediğini, ancak davanın E-Devlet’te gözüktüğünü söyledi. Geçen Mart ayında da davaya dönüşen soruşturma nedeniyle gözaltına alındığı bilgisini verdi. Özgür “Savcı, suç örgütleriyle devlet arasındaki ilişkiyi anlattığım için devlete hakaret ettiğim sonucunu çıkarmış” diye konuştu.

Özgür, Mudanya 1. Asliye Ceza Mahkemesinde 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

TİP’ten “Sedat Peker” raporu: Duvar

TCK 301 ne diyor? Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

(HA)