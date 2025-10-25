Gazeteci Yanardağ’ın gözaltı süresi uzatıldı

Casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan TELE1 Yöneticisi Merdan Yanardağ'ın gözaltı süresi uzatıldı.

Merdan Yanardağ kimdir?

Yanardağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu’nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan hakkında “casusluk” iddiasıyla dün (24 ekim Cuma) soruşturma başlatıldı.

Dün sabah saatlerinde TELE1’de canlı yayın devam ederken kanala polis baskını düzenlendi. Ekipler, Yanardağ’ın kanal içerisindeki odasında arama yaptı. Gazeteci Merdan Yanardağ ise evinde gözaltına alındı. Aynı günün akşamında ise TELE1’e kayyum atandığı açıklandı.

Daha sonra, Yanardağ’ın gözaltı süresinin 24 saat uzatıldığı bildirildi. Bu bilgi, gazetecinin sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuruldu.

Yanardağ’ın avukatı Bilgitay Durna, kararın ailesine de iletildiğini açıkladı.

"Beşinci sınıf kumpas"

Gözaltına alınmadan önce Merdan Yanardağ şu açıklamayı yapmıştı:

“Bu beşinci sınıf bir kumpas. Hayatım boyunca Filistin halkıyla dayanışma içinde oldum. İsrail’le ticaret yapanlar, siyonist rejime karşı duran bize operasyon düzenliyor. 2019 seçimlerine müdahale etmem asla söz konusu olmadı. O dönemde sadece gazetecilik yaptık, konuklar aldık. Hayatım boyunca gazetecilik dışında hiçbir ilişkim olmadı. Bu, bana ve TELE1’e karşı kötü planlanmış bir kumpas.”

