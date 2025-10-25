ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 25 Ekim 2025 09:36
 ~ Son Güncelleme: 25 Ekim 2025 09:51
1 dk Okuma

Gazeteci Yanardağ’ın gözaltı süresi uzatıldı

Yanardağ, "Hayatım boyunca gazetecilik dışında hiçbir ilişkim olmadı. Bu, bana ve TELE1’e karşı kötü planlanmış bir kumpas" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Merdan Yanardağ arkasında son dakika yazıyor haber sunuyor

Casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan TELE1 Yöneticisi Merdan Yanardağ'ın gözaltı süresi uzatıldı.

Merdan Yanardağ kimdir?
Merdan Yanardağ kimdir?
25 Ekim 2025

Yanardağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu’nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan hakkında “casusluk” iddiasıyla dün (24 ekim Cuma) soruşturma başlatıldı.

Dün sabah saatlerinde TELE1’de canlı yayın devam ederken kanala polis baskını düzenlendi. Ekipler, Yanardağ’ın kanal içerisindeki odasında arama yaptı. Gazeteci Merdan Yanardağ ise evinde gözaltına alındı. Aynı günün akşamında ise TELE1’e kayyum atandığı açıklandı.

Daha sonra, Yanardağ’ın gözaltı süresinin 24 saat uzatıldığı bildirildi. Bu bilgi, gazetecinin sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuruldu.

Yanardağ’ın avukatı Bilgitay Durna, kararın ailesine de iletildiğini açıkladı.

"Beşinci sınıf kumpas"

Gözaltına alınmadan önce Merdan Yanardağ şu açıklamayı yapmıştı:

“Bu beşinci sınıf bir kumpas. Hayatım boyunca Filistin halkıyla dayanışma içinde oldum. İsrail’le ticaret yapanlar, siyonist rejime karşı duran bize operasyon düzenliyor. 2019 seçimlerine müdahale etmem asla söz konusu olmadı. O dönemde sadece gazetecilik yaptık, konuklar aldık. Hayatım boyunca gazetecilik dışında hiçbir ilişkim olmadı. Bu, bana ve TELE1’e karşı kötü planlanmış bir kumpas.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Merdan Yanardağ casusluk casusluk suçlaması ekrem imamoğlu tele1
ilgili haberler
TELE 1 kanalına kayyım atandı
24 Ekim 2025
/haber/tele-1-kanalina-kayyim-atandi-312883
TELE1 ve İmamoğlu’na “casusluk” soruşturmasına tepkiler
24 Ekim 2025
/haber/tele1-ve-imamogluna-casusluk-sorusturmasina-tepkiler-312839
GÜNCELLENİYOR
“Casusluk” İddiasıyla TELE1’e operasyon: Merdan Yanardağ gözaltına alındı
24 Ekim 2025
/haber/casusluk-iddiasiyla-tele1e-operasyon-merdan-yanardag-gozaltina-alindi-312828
Tele1 TV executives taken to courthouse over broadcast caption comparing Erdoğan to Netanyahu
23 September 2025
/haber/tele1-tv-executives-taken-to-courthouse-over-broadcast-caption-comparing-erdogan-to-netanyahu-311808
RTÜK, TELE1’i kararttı
1 Eylül 2025
/haber/rtuk-tele1i-karartti-311014
RTÜK, TELE1’i bu gece karartıyor
31 Ağustos 2025
/haber/rtuk-tele1i-bu-gece-karartiyor-310993
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
TELE 1 kanalına kayyım atandı
24 Ekim 2025
/haber/tele-1-kanalina-kayyim-atandi-312883
TELE1 ve İmamoğlu’na “casusluk” soruşturmasına tepkiler
24 Ekim 2025
/haber/tele1-ve-imamogluna-casusluk-sorusturmasina-tepkiler-312839
GÜNCELLENİYOR
“Casusluk” İddiasıyla TELE1’e operasyon: Merdan Yanardağ gözaltına alındı
24 Ekim 2025
/haber/casusluk-iddiasiyla-tele1e-operasyon-merdan-yanardag-gozaltina-alindi-312828
Tele1 TV executives taken to courthouse over broadcast caption comparing Erdoğan to Netanyahu
23 September 2025
/haber/tele1-tv-executives-taken-to-courthouse-over-broadcast-caption-comparing-erdogan-to-netanyahu-311808
RTÜK, TELE1’i kararttı
1 Eylül 2025
/haber/rtuk-tele1i-karartti-311014
RTÜK, TELE1’i bu gece karartıyor
31 Ağustos 2025
/haber/rtuk-tele1i-bu-gece-karartiyor-310993
Sayfa Başına Git