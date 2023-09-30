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Yayın Tarihi: 30 Eylül 2023 17:46
 ~ Son Güncelleme: 1 Ekim 2023 00:25
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"4 EKİM'DE DAVADAYIZ"

Gazeteci ve yazarlar Merdan Yanardağ için buluştu

Etkinlikte gazeteci ve yazarlar Yanardağ'ın 4 Ekim'de Çağlayan Adliyesi'nde görülecek olan duruşmasına dayanışma çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/09/30/gazeteci-ve-yazarlar-merdan-yanardag-icin-bulustu-1.jpg
TELE 1

Gazeteci, yazar, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Merdan Yanardağ'ın tutuklanarak cezaevine konulmasına itiraz eden birçok gazeteci ve yazar, imza gününde buluştu.

Merdan Yanardağ'ın serbest bırakılmasını  talep eden birçok yazar ve gazeteci, dayanışma amacıyla bugün saat 14.00'te Beyoğlu İstiklal Caddesi Mısır Apartmanı No:163 Kat:1’deki Yüksek Ticaret  Marmara Lokali’nde bir araya geldi.

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“Merdan Yanardağ’a Özgürlük Platformu Girişimi”nin düzenlediği etkinliğe BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın'ın yanı sıra Adnan Özyalçıner, Ayşen Şahin, Barış Terkoğlu, Ceyda Karan, Esra Alkan, İsmail Saymaz, Miyase İlknur, Murat Taylan, Musa Ağacık, Mustafa Köz, Namık Koçak, Necdet Saraç, Orhan Bursalı, Timur Soykan ve Zafer Arapkirli katıldı.

BirGün'ün haberine göre, etkinlikte, Yanardağ'ın kitapları imzalanırken satılan kitapların geliri ise TELE1'e bırakılacak.

Etkinliğe katılan yazar ve gazeteciler, 4 Ekim Çarşamba günü görülecek olan duruşmaya dikkat çekerek demokrasiden ve özgürlükten yana olan herkesi Çağlayan Adliyesi’ne çağırdı.

(EMK)

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