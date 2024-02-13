Gazeteci ve sahaf Ergun Hiçyılmaz toprağa verildi

Dün hayatını kaybeden gazeteci, yazar, arşivci ve sahaf Ergun Hiçyılmaz, toprağa verildi.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, 2013 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi Hiçyılmaz, yıllarca İstanbul Beyoğlu'ndaki Avrupa Pasajı'nda sahaf dükkânı işletti.



Ergun Hiçyılmaz’ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Üsküdar Bülbüldere Fevziye Hatun Camisi’nden alınarak Üsküdar Bülbülderesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ergun Hiçyılmaz kimdir?



Gazeteci, sahaf, yazar ve araştırmacı.

Mesleğe 1960 yılında Eskişehir İç Anadolu Gazetesi’nde başladı. Akşam, Yeni Sabah, Yeni İstanbul, Fotospor, Tercüman, Güneş, Nokta, Yankı, Sabah gazetelerinde çalıştı. Yaprak Dergisi’ni yayımladı. Varlık, Hisar gibi dergilerde şiir ve öyküleri yayımlandı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TSYD gibi kuruluşlardan 27 kez başarı ödülü aldı. TGC'nin spor yazarlığı dalında Yılın Gazetecisi Ödülü’ne değer görüldü. 1993 yılında Altın Kitaplar Ödülü’nü aldı. Spor dalında Türk Spor Tarihi, Sporun Yapısal Analizi, Beşiktaş, Fenerbahçe, Atatürk'ün Gençlik ve Spor Politikası gibi kitaplar yazdı. Osmanlı dönemine ait incelemelerini Teşkilat-ı Mahsusa, Başverenler/Başkaldıranlar, Esir Kampları, Gizli Servisler, Beni Toprağıma Gömün, Meyhaneler, Çerkez Ethem, Çerkez Ethem ve Bolşevik Taburu, Silahım ve Namusum Üzerine Yemin Ederim, İpsiz Recep, Büyük Sığınak, Son İstanbullu, Karakol Teşkilatı gibi kitaplarda yayınladı. Türkiye'de ilk sesli kitabın yazarıdır. Çeşitli öğrenim kurumlarında öğretim üyeliği yaptı. Sürekli Basın Kartı taşıyordu. İki çocuk babasıydı.

1942 yılında Eskişehir’de doğdu.

(AÖ)