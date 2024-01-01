ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 1 Ocak 2024 13:23
 ~ Son Güncelleme: 1 Ocak 2024 13:41
1 dk Okuma

Gazeteci ve belgesel yapımcısı John Pilger hayatını kaybetti

Reuters ve Daily Mirror gibi yayın organlarında çalışan, belgeselleri Emmy ve BAFTA da dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazanan Pilger, Avustralya'nın yerlilere yönelik muamelesini sert bir şekilde eleştirmesiyle tanınıyordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazeteci ve belgesel yapımcısı John Pilger hayatını kaybetti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Avustralyalı gazeteci ve film yapımcısı John Pilger Londra’da yaşamını yitirdi. 84 yaşındaydı. 

BBC’nin haberine göre, Pilger’in ailesi, sosyal medya platformu X’ten yaptıkları açıklamada, Pilger’in Londra’da, 84 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. 

John Richard Pilger kimdir?
John Richard Pilger kimdir?
1 Ocak 2024

Ailesi, Pilger’i "en harika ve sevilen baba, büyükbaba ve eş" olarak tanımladı.

Reuters ve Daily Mirror gibi yayın organlarında çalışan, belgeselleri Emmy ve BAFTA da dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazanan Pilger, Avustralya'nın yerlilere yönelik muamelesini sert bir şekilde eleştirmesiyle tanınıyordu. (EMK)

John Pilger gazeteci BBC
Sayfa Başına Git