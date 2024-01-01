Gazeteci ve belgesel yapımcısı John Pilger hayatını kaybetti

Avustralyalı gazeteci ve film yapımcısı John Pilger Londra’da yaşamını yitirdi. 84 yaşındaydı.

BBC’nin haberine göre, Pilger’in ailesi, sosyal medya platformu X’ten yaptıkları açıklamada, Pilger’in Londra’da, 84 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

John Richard Pilger kimdir?

Ailesi, Pilger’i "en harika ve sevilen baba, büyükbaba ve eş" olarak tanımladı.

Reuters ve Daily Mirror gibi yayın organlarında çalışan, belgeselleri Emmy ve BAFTA da dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazanan Pilger, Avustralya'nın yerlilere yönelik muamelesini sert bir şekilde eleştirmesiyle tanınıyordu. (EMK)