Gazeteci Tuğçe Tatari’den çocuk kitabı: biri ve diğeri

Yanına oyuncak bebeği ve hayallerinden başka hiçbir şey alamayan bir kız çocuğu… Güvende olmak için ailesiyle uzun bir yolculuğa çıkar. Yaşadığı belirsizliğe rağmen ümidini kaybetmez. Hayatı, hayalleriyle sımsıkı kucaklar.

Gazeteci Tuğçe Tatari'nin, çocuklar için kaleme aldığı 'biri ve diğeri' isimli kitabı Literatür Çocuk yayınlarından çıktı.

Tatari, bugün (8 Kasım 2024) TÜYAP'ta 11.00-13.00 saatleri arasında 7. Salon, 724B'de 'Biri ve Diğeri' isimli kitabını imzalayacak.

Tuğçe Tatari, göç gibi zorlu bir temayı naif bir dille çocuklara anlatıyor. Aysun Altındağ’ın siyah ve kırmızının ağırlıkta olduğu görselleriyse okumaya bambaşka bir boyut katıyor. Kitap okul öncesi dönemle okul dönemindeki tüm çocuklara ve yetişkinlere hitap ediyor.

Tatari, kendisini şöyle anlatıyor:

Gazeteciyim ve 6 yıl önce annelik kimliğim de hayatıma eklendi. Oğluma toplumsal sorunları anlatmak ve bu konularda bilinçlenmesini sağlamak isterken, aslında onun hayatında karşılaşabileceği zorluklarla ilgili yeni bir yolculuğa çıktığımı fark ettim.

Dünyada hem iç hem de dış şiddetin arttığı bir dönemde, oğlumu yalan bir dünya algısıyla büyütmek yerine, hayatın tüm gerçeklerini anlayabileceği bir seviyede tanıtmanın önemli olduğuna inandım. Bu alanda derinlemesine araştırmalar yaptım ve birçok kitap okudum. Batı'da çocuklarla iletişimin bizden çok farklı ve derin bir temelde kurulduğunu gözlemledim. Orada çocuklara, korku ya da endişe olmadan, günümüz dünyasını objektif ve anlaşılır bir şekilde aktarma konusunda etkili bir yaklaşım geliştirilmiş. Onlara önce bilgi, ardından fikir sahibi olma imkânı sunuluyor. Bu beni çok etkiledi.

Önce kendi çocuğum, sonra da benim gibi bu meselelerle ilgilenen ebeveynlerin çocukları için, ülkemizin en önemli beş konusunu ele alan bir dizi hazırlamaya karar verdim. Bu projeye hep birlikte sahip çıkarsak, beş temel konu yüz beşe çıkabilir. "Her sorunun kendine has bir rengi vardır" düşüncesiyle yola çıkarak beş önemli meseleyi seçtim:

Mülteci çocuklar İklim krizi Kadın-erkek eşitliği Barış savunuculuğu Fırsat eşitsizliği

Amacım, bu kitaplarla çocukların savaş mağduru çocuklarla empati kurmasını, kadın ve erkeğin eşit olduğunu sorgulama yoluyla keşfetmesini, doğanın korunmasının insanın sorumluluğunda olduğunu fark etmesini, barışın ne kadar değerli olduğunu düşünmesini ve fırsat eşitliği olmadığında avantajlı ve dezavantajlı grupların nasıl oluştuğunu kavramasını sağlamak.

Bu projeyle toplumsal dönüşümün küçük bir parçası olmayı umuyorum. Çocuklarımızın, aydın, açık fikirli, barışçıl, şiddeti bir seçenek olarak kabul etmeyen, yaşamı kutsayan, farklılıklardan zenginleşen, toplumsal duyarlılığı yüksek bireyler olarak yetişmeleri için senin de desteğine ihtiyacım var.

Bugünlerde yetişkinlere olan inancımızı hızla kaybediyoruz; fakat geleceğimiz olan çocukların doğru bir temel üzerinde kendilerini geliştirmeleri için onlara bu fırsatı sunabiliriz. Desteğin için şimdiden gönülden teşekkür ediyorum.

Gelin, çocuklarımızın parlak, barışçıl ve adil bir dünyada büyümesi için elimizi birlikte taşın altına koyalım.

(EMK)