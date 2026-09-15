ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 15.09.2026 16:29 15 Eylül 2026 16:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.09.2026 16:37 15 Eylül 2026 16:37
Okuma Okuma:  2 dakika

Gazeteci Tuğba Tekerek, Gürcistan’daki LGBTİ+ hareketine ilişkin haberi nedeniyle gözaltında

Tekerek'in gözaltına alınmasına gerekçe yapılan haberi Ekim 2024 tarihli.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Gazeteci Tuğba Tekerek, Gürcistan’daki LGBTİ+ hareketine ilişkin haberi nedeniyle gözaltında
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Türkiye genelinde LGBTİ+ örgütleri ve aktivistlere yönelik geniş çaplı polis operasyonda gözaltına alınanlar arasında gazeteci yazar Tuğba Tekerek’de var.

Tekerek, pazar gününü pazartesiye bağlayan gece İstanbul’da gözaltına alındı. Ahlak Büro Amirliği’nde götürülen Tekerek’e burada müstehcenlik (TCK 226) suçlaması yöneltildi ve ifadesi alındı.

Daha sonra da Ankara’ya sevk edildi. Tekerek’in bugün Ankara Adliyesi’nde savcılığa ifade vermesi bekleniyor.

Savunmanlığını Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) üstlenen gazeteci, halen Ankara Adliyesi’nde tutuluyor.

TGS: Gazetecinin işi haber yapmaktır

Tekerek’in gözaltına olduğunun öğrenilmesi üzerine Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) bir açıklama yaparak yargı tacizini kınadı.

TGS “Gazetecinin işi haber yapmaktır.  Mesleki faaliyetlerin soruşturma ve gözaltı gerekçesine dönüştürülmesini kabul etmiyoruz. Basın ve ifade özgürlüğü yoksa gazeteciliğin mesleki güvencesi de yok demektir.” dedi. Tekerek’in derhal serbest bırakılmasını istedi.

Gürcistan haberi nedeniyle gözaltında

Tekerek’in gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen haber ise 26 Ekim 2024’te KaosGL’de yayımlanan “Gürcistan seçiminde LGBTİ+ olmak: Hem kahraman gibiyim hem distopyada gibiyim” başlıklı haberi.

Tekerek haberde, Gürcistan’da LGBTİ+’ları hedef alan yasal düzenlemeleri, seçim kampanyasında kullanılan LGBTİ+ karşıtı söylemleri ve Tiflis Onur Derneği Başkanı Tamar Jakeli’nin yaşadığı güvenlik kaygılarını ele almıştı.

Tekerek haberde, Gürcistan’daki genel seçimler öncesinde iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin LGBTİ+ karşıtı kampanyasını, “Aile Değerleri ve Küçüklerin Korunması” adlı düzenlemeyi ve Tiflis Onur Derneği Başkanı Tamar Jakeli’nin yaşadığı baskı ve güvenlik kaygılarını ele almıştı.

Jakeli, seçim kampanyasında “ahlaki çöküşün” sembollerinden biri olarak hedef gösterildiğini, saldırıya uğrama endişesi nedeniyle güvenlik önlemleri aldığını anlatıyordu.

Haberde ayrıca Gürcistan’daki LGBTİ+ örgütlerinin artan baskılar, yeni yasal düzenlemeler ve saldırı tehdidi nedeniyle çalışmalarını sürdürmekte zorlandıkları aktarılıyordu.

 Tekerek’in söz konusu haberine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Tuğba Tekerek ailem güvende operasyonları lgbti kaosgl
ilgili haberler
Kaos GL’ye polis operasyonu: Derneğe polis girdi, yöneticiler gözaltına alındı
13 Eylül 2026
/haber/kaos-glye-polis-operasyonu-dernege-polis-girdi-yoneticiler-gozaltina-alindi-323413
Avrupa Konseyi'nden LGBTİ+’lara yönelik operasyonlara tepki
Bugün 16:01
/haber/avrupa-konseyi-nden-lgbti-lara-yonelik-operasyonlara-tepki-323493
Yıldız Tar: LGBTİ+’lara sahip çıkmak insanlığımıza, vicdanımıza sahip çıkmaktır
14 Eylül 2026
/haber/yildiz-tar-lgbti-lara-sahip-cikmak-insanligimiza-vicdanimiza-sahip-cikmaktir-323449
Gürlek’ten LGBTİ+ operasyonlarına “aile ve toplum düzeni” gerekçesi
13 Eylül 2026
/haber/gurlekten-lgbti-operasyonlarina-aile-ve-toplum-duzeni-gerekcesi-323415
LGBTİ+ örgütlerinden operasyonlara tepki
14 Eylül 2026
/haber/lgbti-orgutlerinden-operasyonlara-tepki-323442
AP Türkiye Raportörü: "LGBTİ+ operasyonları Türkiye’yi karanlık bir yola sürüklüyor"
14 Eylül 2026
/haber/ap-turkiye-raportoru-lgbti-operasyonlari-turkiyeyi-karanlik-bir-yola-surukluyor-323463
"Ailem Güvende" operasyonuna tepki: LGBTİ+ haklarının kriminalize edilmesi kabul edilemez
13 Eylül 2026
/haber/ailem-guvende-operasyonuna-tepki-lgbti-haklarinin-kriminalize-edilmesi-kabul-edilemez-323431
LGBTİ+ hesaplarıyla başlayan sansür dalgası Evrensel, Af Örgütü, MLSA ve Barış Akademisyenleri’ne uzandı
14 Eylül 2026
/haber/lgbti-hesaplariyla-baslayan-sansur-dalgasi-evrensel-af-orgutu-mlsa-ve-baris-akademisyenlerine-uzandi-323456
KaosGL ve Velvele dahil çok sayıda LGBTİ+ hesabına erişim engeli
13 Eylül 2026
/haber/kaosgl-ve-velvele-dahil-cok-sayida-lgbti-hesabina-erisim-engeli-323412
LGBTİ+’lara yönelik operasyonlarda İzmir’de 16 kişi tutuklandı
14 Eylül 2026
/haber/lgbti-lara-yonelik-operasyonlarda-izmirde-16-kisi-tutuklandi-323437
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Kaos GL’ye polis operasyonu: Derneğe polis girdi, yöneticiler gözaltına alındı
13 Eylül 2026
/haber/kaos-glye-polis-operasyonu-dernege-polis-girdi-yoneticiler-gozaltina-alindi-323413
Avrupa Konseyi'nden LGBTİ+’lara yönelik operasyonlara tepki
Bugün 16:01
/haber/avrupa-konseyi-nden-lgbti-lara-yonelik-operasyonlara-tepki-323493
Yıldız Tar: LGBTİ+’lara sahip çıkmak insanlığımıza, vicdanımıza sahip çıkmaktır
14 Eylül 2026
/haber/yildiz-tar-lgbti-lara-sahip-cikmak-insanligimiza-vicdanimiza-sahip-cikmaktir-323449
Gürlek’ten LGBTİ+ operasyonlarına “aile ve toplum düzeni” gerekçesi
13 Eylül 2026
/haber/gurlekten-lgbti-operasyonlarina-aile-ve-toplum-duzeni-gerekcesi-323415
LGBTİ+ örgütlerinden operasyonlara tepki
14 Eylül 2026
/haber/lgbti-orgutlerinden-operasyonlara-tepki-323442
AP Türkiye Raportörü: "LGBTİ+ operasyonları Türkiye’yi karanlık bir yola sürüklüyor"
14 Eylül 2026
/haber/ap-turkiye-raportoru-lgbti-operasyonlari-turkiyeyi-karanlik-bir-yola-surukluyor-323463
"Ailem Güvende" operasyonuna tepki: LGBTİ+ haklarının kriminalize edilmesi kabul edilemez
13 Eylül 2026
/haber/ailem-guvende-operasyonuna-tepki-lgbti-haklarinin-kriminalize-edilmesi-kabul-edilemez-323431
LGBTİ+ hesaplarıyla başlayan sansür dalgası Evrensel, Af Örgütü, MLSA ve Barış Akademisyenleri’ne uzandı
14 Eylül 2026
/haber/lgbti-hesaplariyla-baslayan-sansur-dalgasi-evrensel-af-orgutu-mlsa-ve-baris-akademisyenlerine-uzandi-323456
KaosGL ve Velvele dahil çok sayıda LGBTİ+ hesabına erişim engeli
13 Eylül 2026
/haber/kaosgl-ve-velvele-dahil-cok-sayida-lgbti-hesabina-erisim-engeli-323412
LGBTİ+’lara yönelik operasyonlarda İzmir’de 16 kişi tutuklandı
14 Eylül 2026
/haber/lgbti-lara-yonelik-operasyonlarda-izmirde-16-kisi-tutuklandi-323437
Sayfa Başına Git