Gazeteci Tuğba Tekerek, Gürcistan’daki LGBTİ+ hareketine ilişkin haberi nedeniyle gözaltında

Türkiye genelinde LGBTİ+ örgütleri ve aktivistlere yönelik geniş çaplı polis operasyonda gözaltına alınanlar arasında gazeteci yazar Tuğba Tekerek’de var.

Tekerek, pazar gününü pazartesiye bağlayan gece İstanbul’da gözaltına alındı. Ahlak Büro Amirliği’nde götürülen Tekerek’e burada müstehcenlik (TCK 226) suçlaması yöneltildi ve ifadesi alındı.

Daha sonra da Ankara’ya sevk edildi. Tekerek’in bugün Ankara Adliyesi’nde savcılığa ifade vermesi bekleniyor.

Savunmanlığını Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) üstlenen gazeteci, halen Ankara Adliyesi’nde tutuluyor.

TGS: Gazetecinin işi haber yapmaktır

Tekerek’in gözaltına olduğunun öğrenilmesi üzerine Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) bir açıklama yaparak yargı tacizini kınadı.

TGS “Gazetecinin işi haber yapmaktır. Mesleki faaliyetlerin soruşturma ve gözaltı gerekçesine dönüştürülmesini kabul etmiyoruz. Basın ve ifade özgürlüğü yoksa gazeteciliğin mesleki güvencesi de yok demektir.” dedi. Tekerek’in derhal serbest bırakılmasını istedi.

Gürcistan haberi nedeniyle gözaltında

Tekerek’in gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen haber ise 26 Ekim 2024’te KaosGL’de yayımlanan “Gürcistan seçiminde LGBTİ+ olmak: Hem kahraman gibiyim hem distopyada gibiyim” başlıklı haberi.

Tekerek haberde, Gürcistan’da LGBTİ+’ları hedef alan yasal düzenlemeleri, seçim kampanyasında kullanılan LGBTİ+ karşıtı söylemleri ve Tiflis Onur Derneği Başkanı Tamar Jakeli’nin yaşadığı güvenlik kaygılarını ele almıştı.

Tekerek haberde, Gürcistan’daki genel seçimler öncesinde iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin LGBTİ+ karşıtı kampanyasını, “Aile Değerleri ve Küçüklerin Korunması” adlı düzenlemeyi ve Tiflis Onur Derneği Başkanı Tamar Jakeli’nin yaşadığı baskı ve güvenlik kaygılarını ele almıştı.

Jakeli, seçim kampanyasında “ahlaki çöküşün” sembollerinden biri olarak hedef gösterildiğini, saldırıya uğrama endişesi nedeniyle güvenlik önlemleri aldığını anlatıyordu.

Haberde ayrıca Gürcistan’daki LGBTİ+ örgütlerinin artan baskılar, yeni yasal düzenlemeler ve saldırı tehdidi nedeniyle çalışmalarını sürdürmekte zorlandıkları aktarılıyordu.

Tekerek’in söz konusu haberine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

(HA)