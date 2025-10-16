ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 16 Ekim 2025 12:55
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2025 17:21
3 dk Okuma

Gazeteci Tosun son yolculuğuna uğurlanıyor: "Ormanlar, nehirler Hakan için ağlıyor"

Cenazeye katılanlar, Tosun’un fotoğraflarını ve “Direnişin Belgeselcisi Doğa’nın Sesi” yazılı pankartlar taşıyor.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Gazeteci Tosun son yolculuğuna uğurlanıyor: "Ormanlar, nehirler Hakan için ağlıyor"
Fotoğraflar: Evrim Kepenek / bianet

İstanbul Esenyurt’ta bir grubun saldırısı sonrası 10 Ekim’de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden gazeteci, ekolojist ve belgeselci Hakan Tosun, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Tosun’un cenazesi için yüzlerce kişi Nurtepe Metro Durağı’nda bir araya geldi. Arkadaşları, “Hakan için adalet, doğa için adalet” sloganları attı.

Geniş güvenlik önlemlerinin dikkat çektiği alanda çok sayıda polis de konuşlandırıldı.

Cenazeye, Tosun’un arkadaşları ve meslektaşlarının yanı sıra SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve çok sayıda yaşam savunucusu katıldı.

Cenazeye katılanlar, Tosun’un fotoğraflarını ve “Direnişin Belgeselcisi Doğa’nın Sesi” yazılı pankartlar taşıyor.

Tosun’un ailesi, hastane önünde yaptığı açıklamada, “Olay derhal ve şeffaf biçimde aydınlatılsın, failler adalet önüne çıkarılsın” çağrısında bulunmuş; Tosun’un avukatı Hakan Bozyurt ise, “Dosyada iki kişinin yakalandığını ve tutuklandığını şifahen öğrendik” demişti.

Hakan Tosun kimdir?
Hakan Tosun kimdir?
13 Ekim 2025

Nurtepe Cemevi'ndeki cenaze törenine Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, gazeteci Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe, Cumartesi Anneleri, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, HDK Eşsözcüsü Ali Kenanoğlu, DEM Parti İl Eşbaşkanı Çınar Altan, Sol Parti MYK Üyesi Alper Taş, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, eski CHP Milletvekili Ali Şeker ile çok sayıda gazeteci, ekoloji örgütü temsilcisi ve yurttaş katıldı.

DİSK, TGS, RSF gibi gazetecilik ve emek örgütleri de töreni temsilcileriyle takip etti.

“Kanatlarımızı kırmak istiyorlar… Asla susmayacağız"

Törende Hakan Tosun’un kız kardeşi Öznur Tosun konuştu.

Tosun, “Böyle bir insanı katletmenin hesabını verebilecekler mi? Burada verecekler, buna şüphem yok. Biz onun hesabını, adaletini bu dünyada soracağız ama bunu yapanlar bunun vebalini öbür dünyada verebilecekler mi?” diyerek hem adalet talebini yineledi. Öznur Tosun, “Hakan yaradılanı yaradandan ötürü sevdi. Her canlıyı sevdi. Hiç kimsenin kılına zarar gelsin istemedi” dedi.

Ekoloji aktivistlerinden Aslı Kahraman, konuşmasında İkizdere, Kazdağları, Taşova gibi bölgeleri anarak “Başın sağ olsun Türkiye. Kediler, köpekler, kuşlar, kurtlar, derenin feryadı. Hakan Tosun’un hesabını soracağız” ifadelerini kullandı.

Hakan Tosun Dostları adına konuşan İsmail Akyıldız, “Kanatlarımızı kırmak istiyorlar… Asla susmayacağız, susturmayacaksınız. Sana söz veriyoruz Hakan, mücadeleni sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. Ekolojist Koray Türkay ise Tosun’un doğa katliamlarını ve emek sömürüsünü belgelemek amacıyla çalıştığını belirterek, “Hakan bu memleketin hafızası oldu” dedi.

"Emniyetten daha organize bir suç çetesi var"

Hakan Tosun’un avukatı Onur Cingil, törende yaptığı açıklamada kamuoyunun oluşturduğu baskı olmasaydı dosyanın örtbas edilebileceğini söyledi. Cingil sürece ilişkin gelişmeleri de paylaştı:

“Emniyet böyle bir olay olduğunda olay yeri incelemesi yapar. Olay yerine şüpheli yakınları gelip görüntü toplamaz. Ama çok ilginçtir ki emniyetten daha organize bir suç çetesi var. Hakan ya rant ya da çete kurbanı” dedi. Cingil ayrıca “Bir kişinin daha tutuklanması lazım, dilekçeyi bugün vereceğiz. Delilleri biz bulup çıkartacağız”

Cumartesi Anneleri

"Hakan'ın duruşunun takipçisi olacağız"

Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan da kısa konuşmasında “Yaramız kanıyor, kabuk bağlatmıyorlar. Başka analar ağlamasın, başka çocuklar öldürülmesin. Adalet istiyoruz” dedi. Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe “Bugün Hakan’a kamerasının, düzgün duruşunun takipçisi olacağımızın sözünü vermek istiyorum. Güle güle Hakan! Yolun açık olsun! Metin’e, Berkin’e ve Ali İsmail’e selam söyle” ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, “Gerçek katiller bu ülkenin dağlarından maden çıkaranlar, Kazdağları’nın ormanını yok edenlerdir” ifadelerini kullanarak çevresel talanla iktidar ilişkisine dikkat çekti. TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise “Hakan Tosun’a ne olduğu sorusu adalet mücadelesinin yeni sloganı oldu… Hakan’ın failleri hesap verecek” şeklinde konuştu.

DEM Parti Milletvekili İbrahim Akın “Tesadüfen katledilmediğini düşünüyorum. Yetkililere sesleniyoruz; bunu örtmeye çalıştılar, örtmeye çalışan herkes suç ortağıdır. Hakan’a sözümüz olsun; bu mücadeleyi yükselteceğiz” dedi.

Hakan Tosun'un naaşı cenaze aracında tören alanından mezarlığa götürüldü

Cenaze töreninde yapılan konuşmaların ardından Hakan Tosun’un cenazesi sloganlar eşliğinde Ayazağa Mezarlığına gönderildi.

(EMK/TY)

İstanbul
Hakan Tosun cinayeti hakan tosun hakan tosun defnedildi
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

