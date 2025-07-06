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Yayın Tarihi: 6 Temmuz 2025 15:23
 ~ Son Güncelleme: 6 Temmuz 2025 23:24
3 dk Okuma

Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı

Basın meslek örgütleri, gazeteciler ve meslektaşları İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde bir araya gelerek Soykan’a destek açıklaması yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
Fotoğraflar: Fatoş Erdoğan ve Disk Basın İş

Gazeteci Timur Soykan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soykan Soykan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumartesi günü, Adana, Adıyaman ve Antalya’nın CHP’li belediye başkanlarının gözaltına alınmasına X (eski adıyla Twitter) üzerinden tepki gösteren Soykan, paylaşımlarından birkaç saat sonra evinden gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Soykan hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi uyarınca, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Geceyi emniyette geçiren gazeteci, sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne getirildi ve savcıya ifade verdi.

İfade işlemlerinin ardından savcılık, Soykan’ı “halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak” ve “suç işlemeye tahrik” suçlamalarıyla tutuklanma talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etti.

Soykan’ın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesi üzerine, basın meslek örgütleri, gazeteciler ve meslektaşları İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde bir araya gelerek Soykan’a destek açıklaması yaptı.

TGC: “Haksız gözaltı ve tutuklamalardan vazgeçilsin”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş, Soykan’ın 2024 TGC Basın Özgürlüğü Ödülü sahibi olduğuna dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

“Her gazetecilik faaliyetinin ardından haksız gözaltı ve tutuklama uygulamalarından vazgeçilmesini istiyoruz. Bu uygulamalar demokrasiye ve hukuka aykırıdır. Gazetecilik suç değildir. Timur Soykan serbest bırakılmalı, mesleğini sürdürmesi engellenmemelidir. Halkın haber alma hakkı, gazeteciler baskı altında tutularak engelleniyor. Bu hukuksuz uygulamalara son verilmelidir.”

DİSK Basın-İş: “Gazeteci barışın, emeğin tarafıdır”

DİSK Basın-İş Yönetim Kurulu Üyesi İzel Sözer, Soykan’ın gazeteciliğini sahiplenerek şöyle konuştu:

“Timur Soykan gazetecilik mesleğini hakkıyla yapan bir isim. Burada bir kez daha olmak bizleri üzüyor. Bugün çıkacak karara güvenmek istiyoruz. Meslektaşımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”

TGS: “Gazetecilik eleştiri ve yorum yapma hakkıdır”

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İstanbul Şube Başkanı Özgür Deniz Kaya da dayanışma çağrısında bulundu:

“Soykan’ın yaptığı iş gazeteciliktir. Gözaltı kararı ifade özgürlüğüne doğrudan müdahaledir. Gazetecilik yalnızca haber yazmak değil, yorum ve eleştiride bulunmaktır. Meslektaşımız serbest bırakılmalı, görevine dönmelidir.”

RSF: “İfade özgürlüğü kapsamında yargılanamaz”

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Soykan’ın uzun yıllardır gazetecilik yaptığını hatırlatarak şöyle konuştu:

“Timur Soykan 25 yıldır gazetecilik yapıyor. Hem ana akımda hem bağımsız medyada çalıştı. Örgütlü suçlar dahil birçok konuda kamu yararına haberler yaptı. Bugün bir televizyon yorumcusu olarak ifade ettiği görüşler nedeniyle gözaltında. Biz, Soykan’ın ifade özgürlüğünü kullandığını düşünüyoruz. Serbest bırakılmalıdır.”

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(EMK)

Haber Yeri
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