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Yayın Tarihi: 2 Şubat 2024 13:31
 ~ Son Güncelleme: 2 Şubat 2024 13:35
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Gazeteci Süleyman Güncel, İzmir’de gözaltına alındı

Gazeteci Serdar Öztürk, Süleyman Güncel’in gözaltına alınma gerekçesi olarak; eski AKP'li Milletvekili ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar'ın açtığı davada aldığı 1 yıl 2 ay cezasının Yargıtay tarafından onanmasını gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazeteci Süleyman Güncel, İzmir’de gözaltına alındı

A3 Haber Yayın Yönetmeni ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) eski İzmir Şube Başkanı Süleyman Gençel, İzmir’de evinde gözaltına alındı.

Gazeteci meslektaşı Serdar Öztürk, Güncel’in gözaltına alınma gerekçesi olarak eski AKP'li Milletvekili ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar'ın açtığı davada aldığı 1 yıl 2 ay cezasının Yargıtay tarafından onanmasını gösterdi.

Öztürk Güncel’in bugün hakim karşısına çıkartılmasının beklendiğini iletti.

Nükhet Hotar iddiası

İzmir merkezli suç örgütünün lideri Serkan Kurtuluş, Arjantin’de Unidad 28 Hapishanesi’nde gazetecilere verdiği röportajda Nükhet Hotar'ın Süleyman Gençel’i darp ettirdiğini ve sakat bırakmak amacıyla vurdurmak istediğini iddia etmişti.

Gençel, Kurtulmuş’un ifadelerini itiraf olarak değerlendirmiş ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

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(HA)

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