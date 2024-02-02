Gazeteci Süleyman Güncel, İzmir’de gözaltına alındı
A3 Haber Yayın Yönetmeni ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) eski İzmir Şube Başkanı Süleyman Gençel, İzmir’de evinde gözaltına alındı.
Gazeteci meslektaşı Serdar Öztürk, Güncel’in gözaltına alınma gerekçesi olarak eski AKP'li Milletvekili ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar'ın açtığı davada aldığı 1 yıl 2 ay cezasının Yargıtay tarafından onanmasını gösterdi.
Öztürk Güncel’in bugün hakim karşısına çıkartılmasının beklendiğini iletti.
Nükhet Hotar iddiası
İzmir merkezli suç örgütünün lideri Serkan Kurtuluş, Arjantin’de Unidad 28 Hapishanesi’nde gazetecilere verdiği röportajda Nükhet Hotar'ın Süleyman Gençel’i darp ettirdiğini ve sakat bırakmak amacıyla vurdurmak istediğini iddia etmişti.
Gençel, Kurtulmuş’un ifadelerini itiraf olarak değerlendirmiş ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.
BİANET MEDYA GÖZLEM RAPORU - 2023 BİLANÇOSU
Gazetecilere yargı baskısı ‘dezenformasyon yasasıyla’ çığırından çıktı
(HA)