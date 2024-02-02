Gazeteci Süleyman Güncel, İzmir’de gözaltına alındı

Gazeteci Serdar Öztürk, Süleyman Güncel’in gözaltına alınma gerekçesi olarak; eski AKP'li Milletvekili ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar'ın açtığı davada aldığı 1 yıl 2 ay cezasının Yargıtay tarafından onanmasını gösterdi.