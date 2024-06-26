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HABER
Yayın Tarihi: 26 Haziran 2024 11:36
 ~ Son Güncelleme: 26 Haziran 2024 13:17
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Gazeteci Süleyman Ahmed'e 'ulusal güvenliği tehlikeye atma' suçlaması

Rojnews editörü iddianamenin hazırlanmasının ardından, gözaltına alındığı 25 Ekim 2023'ten bu yana ilk kez ailesiyle kısa bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazeteci Süleyman Ahmed'e 'ulusal güvenliği tehlikeye atma' suçlaması

Suriye Halep’ten Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) dönerken Pêşxabûr (Sêmalka) Sınır Kapısı’nda gözaltına alındıktan sonra 211 gün boyunca kendisinden haber alınamayan Roj Haber Ajansı’nın (Rojnews) Arapça servisi editörü Süleyman Ahmed hakkında iddianame hazırlandı.

Haber, Ahmed'in akıbetini ve nerede olduğunu açıklığa kavuşturmak için Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ve MENA Hak Grubu'nun Nisan ayında Birleşmiş Milletler Zorla Kaybetmeler Komitesi'ne Acil Eylem başvurusunda bulunmasının ardından geldi.

Ahmed önce avukatlarıyla görüştürüldü, ardından da iddianame hazırlandı. Duhok Valiliği'nde sınır güvenliğinden sorumlu Emniyet Müdürlüğü (Asayiş), Ahmed'i Kürdistan İşçi Partisi (PKK) adına ‘casusluk’ ve ‘ulusal güvenliği tehlikeye atmakla’ suçluyor.

Ahmed 30 Haziran'da Duhok’ta hakim karşısına çıkacak.

Ailesiyle ilk kez konuştu

Gazetecinin avukatlarından Beşdar Hasan Mezopotamya Ajansı’na yaptığı açıklamada “İsnat edilen bu suça ilişkin 7 aydır tek bir delil ortaya konulamadı” dedi.

CPJ’ye konuşan avukatlardan Reving Hruri, altı ay boyunca Ahmed’in nerede olduğuna dair hiçbir fikirlerinin olmadığını belirterek “Avukatı olabilmek için bile aylarca onay bekledik” dedi.

Gazetecinin diğer avukatı Nariman Ahmed de iddianamenin hazırlanmasının ardından gözaltına alınmasından bu yana ilk kez ailesiyle kısa bir telefon görüşmesi yaptırıldığı bilgisini verdi.

Müebbet hapis cezası alabilir

Ahmed, ‘ulusal güvenliği tehlikeye atmadan’ suçlu bulunursa müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Son yıllarda benzer suçlamalarla IKBY'de dört Kürt gazeteci 'ulusal güvenliğini tehlikeye atmadan' 3 ila 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

(HA)

Süleyman Ahmed RojNews
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