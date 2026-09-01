Gazeteci Şükran Soner yaşamını yitirdi

Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, emek ve insan hakları mücadelesinin öncü isimlerinden gazeteci Şükran Soner, bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.

Şükran Soner kimdir?

1946 yılında dünyaya gelen Soner, gazeteciliğe 1966’da Cumhuriyet gazetesinde muhabir olarak başladı. Meslek yaşamı boyunca özellikle emek, işçi hakları ve eğitim alanındaki haberleriyle öne çıktı.

Genç yaşlarında hazırladığı işçi ve eğitim sayfalarıyla dikkat çeken Soner, gazeteciliği yalnızca haber aktarmakla sınırlamadı; çalışma yaşamı ve sendikal haklar alanındaki mücadelenin de önemli isimlerinden biri oldu.

Soner, gazeteciliğinin yanı sıra çeşitli sosyal örgütlenmelerde de aktif sorumluluk üstlendi. İnsan Hakları Derneği, Ada Dostları Derneği ve Ekonomik Toplumsal Tarih Vakfı gibi kuruluşların kuruluş süreçlerinde yer aldı ve yönetimlerinde görev yaptı.

Sendikal mücadelenin de öncü isimlerindendi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesi olan Soner, uzun yıllar gazetecilerin örgütlü mücadelesi içinde yer aldı.

1970’li yıllarda iki dönem Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Eğitim Sekreterliği görevini üstlenen Soner, 1999’daki genel kurulda yeniden TGS yönetimine girdi ve Genel Başkan Vekili seçildi.

2001 yılında gerçekleştirilen genel kurulda ise TGS Genel Başkanı oldu.

Gazetecilik yaşamını Cumhuriyet’te sürdüren Soner, aynı zamanda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütüyordu.

(EMK)