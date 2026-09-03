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YT: Yayın Tarihi: 03.09.2026 09:46 3 Eylül 2026 09:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.09.2026 09:49 3 Eylül 2026 09:49
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Gazeteci Şükran Soner son yolculuğuna uğurlandı

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazeteci Şükran Soner son yolculuğuna uğurlandı
Fotoğraf: Tuğba Yıldırım
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Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci ve yazar, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın ilk kadın Genel Başkanı Şükran Soner, İstanbul’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şükran Soner kimdir?
Şükran Soner kimdir?
1 Eylül 2026

Soner için ilk veda töreni Cumhuriyet gazetesinin Şişli’deki binasında düzenlendi. Ardından Şişli Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törene Soner’in ailesi ve çalışma arkadaşlarının yanı sıra basın, sanat, siyaset ve emek dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Soner’in oğlu Devrim Soner, gelini ve torunları taziyeleri kabul etti. Cenazeye YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Arslan ve CHP eski milletvekili Aylin Nazlıaka da katıldı.

Cenaze namazının ardından Soner’in naaşı alkışlarla camiden çıkarılarak toprağa verilmek üzere Eyüpsultan Mezarlığı’na götürüldü.

Cenaze sırasında kardeşinin ölüm haberi geldi

Cenaze namazının beklendiği sırada Soner’in kız kardeşi Türkan Berişe’nin de yaşamını yitirdiği haberi geldi. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Berişe’nin, kardeşi Şükran Soner’in ölümünü öğrendikten sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Müjdat Gezen: Çocukluk arkadaşımdı

Cenazeye katılan tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, Soner’le çocukluk arkadaşı olduklarını söyledi.

Gezen, “Çok severdim onu. O kadar üzüldüm ki anlatamam” dedi. Soner’le gençlik yıllarından itibaren aynı çevrede olduklarını belirten Gezen, daha sonra Cumhuriyet gazetesinde de birlikte çalıştıklarını anlattı.

Nazlıaka: Şükran Soner mücadele ve umut demekti

CHP eski milletvekili Aylin Nazlıaka ise Soner’i “mücadelenin, emeğin, direnişin ve umudun simgesi” olarak tanımladı.

Nazlıaka, Soner’in yaşamı boyunca işçilerin ve emekçilerin yanında olduğunu, kadın haklarını savunduğunu ve basın özgürlüğünden hiç vazgeçmediğini belirtti.

Soner’in Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın ilk kadın genel başkanı olduğunu hatırlatan Nazlıaka, “Gerçek bir Cumhuriyet aydını olarak her zaman yolumuzu aydınlatmaya devam edecek” dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Şükran Soner
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